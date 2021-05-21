Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли президента Украины Владимира Зеленского от лица мэра Киева Виталия Кличко.

Видео с записью разговора опубликовано на YouTube-канале «Октагон». Один из пранкеров дозвонился до Зеленского поздно вечером и, представившись Кличко, заявил, что из-за давления и унижений со стороны президента Украины хочет уйти в отставку.

«Владимир Александрович, Виталий Владимирович Кличко. Я хочу сказать – завтра я хочу написать заявление о своем уходе. Решение я принял сейчас и хочу, чтобы вы меня поняли. Я устал терпеть это, давление ваше... Вы меня публично пытаетесь унижать всячески», – сказал «Кличко».

«Виталий Владимирович, это ваше решение... Это для меня новость, что я вас публично унижаю. Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться», – ответил на это Зеленский, обратив внимание, что собеседник позвонил ему в половине первого ночи.

«Кличко» ответил отказом на предложенный звонок, заявив, что «завтра мы встретимся». Зеленский согласился. «Хорошо, давайте до завтра», – сказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что не считает мэра Киева Виталия Кличко своим конкурентом на выборах лидера страны.

Тем временем украинские силовики начали давление на киевского мэра Виталия Кличко. В кабинетах столичной администрации прошли обыски, оперативники наведались даже к соседям градоначальника. Формально речь идет о расследовании коррупции, но аналитики уверены – дело в президентских амбициях Кличко. На стороне Зеленского силовой блок, но у Кличко есть влиятельные покровители в США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы шансы сторон в этой схватке.