Путин решил рассмотреть перенос переписи населения на октябрь

Путин заявил об ухудшении ситуации с международной безопасностью

Ситуация с мире остается нестабильной, деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, заявил президент России Владимир Путин.

«Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, застарелые региональные конфликты в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке. «Россия об этом хорошо знает и с тревогой следит за развитием ситуации. Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке», – сказал он.

Глава государства отметил, что развитие Афганистана имеет ключевое значение для безопасности в регионе, Россия продолжит оказывать содействие установлению в этой стране мирной жизни. Он добавил, что Россия и впредь будет поддерживать прямые межафганские переговоры по вопросам национального примирения, в том числе по линии ШОС.

Также Путин отметил, что Россия будет содействовать поиску справедливого решения приднестровской проблемы и территориальной целостности Молдавии.

«В наших подходах взаимодействия с Республикой Молдова исходим из традиций дружбы и общих духовных ценностей, связывающих наши народы... Будем и впредь содействовать поиску справедливого решения проблемы приднестровского урегулирования, достижению договоренностей об особом надежно гарантированном статусе Приднестровья при соблюдении суверенитета и обеспечении территориальной целостности Молдовы», – сказал Путин.

По словам президента, обеспечить мир, безопасность, устойчивое развитие можно только усилиями всего международного сообщества, Россия призывает к сотрудничеству.

«Наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов... Вместе с другими странами занимаемся преодолением долгосрочных и социальных последствий пандемии. Еще раз повторю, обеспечить мир, безопасность и устойчивое глобальное развитие можно только усилиями всего международного сообщества. Мы призываем к слаженной работе государства – членов совета безопасности ООН и всех заинтересованных стран», – сказал он.

Путин призвал страны делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны, забвения ее уроков. «Мы все обязаны беречь бесценный опыт и дух союзничества в борьбе с общими вызовами и угрозами, помнить, к чему приводят попустительство, национализм и ксенофобия, и сообща вырабатывать позитивную объединительную повестку дня для формирования более справедливого и демократического многополярного мирового порядка, обеспечения благополучия и процветания всего человечества», – добавил президент.

Ранее Путин, выступая перед иностранными послами, заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем, вспышка конфронтации привела к большому количеству жертв.

Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.