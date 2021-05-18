МЧС предупредило москвичей о сильном ветре Пассажирам метро Москвы и МЦК начали раздавать питьевую воду 18 мая 2021, 14:36 Текст: Наталья Ануфриева

Пассажирам Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) начнут раздавать питьевую воду, если температура на станциях будет выше 28 градусов, сообщили в столичном департаменте транспорта. В Telegram-канале департамента говорится, что для комфорта пассажиров в метро был увеличен воздухообмен, вентиляцию перевели в летний режим работы. Кроме того, было принято решение бесплатно раздавать пассажирам воду на станциях, «если температура на них превысит 28 градусов». Отмечается, что воду уже раздают на станциях «Выхино», «Багратионовская», «Измайловская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская аллея», «Улица Скобелевская», «Кунцевская» (Арбатско-Покровской линии), «Кутузовская», «Пионерская», «Студенческая», «Фили», «Филевский парк», а также на станциях Московского центрального кольца (МЦК): «Стрешнево», «Панфиловская», «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Андроновка», «Нижегородская». Ранее москвичей предупредили об аномальной жаре в первой половине недели.

Россиян предупредили о «супержаре» 17 мая 2021, 09:31

Фото: Grant Falvey/ZUMA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Температура свыше 30 градусов в течение недели ожидает жителей нескольких регионов России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам метеоролога, «супервысокие» температуры ожидаются, в частности, в Южном федеральном округе, где в Астраханской области столбики термометра могут подняться до плюс 36 градусов. Такая температура продержится до конца рабочей недели. Так же жарко будет и в Калмыкии. А вот в Ростовской области и Краснодарском крае, напротив, похолодает до 20-25 градусов со знаком плюс, передает РИА «Новости». В Поволжье и на Урале наиболее интересная ситуация, поскольку циклоническая ложбина не будет распространяться дальше ЦФО... Везде, в Кировской области (это самый север Поволжья), Саратовской области, Самарской области, Оренбургской области температура 30-35 градусов, рассказал Вильфанд. По словам синоптика, на Урале температура на 10 градусов превышает климатическую норму. В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях в ближайшие дни будет 30-35 градусов тепла. Также на 10-12 градусов выше нормы ожидается температура на Ямале. В Алтайском крае и в Омской области температурные показатели могут достичь 28 градусов тепла. Ранее Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры в понедельник днем. Россиянам посоветовали, как легче перенести супержару 17 мая 2021, 14:26

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

В жаркую погоду обязательно следует носить головной убор, соблюдать питьевой режим, не засиживаться в душной квартире, а при выходе на улицу обязательно использовать солнцезащитный крем, заявил газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Барвинский. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян, что в течение недели сразу в нескольких российских регионах ожидается «супержара»: температура воздуха поднимется выше 30 градусов тепла. На 17 мая в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. «Переохлаждение, перегрев – все это в основном происходит через голову. Поэтому в первую очередь следует использовать головные уборы, желательно белого цвета. Это самая первичная рекомендация по профилактике перегрева. Во-вторых, обязательно нужно соблюдать питьевой режим, пить достаточно воды. Дело в том, что в жару наше тело охлаждается, потеет, поэтому организм требует больше чистой жидкости, за питьевым режимом нужно тщательно следить», – говорит Барвинский. Причем норма воды для каждого человека зависит от очень большого количества параметров, но для того, чтобы ее хотя бы приближенно соблюсти, специалист рекомендует прислушиваться к своему организму. «Нужно сделать так, чтобы всегда бутылка с водой была под рукой, куда бы вы не пошли. Причем бутылка должна быть прозрачная. Так человек глазом видит воду, и принятие решения попить приходит на уровне подсознания, причем гораздо чаще, нежели когда воды нет или она в иной бутылке. И организм, в большинстве случаев, сам разберется, сколько там нужно выпить», – отмечает терапевт. Что касается питания в жаркую погоду, продолжает медик, то абсолютно точно не стоит переедать – это лишняя нагрузка на желудочно-кишечный тракт и организм в целом. Если же в жару человеку, наоборот, совсем не хочется есть, то здесь как раз можно прислушаться к своему организму, вред это никакой не нанесет. «Если предстоят какие-то интенсивные физические нагрузки, то обязательно нужно использовать изотоники (напитки, поддерживающие водно-солевой баланс – прим. ВЗГЛЯД), в которых присутствуют соли (калий, натрий), иначе может произойти большая потеря электролитов, что в будущем приведет к определенным проблемам», – рассказывает собеседник. Людям с средней или слабой физической подготовкой врач рекомендует с осторожностью (перестраховкой) относиться к спортивным нагрузкам, поскольку это может привести к перегреву или нарушению электролитного баланса. «Гражданам с хроническими заболеваниями нужно стараться не перегружать себя теплом, внимательнее следить за течением своего хронического заболевания, чаще контролировать давление, потому что жара и на этом может сказываться, а также приводить к обострениям. И в целом никому не стоит засиживаться в душной квартире, нужно гулять. Но стараться это делать не под открытым солнцем, а в лесу, не забывать про воду», – советует Барвинский. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо использовать солнцезащитный крем даже в городской среде, поскольку солнечные лучи могут негативно воздействовать на кожу, приводя к ожогам, а также возможен и ряд кожных заболеваний. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что в столице во вторник ожидается новый температурный максимум за всю историю метеонаблюдений, который побьет достижения 1897 года. В этот день столбики термометров покажут 31 градус тепла. Москве предсказали самый жаркий день за последние 124 года 17 мая 2021, 11:26

