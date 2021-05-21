В «Справедливой России» предложили запретить покупать конструктор LEGO

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НОВОСТЬ ЧАСА

Голландский суд повторно опросил концерн «Алмаз-Антей» по делу о крушении MH17

21 мая, пятница  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
Разделы

США и Украина проиграли битву за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» достроят к новому отопительному сезону Jens Büttner/dpa/Global Look Press
США отказались от санкций против «Северного потока – 2», которые могли поставить крест на проекте. Россия и Газпром могут праздновать победу – газопровод в Балтийском море будет не только достроен, но и введен в эксплуатацию. По срокам это можно сделать к ноябрю, то есть к началу нового отопительного сезона. Почему Вашингтон покорно покинул место битвы и ничем уже не поможет Украине? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Сахаров проложил путь к созданию советского термоядерного оружия

Андрей Сахаров и Игорь Курчатов Дмитрий Переверзев/sakharov.space
Ровно сто лет назад, 21 мая 1921 года, родился академик Андрей Сахаров, имя которого сегодня употребляется как синоним слов «диссидент» и «правозащитник». Однако в первую очередь Сахаров был выдающимся физиком, и дело не только в том, как он стал отцом советского термоядерного оружия. Не менее научных достижений Сахарова интересны и его научные заблуждения. Подробности...
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Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко

Владимир Зеленский старался убедить, что скоро на Украине станет лучше REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины Зеленский публично подвел итоги двух лет пребывания на этом посту – и сделал это пафосно и вместе с тем парадоксально. Человек, который пришел к власти на волне массового желания избавиться от Порошенко, теперь сам стал почти неотличим от своего предшественника. Отличает его от Порошенко разве что один-единственный пункт. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Не стоит путать лирическую героиню с Манижей

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Не надо искать манифестов там, где в деле маркетинг, таргетинг и вечно муаровая актуальность. В конце концов, «Сломанной family не сломать меня» и «Держи меня, Земля, я повзрослею, я сумею и буду руки его целовать» – строки из двух песен одного и того же 2021 года. Подробности...
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Лондонская Баба-яга против новой разрядки

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Пока Москва и Вашингтон готовят встречу Путина и Байдена, Лондон пытается сделать всё возможное, чтобы сорвать возможные договоренности между Россией и США. Подробности...
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Размалеванное безумие Запада соблазняет наших детей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выпущены уже десятки мультсериалов, которые внушают детям, что вступать в интимные отношения с лицами своего пола нормально и даже здорово. Если бы речь шла об американских детях, мы могли бы счесть это не нашей проблемой. Но речь о детях во всем мире – включая Россию. Подробности...
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Главный враг «Спутника V»

Два года с Зеленским: итоги

Найти управу на самокаты

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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Голландский суд повторно опросил концерн «Алмаз-Антей» по делу о крушении MH17
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    В «Справедливой России» предложили запретить покупать конструктор LEGO

       21 мая 2021, 11:56
    Фото: @LEGO_Group/Twitter
    Текст: Алина Назарова

    Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин предложил на государственном уровне запретить закупку LEGO после выпуска компанией набора с ЛГБТ-персонажами.

    «А давайте на государственном уровне запретим закупку LEGO? И в другой раз все они подумают – а надо ли такое делать. Мы ж не помойка. Мы ж суверенная страна? Да ведь?» – написал Прилепин в Telegram.

    В четверг стало известно, что компания LEGO создала набор с ЛГБТ-персонажами. Серия получила название Everyone is awesome («Каждый потрясающий») и появится на прилавках 1 июня. Цена набора составит 35 долларов (около 2600 рублей), сообщает телеканал «360».

    В наборе 11 разноцветных бесполых фигурок. Как сообщается на сайте компании, новинку пролоббировали сотрудники нетрадиционной ориентации. Отмечается, что дизайнеры осознанно не наделяли фигурки конкретным полом, кроме одной – фиолетовой. Благодаря необычной прическе-парику, можно догадаться, что это дрэг-квин (мужчина, переодевающийся в женскую одежду, или женщина – в мужскую). 


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    Захарова раскрыла Зеленскому секрет кроя косоворотки по академику Лихачеву
       20 мая 2021, 20:24
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила президенту Украины Владимиру Зеленскому особенности кроя косоворотки, в которой глава государства появился на праздновании Дня украинской вышиванки.

