Уральского депутата арестовали по подозрению в убийстве

Депутата Артемовского городского округа Геннадия Виноградова и его сына задержали в Свердловской области и арестовали по подозрению в причастности к убийству, совершенному в 2003 году.

Преступление, в рамках расследования которого были задержаны чиновник и его сын, было совершено в 2003 году. Мужчинам предъявили обвинение в убийстве, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, передает ФАН.

Свердловское отделение «Единой России», между тем, сообщило, что приостановило членство в партии Геннадия Виноградова.

«Наша позиция в таких случаях принципиальная: членство в партии приостановлено до решения суда. Мы будем следить за развитием ситуации и, в зависимости от решения суда, предпримем дальнейшие действия», –цитирует ТАСС секретаря отделения партии Виктора Шептия.

Геннадию Виноградову 63 года, он депутат городской думы Артемовского городского округа от партии «Единая Россия».

Ранее Советский районный суд Махачкалы арестовал на полтора месяца экс-министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве на более чем 620 млн рублей.