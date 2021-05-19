Кремль озвучил предложения по урегулированию на Ближнем Востоке

Россия прикладывает все усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, в том числе предлагает свою площадку для переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва крайне обеспокоена ситуацией в палестино-израильском конфликте и очень внимательно следит за развитием событий, передает ТАСС.

«Вы знаете, что посильные инициативы принимаются российской стороной, предлагается и наша территория для прямых контактов и так далее, усилия в рамках квартета. И мы сейчас, естественно, призываем стороны конфликта – имеется в виду Израиль и Палестину – к сдержанности и считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержанны в своих заявлениях, высказываниях, дабы не подливать масла в огонь», – сказал Песков.

Также он отметил, что на Ближнем Востоке случаются террористические акты, однако на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств президент России Владимир Путин упоминал террористическую активность в мире в целом. По его словам, проявление террористической активности происходит «сплошь и рядом».

«Мы говорим о террористических проявлениях в разных странах мира. Работают наши специальные службы, пресекая разные такие поползновения, подготовку террористических актов», – уточнил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.