    Она пояснила, что по версии историка и культуролога академика Дмитрия Лихачева, разрез рубахи не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. «Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», – пояснила Захарова на своей странице в Facebook.

    «Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке бесценно. (…) Держитесь там. Сейчас начнется», – добавила дипломат.

    Отметим, что косоворотка является предметом русского народного костюма, известна еще со Средних веков. В конце XIX века косоворотка у русского народа была основой любого костюма.

    День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая.

    Зеленский в этот день по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети.

    Коментарии (1)
    Зеленский в День украинской вышиванки надел русскую косоворотку
       20 мая 2021, 15:56
    Фото: twitter.com/ZelenskyyUa
    Текст: Алина Назарова

    Президент Украины Владимир Зеленский в День украинской вышиванки по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети.

    «Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» – написал Зеленский в Instagram.

    Однако пользователи соцсети в комментариях под постом обратили внимание на крой одежды, которую надел Зеленский, и пришли к выводу, что это не украинская вышиванка, а русская косоворотка.

    «А почему наша гордость – русская косоворотка?» – спросил один из пользователей.

    «Это же косоворотка! Русский народный костюм! Вы там вообще что ли, Владимир Александрович!» – добавил другой.

    «Косоворотка? А, ну да, какая разница», – разозлился еще один.

    «Я не могу, просто стыд. В украинской вышиванке разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще ни в российских, ни в украинских традициях не разбирается?» – возмутился еще один пользователь.

    В то же время российские пользователи Сети поддержали такую ошибку. «Красава! Respect», – написал один из них.

    День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая.

     

    Коментарии (192)
    Путин о желающих откусить часть России: Мы им зубы выбьем
       20 мая 2021, 15:30
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Владимир Путин заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны.

    «Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке... Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», – цитирует президента ТАСС.

    По словам Путина, имеющийся ядерный потенциал гарантирует отражение любых внешних угроз, в частности, попыток нарушить территориальную целостность страны.

    «Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – сказал Путин.

    Также глава государства рассказал о том, что в России появятся новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире.

    «У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами», – цитирует Путина РИА «Новости». Уточняется, что именно «за счет всех этих факторов ... нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше».

    Ранее читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами.

    Напомним, Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия. 

    Коментарии (261)
    В Северной Македонии испугались, что Россия вышлет всех их дипломатов
       20 мая 2021, 16:55
    Фото: GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Северная Македония надеется, что Москва в ответ на высылку из Скопье российского дипломата не вышлет сотрудников македонского посольства, иначе страна рискует остаться совсем без дипломатов в России, поскольку их всего двое.

    Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи уточнил, что в македонском посольстве в России работают исполняющий обязанности посла и еще один дипломат.

    «У нас нет информации, что наш дипломат будет выслан из Москвы. Надеемся, что это решение не повлияет на ухудшение отношений между двумя странами, но ясно, что у государств есть такие инструменты, для принятия таких решений», – передает слова Османи РИА «Новости».

    «Мы союзники с 29 странами-членами НАТО, и союзничество основывается на активном вкладе и солидарности. Процесс высылки связан напрямую с нарушениями правил дипломатии», – заявил глава МИД Северной Македонии.

    Напомним, посольство России в Скопье подтвердило высылку властями Северной Македонии одного российского дипломата. Сотруднику дипмиссии дали на отъезд неделю, начиная с 14 мая. Сообщалось, что МИД Северной Македонии, «согласно 9-ой статьи Венской конвенции принял решение провозгласить одного дипломата посольства России персоной нон-грата».

    В МИД России заявили, что высылка российского дипломата из Северной Македонии не может не отразиться на отношениях двух стран. В ведомстве решительно осудили подобные действия Скопье и заявили, что ответные меры последуют.

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    Пушков указал на противоречивость поведения Блинкена на встрече с Лавровым
       20 мая 2021, 18:00
    Фото: flickr.com/sf_press
    Текст: Елена Лексина

    «Позиция Энтони Блинкена в отношении санкций идет вразрез с заявлениями о стремлении выстроить стабильный и предсказуемый диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике.