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Во вторник в Москве ожидается самый жаркий майский день за последние 124 года: температура поднимется до 31 градуса, что побьет температурный рекорд 1897 года, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в течение недели жителей сразу нескольких российских регионов ожидает жара, столбики термометров покажут температуру выше 30 градусов. Тем временем в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. «В настоящий момент у нас происходит перестройка атмосферы таким образом, что усиливается юго-восточная струя, причем во всей толще стратосферы. И вот она несет воздух одновременно с пустынных барханов Каракум и с Южного Урала, юго-западной Сибири. Два эти потока встречаются в один и на скорости 70–90 км/ч на всех парусах идут в сторону Центральной России», – говорит Тишковец, отвечая на вопрос о причинах «супервысоких» температур. Одновременно с приходом сильного потока воздуха усиливаются позиции мощного антициклона, который образовался в результате слияния арктического и азиатского антициклонов, продолжает специалист. Такое сочетание солнечной погоды и мощной совокупности знойного воздуха приведет к тому, что 17 мая в Москве столбики термометра будут штурмовать 30-градусную высоту. Для рекорда 1897 года не будет хватать буквально одного градуса. «Однако завтра эта ситуация подправится: тоже будет солнечно, без осадков. Как раз во вторник мы ожидаем жару до 31 градуса, а это уже заявка на абсолютный температурный максимум за всю историю метеонаблюдений, который побьет достижения того же 1897 года, когда наши коллеги зафиксировали 29,1 градуса. Завтра будет самый-самый жаркий день за последние 124 года», – рассказывает синоптик, отмечая, что в целом история метеонаблюдений длится более 130 лет. В среду к столице подойдет фронт, к вечеру начнет затягивать грозовыми облаками, что несколько снизит жару, ожидается до 27 градусов днем, продолжает Тишковец. Во вторую часть недели выпадут осадки в виде кратковременных дождей и посвежеет до климатической нормы +17...+19 градусов. Тем не менее с наступлением выходных показатели барометров вновь начнут расти, снова распогодится и потеплеет до +20...+22. «На сегодняшний день в Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары, температура аномально высокая для мая (на 10-12 градусов выше нормы). И вообще нужно понимать, что в среднем для организма человека любая температура выше 27 градусов – это климатический стресс, особенно для людей, страдающих всевозможными заболеваниями», – заключил собеседник. Ранее Тишковец предсказал, что в столице наступает «другая климатическая эпоха». Вторая половина мая, по его словам, воздаст гражданам летним теплом за страдания от холода на майские праздники. Тем не менее он считает, что москвичам не стоит ждать «никакой жары или сваливания в очередную яму арктического холода». Нескольких участников несанкционированной акции у МГУ доставили в полицию 16 мая 2021, 21:55 Текст: Алексей Дегтярев

В отделение полиции по обслуживанию МГУ в Москве доставили 11 участников несанкционированной акции против закона о просветительской деятельности, сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. «В отделение полиции по обслуживанию МГУ за участие в акции было доставлено 11 человек, на данный момент там остаются еще шесть человек», – пояснил правозащитник РИА «Новости». По его словам, в скором времени отпустят и шестерых оставшихся в отделении, на ночь там никого не оставят. Ранее в воскресенье во время несогласованной акции у МГУ задержали, а потом отпустили депутата Мосгордумы Павла Тарасова. Он сообщал, что планирует разбираться в ситуации с юристами. В Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, включая митинги и шествия. ЦДМ на Лубянке решили проверить из-за фанатов «Майора Грома» 16 мая 2021, 15:20 Текст: Алексей Дегтярев

Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве после сообщений о массовом скоплении фанатов фильма «Майор Гром» решили проверить на соблюдение противоэпидемических мер, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. «Управление Роспотребнадзора по Москве проведет проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее в Сети опубликовали видеозаписи из ЦДМ на Лубянке, на которой запечатлена толпа людей. По данным магазина, на воскресенье там была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». Российский боевик «Майор Гром» вышел в прокат в России 1 апреля, он успел собрать в стране 3 млн 850 тыс. долларов. Власти Москвы заявляли о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше. В Москве сильный ветер повредил вывеску Госдумы 15 мая 2021, 20:44 Текст: Ксения Панькова

В Москве из-за сильного ветра с вывески на здании Государственной думы на Охотном ряду сорвалась буква «А», сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова. Как отметила Крылова, вызваны специалисты, которые в ближайшее время все исправят. «Возможно, к утру», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря управляющего делами президента. По ее словам, упавшая буква помялась и требует реставрации. Ранее гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья. Напомним, в четверг ветер повалил в Москве 59 деревьев, 26 автомобилей получили повреждения, пострадали три человека. В Москве загорелся мусор на площади 500 кв. метров 17 мая 2021, 14:30 Текст: Алексей Дегтярев

На севере российской столицы произошло возгорание мусора, площадь пожара составляет около 500 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС. «Поступило сообщение о загорании мусора на открытой площадке на площади 500 кв. метров по адресу: Ильменский проезд, дом 15а, строение 3», – уточнили в ведомстве РИА «Новости». Пострадавших, по предварительным данным, нет, спасатели принимают меры для локализации пожара. Депутата МГД задержали и отпустили с несогласованной акции в Москве 16 мая 2021, 17:55 Текст: Алексей Дегтярев

Депутата Мосгордумы Павла Тарасова задержали, а потом отпустили на несогласованной акции у МГУ против закона о просветительской деятельности. «Да, задержание было фактически когда я попытался остановить грабителя, по факту хищения имущества – микрофон вырвал и начал убегать, а полиция вместо того, чтобы остановить его, почему-то решила задержать меня. Очень странная логика полиции», – заявил Тарасов РИА «Новости». Он добавил, что недавно вышел из отдела полиции. На него составили протоколы на задержание и доставление, планируют составить протокол об административном правонарушении из-за участия в несогласованной акции. «Но каких-то обвинений мне не предъявлялось. Весь разговор с полицией, когда я задавал вопросы, а зачем меня сюда привезли, были встречные вопросы, а сами ничего объяснить не могли», – указал парламентарий. Он добавил, что намерен разбираться в ситуации вместе с юристами. Отмечается, что у здания МГУ проходит акция ученых и общественных деятелей против закона о просветительской деятельности. Напомним, в Москве из-за эпидемии коронавируса сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий, включая митинги и шествия. Ранее столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке после сообщений о массовом скоплении фанатов фильма «Майор Гром». Матч РПЛ в Уфе отложили из-за сильной жары 16 мая 2021, 14:50 Текст: Алексей Дегтярев

В Уфе отложили начало футбольного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами «Уфа» и «Арсенал» (Тула) из-за высокой температуры на улице, сообщила пресс-служба РПЛ. «Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено. Команды начнут матч позже из-за высокой температуры в Уфе. В связи с сильной жарой на основании пункта 6.5 регламента Тинькофф РПЛ сезона 2020/21 начало игры перенесено», – говорится в сообщении в Telegram РПЛ. Температуру на поле будут проверять каждые полчаса, если она пойдет на спад, то матч состоится. Болельщиков также обеспечили водой и пересадили на трибуну, где козырек обеспечивает тень. Матч должен был стартовать вместе с остальными играми 30-го тура, в 14.00 мск. Ранее москвичей в МЧС предупредили о возможных сильных ливнях, грозе, граде и сильном ветре. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности 17 мая 2021, 08:12 Текст: Алина Назарова

Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры в понедельник днем. «Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Предупреждение о сильной жаре с температурой воздуха 30 градусов действует в столице с 11.00 17 мая до 18.00 17 мая. Кроме того, в Москве и Подмосковье в понедельник действует предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду с 09.00 до 21.00. Москвичам пообещали летнюю погоду в воскресенье 16 мая 2021, 10:56

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Ксения Панькова

По-летнему тепло и с небольшим дождем будет в воскресенье в Москве, температура воздуха в столице – плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженного холодного атмосферного фронта, а это значит, что после полудня кое-где брызнет дождь, не исключена гроза, из-за чего, естественно, немного посвежеет по сравнению со вчерашним днем, но температура все равно будет соответствовать климатическим показателям июля месяца. То есть переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, слабая гроза, без «камней с неба», как это было вчера и позавчера с падениями деревьев и даже пострадавшими людьми», – цитирует РИА «Новости» Тишковца. По его словам, атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба. «Хорошая комфортная погода выходного дня», – добавил он. Накануне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья. МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и граде до конца воскресенья 16 мая 2021, 14:03 Текст: Елена Мирошниченко

МЧС Москвы распространило сообщение о ливневом дожде, грозе, граде и сильном ветре до конца суток. «По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 16 мая, местами в городе Москве ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», – цитирует сообщение РИА «Новости». Уточняется, что МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Ведомство советует парковать автомобили вдали от деревьев. Также МЧС призывает не оставлять детей без присмотра. Ранее москвичам пообещали по-летнему теплую и с небольшим дождем погоду, температура воздуха в столице – плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25. Циклон «Тауктае» обрушился на Индию 17 мая 2021, 16:41 Текст: Елизавета Булкина

В результате циклона «Тауктае» на западе Индии погибли по меньшей мере восемь человек, около 150 тыс. эвакуированы. Порывы ветра достигают 200 км/ч, приостановлена работа аэропорта Мумбаи. На кадрах непогода бушует в штате Гуджарат и Мумбаи, передает РИА «Новости». В июле прошлого года в результате наводнений в индийском штате Ассам на северо-востоке страны погибло почти 80 человек. Москвичей предупредили об аномальной жаре в первой половине недели 17 мая 2021, 15:42 Текст: Елена Мирошниченко

На востоке Подмосковья ожидается жара до 33 градусов, в Москве ожидается 29-31 градусов выше нуля, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. «В Москве на завтра прогнозируется 29-31 градусов, в Подмосковье – 28-33 градусов. Для Москвы 30 градусов и выше считается жарой... 33 градуса будет, скорее всего, на востоке Подмосковья», – цитирует ее слова РИА «Новости». По ее словам жара будет стоять в Москве и Подмосковье до среды. В среду ожидается дождь, гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду, температура упадет до 25-27 градусов. «Май – это месяц, когда солнце активное и очень быстро набирает высоту, а наша кожа еще не адаптировалась к солнечным лучам. Также высокую температуру не все хорошо переносят. Пока у нас (в Москве и области) здания еще не прогрелись, а завтра они уже прогреются и будут сохранять это тепло, поэтому в городе жара переносится тяжелее, чем за городом. По крайней мере, в парке жара будет легче переноситься», – сказала эксперт. Также она добавила, что настоящее время фиксируется ветер, поэтому накоплений вредных примесей в воздухе не будет. Ранее россиянам посоветовали, как легче перенести супержару. В Москве спасли поселившееся на территории детсада семейство лис 17 мая 2021, 12:59 Текст: Алексей Дегтярев

На территории детского сада в Москве нашли семейство лис, сотрудники пожарно-спасательного столичного центра спасли животных, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ. «Утром 17 мая поступило сообщение о нахождении диких зверей на территории детского сада по адресу: Заревый проезд, дом 8, корпус 2. Семейство лис обосновалось под уличной верандой игровой площадки детсада», – сообщили в ведомстве РИА «Новости». Животных спасал расчет аварийно-спасательного отряда № 3, они поймали животных сачком, после чего передали их в департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы. «В ближайшее время лис отпустят в естественную среду обитания. В ходе спасательной операции ни один лисенок не пострадал», – заключили в департаменте. Ранее в Туве энергетики сняли с опоры линии электропередач кошку, которая просидела на ней четыре дня. Они провели операцию ночью, для этого отключили линию электропередачи и поднялись на вышке к животному. Кошка пыталась спрыгнуть самостоятельно, когда энергетики приблизились к ней, но в итоге ее спасли.