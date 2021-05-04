Французское общество поверило устроившим мятеж генералам

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

На северной окраине Донецка в районе аэропорта началась перестрелка

4 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
Разделы

Что ждет цены на бензин этим летом

Из-за каникул и сельхозработ Россия переживает пиковый спрос на бензин Александр Рюмин/ТАСС
Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
Перейти в раздел…

Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
Перейти в раздел…

Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Мне понравилось жить под колпаком спецслужб

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Раньше такие города были закрыты в обе стороны. Чтобы выехать или уехать, надо было получить специальное разрешение. А теперь только в одну. Выезд свободен. А вот чтобы заехать – нужен пропуск. А чтобы приехать и жить – тут вообще хорошая карма нужна. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Турция не выйдет из НАТО назло США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эрдоган должен ответить ударом на удар. Наказать Соединенные Штаты за признание геноцида армян. Как для того, чтобы спасти свое лицо среди собственного электората, так и для того, чтобы не допустить «принципа домино». Подробности...

«Ликвидация бен Ладена» была просто спектаклем

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
На самом деле никто Усаму бен Ладена не убивал. Его просто вывели из игры, проведя операцию прикрытия с имитацией его ликвидации. О проведении этого спектакля американская разведка договорилась с пакистанскими спецслужбами. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
Перейти в раздел…

Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере, около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
Подробности...

Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Подробности...

Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?
  • Да

  • Нет, опасаюсь коронавируса

  • Нет, я не православный
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: На северной окраине Донецка в районе аэропорта началась перестрелка
    Правительство временно запретило экспорт гречихи СМИ: Министры туризма стран G20 решили поддержать введение паспортов вакцинации Посол России вызван в МИД Франции Бельгийский фермер уменьшил территорию Франции
    Боррель и Блинкен обсудили отношения с Россией Курировавшая интересы США в Иране швейцарский дипломат погибла в Тегеране «Ласточку» до Ржевского мемориала решили запустить из Москвы Руководитель Google в России ответила на вопрос о закрытии YouTube
    Минздрав России отметил рост числа травм и отравлений на майских праздниках В Эстонии отменили акцию «Бессмертный полк» Лукашенко лишил званий более 80 экс-силовиков Белоруссии Сталин победил на выборах в индийском штате

    приостанавливающее действие


    В Германии сочли нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за экологов

    борщевик и ромашка


    В Госдуме опровергли введение штрафов для дачников за сорняки на участке

    «совсем иное»


    Познер не нашел позитива в основанной на православии духовности

    Видео

    предметный разговор


    Что могут обсудить Путин и Зеленский

    выражение враждебности


    Эстонию лишили возможности снова нахамить России

    искусственный интеллект


    Первые боевые роботы получат крылья

    межнациональное общение


    Угрожает ли Казахстану дерусификация

    Иранский скандал


    Дмитрий Дробницкий: Кто подставил Джона Керри

    правила въезда


    Глеб Простаков: Европа де-факто отменила безвиз для украинцев

    Партнеры


    Тимофей Бордачев: Россия ставит условия Центральной Азии

    особое мнение


    Американский политолог: Отношения России и США находятся при смерти

    на ваш взгляд


    Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?

    Французское общество поверило устроившим мятеж генералам

    Военные Франции видят угрозу в мусульманском влиянии    4 мая 2021, 20:00
    Фото: Karine Pierre/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Вот уже который день Франция обсуждает редчайшую для страны коллизию: впервые за много лет военные вмешались во внутреннюю политику государства. Но самое удивительное, что это действие генералов вызвало не протест, а поддержку французского общества. Что же волнует военных и какие последствия происходящее будет иметь для Франции?

    «Когда повсюду благоразумие, то мужества нигде нет». Эти слова бельгийского кардинала Мерсье сейчас очень часто цитируют во Франции. Поводом для припоминания стало опубликованное 21 апреля (в 60-летнюю годовщину неудачного путча группы военных, нашедших мужество выступить против идеи генерала ДеГолля о предоставлении независимости Алжиру) – письмо, изначально подписанное 20 отставными генералами, сотней высокопоставленных офицеров и еще тысячью солдат, часть из которых еще находится на службе.

    Закон против идеологии

    В письме военные предупреждают президента и политиков о том, что нация находится на грани гражданского конфликта. И ведут ее туда те, кто «презирает нашу страну, ее традиции, ее культуру и хотят видеть, как она растворяется, забирая ее прошлое и ее историю». То есть французские левые и мультикультуралисты, которые шли на поводу у мигрантов и позволили возникнуть ситуации, когда в целых районах Франции не действуют законы Республики.

    «Исламисты и полчища жителей пригородов (где обитают рабочий класс – прим. ВЗГЛЯД) ведут нацию к расколу. Превращают страну в территории, где господствует идеология, противоречащая нашей конституции», - говорится в письме. По словам подписантов, еще 10 лет назад никто и представить не мог, что во Франции могут обезглавить учителя после того, как он выйдет из школы.