    «На мой взгляд, обе стороны были заинтересованы в том, чтобы показать, что в отношениях России и США произошел некий позитивный сдвиг. Отсюда – примирительная фразеология и у Сергея Лаврова, который назвал встречу конструктивной, и у Энтони Блинкена», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    Однако сам Блинкен не сдвинулся ни на йоту в своей позиции в отношении России, подчеркнул собеседник. «Он говорит о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией, но при этом ни в чем не готов идти нам навстречу. То есть США хотят нашего содействия в важных для них вопросах, но учитывать наши интересы, как это выглядит на сегодняшний день, не собираются», – пояснил Пушков.  

    Кроме того, отмечает сенатор, в ходе встречи Блинкен оставил в стороне тему санкций. «Блинкен по этому поводу не сказал ни слова. Между прочим, начиная с президентства Барака Обамы, США приняли по отношению к нам около 75 типов различных санкций. И сейчас создается ощущение, что они хотят это зафиксировать как некую новую норму. Иными словами, санкции сами по себе, а сотрудничество – отдельно. На мой взгляд, мы не должны забывать, что и персональные, и экономические санкции все еще действуют, и США совершенно не намерены их отменять», – рассказал собеседник. «Мне кажется, нам необходимо постоянно возвращать американцев к этой теме», – добавил он.

    «В целом я понимаю задачу администрации Байдена следующим образом – сохранить все санкции, а также угрозы их дальнейшего расширения, но при этом вовлечь нас во взаимодействие по тем вопросам, которые важны для США. Это очень странный и, я бы сказал, неравноправный подход. И России предстоит решить, насколько он отвечает нашим национальным интересам», – полагает Пушков.

    Что касается предстоящего саммита, то, по мнению сенатора, встреча с Владимиром Путиным нужна Джо Байдену, прежде всего, чтобы подтвердить американское глобальное лидерство. «Он должен доказать, что Америка вернула себе титул глобальной державы. Без встречи с лидером России подобные заявления выглядят неубедительно», – сказал Пушков.

    Поэтому для Блинкена важнее был сам факт встречи с Лавровым, чем какие-либо договоренности, отмечает собеседник. «На уровне риторики встреча прошла конструктивно, и в этом смысле она будет способствовать организации саммита. Но поскольку США – инициаторы ухудшения двусторонних отношений, то они должны предлагать конкретные шаги по их улучшению. А пока в этом направлении никаких подвижек не наблюдается», – заключил Пушков.

    В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.

    В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».

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    Коментарии (36)
    Зеленский не включил русских в перечень коренных народов Украины
       20 мая 2021, 17:50
    Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских.

    «Коренные народы Украины имеют право в соответствии с конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни», – цитирует текст документа РИА «Новости».

    Уточняется, что, согласно проекту, коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

    В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

    Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.

    Законопроект внесен в Верховную раду. Зеленский надеется, что законопроект будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина должна защищать права национальных меньшинств, проживающих на ее территории, чтобы не допустить повторения ситуаций с Донбассом и Крымом. 

    Коментарии (199)
    В Минздраве объяснили значение низкого титра антител у привитых от COVID-19
       20 мая 2021, 16:13
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Если у привитого от коронавирусной инфекции низкий титр антител, это не значит, что у него отсутствует иммунитет, потому что также существует и клеточный иммунитет, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

    Москвичи обнаружили, что при записи на сдачу крови на проверку наличия антител к коронавирусной инфекции на портале Mos.ru высвечивается предупреждение, в котором сказано, что при сдаче анализа в поликлинике не показывается наличие антител после прививки от COVID-19. Кроме того, данное сообщение дублируется при записи на вакцинацию.

    «Вообще, тесты выявляют антитела абсолютно у всех, если они есть. Но здесь нужно очень четко понимать, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции является не только гуморальным (связанным с наличием антител), но и клеточным», – рассказывает Козлов.

    Следовательно, нельзя только по отсутствию антител определять, что у человека нет иммунитета, продолжает врач. «Именно поэтому и высвечивается такое предупреждение на портале, чтобы люди после вакцинации не находились в состоянии грусти, если по каким-то причинам у них не очень высокий титр антител», – говорит специалист.

    Кроме того, он убежден, что людям, которые привились от коронавирусной инфекции российской вакциной совершенно не нужно сразу идти проверяться на наличие антител, поскольку большой ценности в данном анализе для них нет. «Рекомендации такой нет. Если человек хочет для своего успокоения сделать – пусть делает, но это может и не дать ему полную картину, если, скажем, титр антител недостаточный», – отмечает микробиолог.

