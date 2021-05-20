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Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан СНГ из сектора Газа
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Президент Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые выразят такое желание в связи с резким ухудшением ситуации в регионе.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан России и граждан государств – участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», – говорится в распоряжении.
Путин поручил Министерству иностранных дел, СВР и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву.
Ранее Кремль озвучил предложения по урегулированию на Ближнем Востоке.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
СМИ сообщили, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.
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Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров
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Туристы «не вытопчут» Долину гейзеров на Камчатке, если в этом месте продумать необходимую инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин, комментируя слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко об ограниченных возможностях допуска туристов на этот объект.
На совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию Чернышенко, отвечающий в кабмине за направление туризма, говоря о воздействии антропогенных факторов на природу курортов, отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке «нельзя пустить в десять раз больше народу – они просто там вытопчут все». Эти слова вызвали недоумение Путина, передает РИА «Новости».
«Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал Путин, обращаясь к Чернышенко.
Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин, передает ТАСС.
Президент также указал, что «в некоторых других странах в аналогичных ситуациях, аналогичных парках не вытаптывают же ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты, на порядок выше, потому что все организовано должным образом». «Но для этого надо считать и своевременно вкладывать соответствующий ресурс», – заключил Путин.
Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля.
Эрдоган заявил, что «проклинает австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера». Он назвал Израиль «террористическим государством», а Австрию обвинил в том, что та «отождествляет себя с террором». По мнению Эрдогана, «Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев», передает РИА «Новости».
Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию.
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Анонсирован запуск Путиным и Си Цзиньпином строительства ядерного объекта
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Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Она сообщила, что глава китайского государства «по видеосвязи из Пекина» вместе с президентом России «примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики». Церемония состоится в среду, передает РИА «Новости».
Наименование объекта не указывается. В 2019 году Росатом и Китайская национальная атомная корпорация подписали контракт на седьмой и восьмой блоки Тяньваньской АЭС. В марте 2021 года Росатом сообщил, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС», передает ТАСС.
23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН.
Путин решил рассмотреть перенос переписи населения на октябрь
Президент Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией.
С таким предложением на совещании об исполнении отдельных положений посланий главы государства Федеральному собранию выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ТАСС.
«Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно», – ответил ему глава государства.
Всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена.
В феврале 2021 правительство поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности.
Между тем в марте Минэкономразвития предложило перенести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября.
Байден пригрозил «задавить» журналистку за вопрос об Израиле
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Президент США Джо Байден во время визита на сборочный завод Ford в штате Мичиган поставил журналистке «условие»: она может задать вопрос об Израиле только в случае, если окажется перед машиной, когда глава Белого дома нажмет на газ.
Одна из представителей СМИ поинтересовалась у американского лидера, может ли она задать вопрос по поводу ситуации в Израиле, пока тот не уехал, передает РИА «Новости».
«Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ», – ответил Байден, добавив, что это шутка.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. При этом сообщается, что США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве.
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Путин и Си Цзиньпин запустят строительство энергоблоков на двух китайских АЭС
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Президент России Владимир Путин в среду, 19 мая, по видеосвязи примет участие с председателем Китая Си Цзиньпином в церемонии начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна в КНР, сообщает пресс-служба Кремля.
«19 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин также сообщила, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта.
В июне 2018 года Россия и Китай договорилась о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций. Росатом спроектирует ядерный остров станции «Сюйдапу» в Китае, а также поставит ключевое оборудование для четырех блоков АЭС – два для «Сюйдапу» и два для станции «Тяньвань». Строительство планировалось начать в декабре 2020 года, пишут «Ведомости».
Израиль нанес удар по Ливану
В ответ на ракетную атаку с территории Ливана Израиль нанес удар по источникам пусков, сообщила израильская армия.
Военные сообщают, что засекли «шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана». Ракеты не достигли территории Израиля. Израильская артиллерия «поразила источники огня». Запуск ракет выявили «после срабатывания сирен» в киббуце Мисгав Ам, передает ТАСС.
Напомним, армия Израиля сообщила, что с территории сектора Газа выпустили новые ракеты, сигнал тревоги прозвучал в городе Сдерот. Позднее стало известно о срабатывании сирен в киббуце Мисгав Ам.
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США назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена
Вашингтон ожидает, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией», – сказал он.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США.
Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
В России назвали возможное место встречи Путина и Байдена
Москва до сих пор не дала официального согласия на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако, по данным источников в российских госструктурах, встреча может состояться в Швейцарии. При этом многое будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.
