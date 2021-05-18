Гендиректор общества «Знание» рассказал о сюрпризах просветительского марафона

Основатель холдинга «Нетология-групп», генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал о просветительском марафоне, который пройдет 20-22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде.

По словам Древаля, марафон «Новое знание» – это новая страница в жизни просветительской платформы, существовавшей еще в советские годы. «Для нас важно показать, каким мы видим новое общество «Знание», показать людей, которые являются частью этого общества, этих лекторов, государственных деятелей, представителей бизнеса, ученых. И показать масштаб, потому что марафон будет федеральным, он пройдет в восьми городах», – заявил Древаль в эфире шоу «Дайте сказать».

Отмечается, что каждая площадка будет посвящена определенной области знаний. Это и наука, и история, и медицина, и бизнес. Организаторы уверены, что каждый найдет то, что ему интересно. Все это преподнесено не только в формате лекций и монологов. «Новое знание» – это панельные дискуссии, интервью, дебаты и экскурсии в уникальные места. И все это можно будет наблюдать онлайн.

«Я рассчитываю, что, конечно, мы охватим несколько миллионов молодых людей по всей стране, потому что событие очень интересное и помимо самых выдающихся и интересных людей нашей страны будут еще и зарубежные гости, всемирно известные люди. Стив Возняк будет, будет, скорее всего, я надеюсь, Илон Маск. Я не буду сейчас обо всех рассказывать. Это повод зайти на сайт и узнать, кто же будет выступать в нашем марафоне», – сказал Древаль.

Он отметил, что авторитетные спикеры охотно соглашались принять участие в марафоне, поскольку после пандемии соскучились по живой аудитории. Древаль признался, что для него, как для человека, который пришел из коммерческого сектора в НКО, было приятным открытием, с каким энтузиазмом лекторы вовлекались в подготовку к марафону с такой романтичной целью, как нести знание в массы.

«Реакция очень позитивная, многие даже спрашивали: «А можно мы два или три раза выступим? А можно на двух площадках?» – рассказал он.

Ранее в Общественной палате поддержали перезапуск общества «Знание» на цифровой платформе.