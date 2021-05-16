Армии Израиля нанесла удар по дому командира одного из батальонов ХАМАС

Истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона «Джебалия» радикального движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона «Джебалия» террористической организации ХАМАС», – говорится в заявлении военных. Отмечается, что здание «использовалось в террористических целях», передает ТАСС.

Также израильские военные сообщили о нападении с использованием огнестрельного оружия к востоку от крупного палестинского города Хеврон (Эль-Халиль) на Западном берегу реки Иордан.

В свою очередь, по данным палестинского издания «Сава», секретарь правительственной информационной службы Саляма Мааруф заявил, что боевая авиация израильской армии разрушила здание министерства труда в секторе Газа.

«В результате бомбардировок на улице Ас-Саура в центре города Газа было полностью разрушено здание Минтруда. Серьезный ущерб причинен офису министерства социального развития и его складским помещениям, а также домам, окружающим это место», – указал Мааруф.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Такж сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.

К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет эскалации. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).

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