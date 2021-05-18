Разработчиков «Спутника V» наградили за служение идеалам гуманизма

Коллектив разработчиков вакцины от коронавируса «Спутник V» получил приз «Милосердие» за служение идеалам гуманизма на открытии XVIII международного фестиваля «Москва встречает друзей» в Московском международном доме музыки (ММДМ).

Приз вручил на концерте народный артист СССР, маэстро Владимир Спиваков. Статуэтку приняла старший научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елизавета Токарская, передает ТАСС.

Фестиваль «Москва встречает друзей» в 2021 году посвящен медикам, борющимся с пандемией. Он проходит под девизом «Жизнь отстоявшим». «Мы посчитали, что наш человеческий долг – посвятить медикам фестиваль. Врачи сделали все возможное, чтобы дать нам шанс. Борьба продолжается, мы должны выразить им чувство любви и благодарности», – сказал художественный руководитель смотра Петр Гулько.

Международный фестиваль открылся выступлением детских коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Во втором отделении на сцену вышли юные музыканты и камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Спивакова. «Чудесные дети, невозможно без счастья, любви, радости с ними общаться. Они настоящие маленькие большие артисты. По тому, как они играют, как ведут себя на сцене», – отметил маэстро.

Фестиваль продлится до 1 июня. В его концертах вживую и онлайн примут участие более 500 талантливых детей из разных регионов России и более 30 стран. «За те годы, которые существует фестиваль, он открыл массу новых имен. Те, кто принимал участие в первых фестивалях, уже сами являются выдающимися исполнителями, педагогами, наставниками. Эта преемственность поколений существует, поэтому для Москвы это очень важный фестиваль», – подчеркнул глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Международный фестиваль «Москва встречает друзей» – титульный проект благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проходит при участии ЮНЕСКО.

В прошлую пятницу премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия предложила вакцину против коронавируса всем партнерам по линии ООН, «Группы двадцати» и других объединений.

Напомним, российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Эффективность вакцины по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян составила 97,6%, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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