Источники сообщают, что российская сторона готова работать с предложенными США датами встречи президентов, несмотря на то, что Кремль до сих пор не дал Белому дому однозначного согласия на проведение саммита, передает «Коммерсант».
Сообщается, что многое может проясниться на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые встретятся Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Они должны будут обсудить модальности саммита и, прежде всего, его возможную повестку.
Источники также сообщают, что если встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то местом ее проведения может стать Швейцария. Однако никаких решений еще не принято, эта страна называется лишь «наиболее вероятной» площадкой саммита.
Отметим, что в ноябре 1985 года в Женеве в самый разгар «холодной войны» состоялась историческая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. Считается, что с этого саммита напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона начала спадать.
Между тем в Швейцарии не стали комментировать информацию о возможной встрече на своей территории Путина и Байдена, передает РИА «Новости».
В МИД страны отказались также прокомментировать информацию о том, что ранее Швейцария направила в Москву и Вашингтон ноту с предложением предоставить место для встречи глав государств.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
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Мишустин отправил Чернышенко на Камчатку после критики Путина
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Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам совещания у президента Владимира Путина поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, сообщает пресс-служба правительства.
Мишустин сообщил, что поручил Чернышенко «разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края» после того, как на проблему обратил внимание лично Владимир Путин, говорится на сайте правительства.
«Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории. В дальнейшем нужно разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством. И масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России», – добавил премьер.
Чернышенко должен будет провести встречу с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки.
В мероприятии примут участие руководство и представители Министерства природных ресурсов, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.
Кроме того, по поручению Мишустина в рамках данной поездки состоится совещание Чернышенко с главами субъектов и руководством Минпросвещения по оценке готовности детских лагерей к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей, которая запускается с 25 мая текущего года.
Напомним, накануне Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров.
«Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал глава государства, обращаясь к вице-премьеру.
Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин.
После этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вместе с федеральным правительством будет прорабатывать механизмы для увеличения доступности туризма в заповедных местах полуострова.
Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Путин поддержал предложение «Единой России» перенести перепись населения
Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин поддержал предложение Турчака, предложение «Единой России» сдвинуть перепись населения на октябрь», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее в среду на совещании об исполнении отдельных положений послания Федеральному собранию Путин заявлял, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией. С таким предложением выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Изначально всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена из-за коронавируса. В феврале 2021 правительство также поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности.
Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив.
«В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что основной целью фонда является «обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (…), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями».
О создании Фонда глава государства объявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля.
Матвиенко: Перенос денонсации ДОН не связан с возможной встречей Путина и Байдена
Решение Совета Федерации перенести рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) не связано с возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Никакого отношения к предстоящей возможной встрече между Путиным и Байденом это (перенос сроков рассмотрения) не имеет. Нет оснований для работы в авральном режиме», – сказала спикер Совфеда, передает ТАСС.
В среду депутаты Государственной думы единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Днем ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Совет Федерации не будет рассматривать 19 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу, это произойдет чуть позже.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес..
Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству энергоблоков АЭС в Китае
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае.
Лидеры двух стран приняли участие в этой торжественной церемонии по видео-конференц-связи. Трансляция начала подачи бетона на площадках возведения новых энергоблоков стартовала после того, как президент России и председатель КНР, получив доклады о готовности, поочередно дали команду начинать работу, передает ТАСС.
«Начинайте работу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
В ходе церемонии он также заявил, что Россия готова и дальше развивать совместный с Китаем опыт в создании АЭС. Кроме того, Путин заявил, что Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, сейчас отношения вышли на самый высокий уровень, все договоренности выполняются.
«За прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень», – сказал он.
Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, Путин отметил, что все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются.
Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной отрасли. С участием РФ в КНР уже были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Москва и Пекин взаимодействуют и в проекте строящегося в КНР энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.
Тяньваньская АЭС – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 с реакторами ВВЭР-1000 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый был передан в эксплуатацию в декабре 2020 года, на них также работают реакторы ВВЭР-1000. Сейчас стороны готовятся к началу строительства четвертой очереди (блоки №7 и №8) Тяньваньской АЭС. В соответствии с ранее подписанным контрактом российская сторона будет проектировать так называемый ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков.
В июне 2019 года Росатом и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение энергоблоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу» на северо-востоке Китая в провинции Ляонин, округ Хулудао. Это два энергоблока российского дизайна также с реакторами ВВЭР-1200. Ранее сообщалось, что сооружение блока №3 намечено начать в октябре 2021 года, блока №4 – в августе 2022 года. Пуск блока №3 запланирован на 2027 год, блока №4 – на 2028 год.