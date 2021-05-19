Эксперт оценил вероятность резкого роста курса рубля

Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу 2021 года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден; взрывной рост даст сырьевая компонента – если геополитика не вмешается, выразил мнение аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления», – приводит слова эксперта ПРАЙМ.

Как отметил Маслов, рубль оказался уязвим даже среди развивающихся валют из-за негативного информационного фона вокруг России, который нагнетает неопределенность и страхи среди инвесторов.

Факторами риска, по мнению аналитика, остается отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг. А вот на изменение цен на нефть рубль реагирует аналогично подобным валютам – если спрос восстановится к концу года, он также укрепится, заключил эксперт.

Накануне первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе выступления в Госдуме сообщила, что представители SWIFT заверили Центробанк в отсутствии рисков отключения России от международной платежной системы. Между тем в начале мая Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT.

Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.

В министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспорто-импортных расчетов.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС отключить Россию от SWIFT в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.

В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT и рассказали о подготовке ведомств к такому развитию событий. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от платежной системы SWIFT.