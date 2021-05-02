В России выявили 8,6 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 697 с новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9270 новых случаев коронавируса 83 регионах, из них 1 168 (13,3%) не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2526, Санкт-Петербурге – 701, Московской области – 611.

Всего в стране выявлено 4 762 569 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 388 008 человек, из них 7 540 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 332 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 108 232 человек.

Накануне, 1 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 270. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 573.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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