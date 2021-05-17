В России выразили надежду на гибкость США в вопросе «Северного потока – 2»

Возможное обсуждения вопроса «Северного потока – 2» на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике позволяет надеяться, что Вашингтон может проявить гибкость по этой теме, заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Сам факт, что Блинкен хочет обсудить эту тему с Лавровым, вызывает осторожный оптимизм, поскольку раньше позиция американской стороны была в том, что вообще с Россией нечего обсуждать, этот проект надо во что бы то ни стало остановить и если и вести какие-то разговоры, то их надо вести прежде всего с немцами. Если Блинкен хочет обсуждать эту тему с Лавровым, понимая, что Россия не готова отказаться от этого проекта, то это позволяет надеяться, что у американской стороны есть какие-то заготовки, нацеленные на достижение компромисса», – сказал эксперт, передает РИА «Новости».

Кортунов подчеркнул, что пока оптимизм в отношении этого заявления госдепа очень осторожный, так как позиция Вашингтона по теме «Северного потока – 2» едва ли изменится, но если такой разговор состоится, то это в любом случае будет хорошо.

«Это прояснит ситуацию, это позволит оценить степень гибкости новой администрации, если таковая присутствует. Поэтому я не думаю, что позиция США будет принципиально меняться, но определенная гибкость не исключена и если она будет, то ей следует воспользоваться», – выразил уверенность эксперт.

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Блинкен на встрече с Лавровым может обсудить «Северный поток – 2» и достижение более стабильных отношений двух стран.

В начале мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки. В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2». Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании.