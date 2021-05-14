Отставные полицейские Франции опубликовали обращение к Макрону

Отставные сотрудники полиции Франции опубликовали открытое письмо к властям республики и президенту Эммануэлю Макрону с призывом предотвратить ухудшение ситуации в сфере безопасности в стране.

«Просим вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации в сфере безопасности на территории Франции», – приводит ТАСС текст обращения, которое подписали 93 бывших сотрудника полиции Франции.

Среди авторов письма присутствуют как младшие офицеры, так и высшие чины, самый старший из которых – главный контролер Ален Дешам. К вечеру пятницы послание, опубликованное 11 мая на сайте mesopinions.com, поддержали около 30 тыс. человек.

В обращении утверждается, что в отдельных областях страны законы республики больше не действуют, а «агрессивные меньшинства оспаривают власть государства». На это, по словам авторов обращения, указывают заметно участившиеся нападения на сотрудников правоохранительных органов.

«Полицейские и жандармы – это залог сохранения мира и наших свобод. Но без безопасности в свободах нет смысла», – подчеркивают отставные полицейские. Они призывают к «моральному, юридическому и материальному перевооружению» правоохранительных органов и обеспечению защиты как самих сотрудников полиции, так и их семей.

«Пора предпринять эффективные действия, чтобы отвоевать собственную страну и восстановить государственный порядок повсюду», – говорится в тексте послания. Его авторы возлагают ответственность за рост преступности и участившиеся беспорядки на нелегальных мигрантов и требуют принять более эффективные меры в сфере миграционного контроля. «Франция не должна погрузиться в хаос. Полиция не потерпит, чтобы завтра ее сменили военные, стремясь избежать гражданской войны», – пишут отставные офицеры.

«Мы надеемся, что власти услышат наш призыв к общенациональному действию, и присоединяемся к голосам наших товарищей из вооруженных сил, которые выступили первыми», – отмечается в заключительной части открытого письма.

Глава Национальной полиции Франции Фредерик Во написал ответное письмо, выдержки из которого опубликовала в пятницу радиостанция Europe 1. В своем послании он заявил, что обращение отставных офицеров «не укрепляет, а ослабляет институт» полиции. Он также напомнил, что даже уход из правоохранительных органов не освобождает бывших служащих от проявления сдержанности, особенно в публичных заявлениях.

«Полиции сейчас как никогда нужны уверенность в себе, единство, сплоченность в ее рядах, а не партизанские настроения, – написал он. – На мой взгляд, наши старшие товарищи могли бы внести свой вклад за счет конструктивных и объединяющих речей».

Ранее журнал Valeurs Actuelles опубликовал обращение группы отставных французских генералов к Эммануэлю Макрону В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что генералов накажут.

Позже еженедельник Valeurs Actuelles опубликовал открытое послание группы действующих французских военных, которые поддержали заявление отставных генералов об угрозе распада Франции. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр предложил уволиться предупредившим об угрозе гражданской войны и распада страны военным.