    При этом он рассказывает, что есть группа тестов, которая позволяет проверить в том числе и клеточный иммунитет, но они существенно дороже. Но, по мнению врача, ни в первой, ни во второй проверке смысла никакого нет. «После тех вакцин, которые есть в Российской Федерации, которые доказали свою иммуногенность и безопасность, никакого смысла ни в одном из этих тестов нет. Тестирование и на антитела, и на клеточный иммунитет проводятся только в исследовательских целях для того, чтобы выявить, насколько у привитого сохраняется иммунитет. В других случаях это пока не нужно», – заключил Козлов.

    В марте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что несмотря на то, что он делал прививку от коронавируса почти год назад, у него сохранились антитела.

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    Стало известно о секретном плане нападения США на Калининград
       20 мая 2021, 14:35
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    У Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда, пишет Дэвид Акс в журнале National Interest.

    По словам автора статьи, Калининград, будучи российским полуэксклавом, буквально «ощетинился» зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, противокорабельными ракетами «Оникс» и «Искандерами». Благодаря этому региону Россия представляет угрозу для войск НАТО «в радиусе сотен миль», продолжил он, передает РИА «Новости».

    Из-за этого в Вашингтоне постоянно обдумывают, как «сломать» Калининград, заявил командующий группировкой американских ВВС в Европе генерал Джеффри Харригян. По его мнению, это будет «многоуровневая, очень своевременная и эффективная атака». Как предположила журналистка Сидни Фридберг, речь идет об одновременном нападении с земли, моря, воздуха, а также в киберпространстве.

    Авиация, корабли и подводные лодки нанесут удар крылатыми ракетами большой дальности. Сухопутные войска также применят ракетный обстрел. Задачей хакеров будет нарушить работу систем связи, после чего стелс-истребители и бомбардировщики-невидимки должны прорваться через уцелевшие оборонительные сооружения и сбросить бомбы с наведением по GPS. Такую тактику Фридберг назвала «симфонией насилия для разрушения передовой обороны».

    В последнее время в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области» и об угрозе, якобы исходящей от этого российского региона. Однако в этот привычный информационный фон недавно добавилась новая и очень важная деталь: звучат прямые призывы «выполнить задачу по нейтрализации Калининграда». То есть его прямого захвата. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда.

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    Откол крупнейшего в мире айсберга от Антарктиды попал на видео
       20 мая 2021, 18:29
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Мирошниченко

    В Сети появились кадры того, как от Антарктиды откалывается крупнейший в мире айсберг А-76, который по площади больше острова Мальорки.

    По информации европейских метеорологов, это крупнейший в истории отколовшийся айсберг. При этом итальянский профессор Фреццотти утверждает, что бывали и больше, передает РИА «Новости».

    В среду британские ученые со ссылкой на данные спутника Sentinel-1 сообщили, что самый большой в мире айсберг А-76, по площади больше Мальорки, откололся от Антарктиды.

    Напомним, в феврале от Антарктиды откололся айсберг величиной с Петербург.

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    Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев
       20 мая 2021, 22:05
    Фото: Телекомпания АТВ/YouTube
    Текст: Елизавета Булкина

    В возрасте 64 лет умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев, сообщила пресс-служба главы Дагестана.

    «20 мая 2021 года ушел из жизни Толбоев Тайгиб Омарович, российский военный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации. (…) Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении на сайте главы республики.

    Толбоев родился в 1955 году в селе Согратль Гунибского района, в 1978 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище.

    С 1985 года будущий летчик проходил службу в Центре подготовки летчиков-испытателей. После он был направлен заместителем военного представительства Министерства обороны на летно-испытательную работу в Улан-Удэнский авиационный завод, где проработал более 30 лет. За это время он освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения.

    «За время своей офицерской службы Тайгиб Толбоев не только испытывал новейшие образцы самолетов и вертолетов авиазаводов на полигонах, но и принимал участие в боевых действиях. Так, на переломном рубеже истории Дагестана Толбоев сыграл важную роль в стабилизации ситуации, в отражении агрессии международных бандформирований. Он вывозил из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуировал мирных жителей, доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов», – говорится в сообщении.

    Толбоеву было присвоено почетное звание заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации и народного героя Дагестана. За мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники, Толбоев в 2007 году был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

    «За годы службы на разных участках Тайгиб Омарович снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков. Он был настоящим патриотом своей Родины», – добавили в пресс-службе главы Дагестана.

    В конце 2020 года на 53-м году жизни ушел из жизни Герой России летчик Сергей Палагин.

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    Зеленский заявил о планах провести парады «в Одессе и в Украине»
       20 мая 2021, 13:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алина Назарова

    Президент Украины Владимир Зеленский оговорился, сообщая о планах провести военные парады в рамках празднования 30-летия независимости страны, и указал, что мероприятия пройдут «и в Одессе, и в Украине».

    Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности главы государства, показал символ 30-летия независимости Украины и рассказал о праздничных мероприятиях, сообщает одесское издание «Таймер».

    Так, 24 августа на Украине пройдут военные парады. «Парад будет военный, парад будет большой, как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Украине – в Киеве на майдане», – заявил президент.

    Кроме того, 22 августа будут чествовать «великих украинцев» (тех, кто прославляет Украину в мире), а также проведут концерт. 23 августа во всех областных центрах поднимут флаги Украины и начнется первый саммит «Крымской платформы». В тот же день стартует «саммит первых леди», который проведут жены приехавших в страну политиков, а также состоится большой концерт классической музыки.

    Ранее Зеленский назвал своими основными задачами построение государства без олигархов и мир в стране.

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    Болгары высмеяли отказ США от санкций по «Северному потоку – 2»

    21 мая 2021, 08:52

    Текст: Алина Назарова

    Читатели болгарского издания «Дневник» с иронией прокомментировали статью о том, что США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода «Северный поток – 2».

    Новость вызвала бурный отклик со стороны читателей издания, передает РИА «Новости».

    «Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!» – написал Тошо Кочев.

    «Как и ожидалось, дед (президент США Джо Байден) оказался русской «шестеркой», – выразил мнение Капанар.

    «Шерхан поджал хвост», – поддержал предыдущего комментатора Domino.

    «США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит», – считает mso011053684.

    «Ожидаемо. Следующий шаг Байдена – вернуть Аляску русским», – резюмировал tacheaux.

    Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».

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    Депутат Рады Козак объявлен в розыск

    20 мая 2021, 15:44

    Текст: Елизавета Булкина

    Служба безопасности Украины получила разрешение на арест депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, подозреваемого в «госизмене», он объявлен в розыск, сообщила пресс-служба СБУ.

    «Сегодня Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении», – передает сообщение украинского ведомства РИА «Новости».

    СБУ заявляет, что у нее есть «аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором».

    Генпрокуратура Украины подозревает главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.

    13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.

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    Постпред Крыма: Полуостров может стать морскими воротами Таджикистана

    20 мая 2021, 18:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Крым может стать морскими вратами Таджикистана и ряда других стран СНГ, заявил постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

    «Многие страны-партнеры не имеют собственных выходов к морю. И мы зовем наших друзей из Армении, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана пользоваться нашими портами, поскольку Крым – это не только морские ворота России, но и всех стран СНГ», – цитирует Мурадова «Спутник Таджикистан» в своем Telegram-канале.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Крым экономика Крыма смогла преодолеть различные санкции, после чего полуостров стал одним из наиболее популярных регионов для отдыха.

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    Звезд российских сериалов внесли в «черный список» на Украине
       20 мая 2021, 18:00
    Фото: Владимир Трефилов/Екатерина
    Чеснокова/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности, трех российских актеров – Игоря Петренко, Марию Миронову и Игоря Копылова, сообщила пресс-служба ведомства.

    «В министерство культуры и информационной политики 11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны. Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень», – передает сообщение украинского министерства РИА «Новости». Другие подробности не приводятся.

    Игорь Петренко известен зрителям по ролям картинах «Водитель для Веры», «Тарас Бульба», «Отрыв», «Рубеж», «Мы из будущего – 2», «Союз спасения» и др.

    Мария Миронова – народная артистка России, лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот». В фильмографии 47-летней актрисы такие картины как «Ночной дозор», «Следователь Тихонов», «Родина», «Землетрясение», «Миллиард» и множество других.

    Игорь Копылов снимался в картинах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург 4: Арестант», «Морские дьяволы» и др. Кроме того, он является режиссером картин «Крылья империи», «Ржев», «Ленинград 46» и ряда других.

    Список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности», был сформирован Минкультом Украины в 2015 году. В него уже внесены Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. В мае в него был включен российский рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн.

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