    И военные, продолжают авторы письма «находящиеся на службе у нации... не могут быть пассивными наблюдателями всех этих событий». Поэтому если правительство и дальше будет пассивно наблюдать за происходящим, «если самоуспокоение продолжит неумолимо распространяться по всему обществу, то это приведет к взрыву и вмешательству наших товарищей, находящихся на действительной военной службе, в рамках опасной миссии по защите ценностей нашей цивилизации и защите наших соотечественников на территории страны». И тогда «гражданская война положит конец нарастающему хаосу, а количество смертей, за которые вы (правительство – прим. ВЗГЛЯД) будете нести ответственность, станет измеряться тысячами».

    Что делать?

    Реакция французских леволиберальных журналистов и представителей правительства на это письмо была предсказуема. Призывавшие к благоразумию и толерантности перед лицом очевидной исламистской угрозы, одни пытались нивелировать значение этого письма.

    Социалисты называют его «штормом в чайной чашке». В правительстве позиционируют авторов письма как «кучку пенсионеров, представляющих лишь себя». Уверяют, что никакого переворота нет и быть не может. «Письмо противоречит всем нашим республиканским принципам, а также чести и долгу вооруженных сил», - заявил премьер-министр Жан Касто.

    Другие пытались говорить о том, что на самом деле притесняемыми являются мусульмане. Рассказывали о массовых злоупотреблениях полиции в адрес французов африканского и арабского происхождения. По их мнению, «злоупотребления» доказывает статистика – например, касательно количества остановок людей на улицах с целью обыска и досмотра (полицейские имеют на это право). В пригороде Парижа Сен-Дени (где проживает множество мусульман), число этих остановок в два раза превышает средний показатель по всей стране. 17% остановок заканчивается штрафом – и это в три раза превышает средний показатель по всей стране.

    Однако левые скромно умалчивают, что Сен-Дени уже давно считается рассадником исламизма, и что жители района пытаются устанавливать у себя свои нормы, далекие от традиционных для Франции. Например, вводить раздельные посещения бассейнов мужчинами и женщинами; принуждать окружающих соблюдать халяль; нарушать запрет на ношение паранджи при помощи медицинских масок (это было еще до пандемии). То есть выводить свой район из-под действия французских законов, о чем и предупреждалось в письме генералов.

    Третьи же – например, левый политик Жан-Люк Меланшон - говорили о необходимости генералов наказать. И руководство армии намерено выполнить это требование.

    Так, глава Генштаба Франсуа Леконтер заявил, что отставные генералы (которые, как он считает, по закону не имеют права использовать свой статус для высказывания политических или религиозных заявлений даже после отставки) предстанут перед судом и будут разжалованы. «Если они хотят высказывать свою точку зрения, то пусть подписываются собственной фамилией, без упоминания своей прежней службы в Вооруженных силах или же своего звания», - пояснил мсье Леконтер.

    Подписанты из числа действующих солдат и офицеров окажутся перед перспективой увольнения или дисциплинарных взысканий. Ну или сроков. Их пытаются обвинить в подстрекательстве к мятежу, а за призывы к гражданскому неповиновению во Франции можно присесть на 5 лет.

    Народ против

    Представитель подписантов – бывший генерал Пикемаль – уже ответил генералу Леконтеру презрительным письмом, где назвал главу Генштаба рабом и карьеристом. Ответили и правые политики. «Генералу Леконтеру стоит послушать солдат на местах, которые на законных основаниях обеспокоены складывающейся в стране ситуации», - заявил депутат Европарламента от Национального фронта Николя Бе.

    А политикам, возможно, стоит послушать мнение французов. И дело даже не в том, что две трети населения страны выступает против наказания подписантов. Опросы показывают, что 58% граждан Пятой Республики этих подписантов поддерживают, а 49% считают, что армия должна вмешаться для того, чтобы гарантировать порядок.

    И вот этот ответ для правящих левых самый серьезный. Законопослушным французам в городах категорически не нравится как деятельность агрессивных исламистов, так и «благоразумие» властей. Действующих в том числе в рамках распространяемой на Западе эпидемии BLM.

    Так, президент Эммануэль Макрон уже заявил о готовности пересмотреть историю Франции – в духе того, как она сейчас пересматривается в Соединенных Штатах (то есть через призму осуждения «расизма» и «расистских» идей). А тут уже степень абсурда будет зависеть от глубины фантазий пересмотрщиков - вплоть до того, что гугенотов, пострадавших в ходе Варфоломеевской ночи, назовут жертвами расистского произвола (поскольку они носили черное).

    Соответственно, это недовольство сейчас пытаются использовать правые, которые поднимают генералов и их письмо на щит.

    «Я не вижу там какого-то призыва к восстанию. Лишь людей, которые выражают свое опасение», - заявила Марион Марешаль - Ле Пен, племянница Марин Ле Пен. Сама же Марин Ле Пен предложила авторам письма присоединиться к ней в «Битве за Францию», как она называет президентские выборы 2022 года. Они могут присоединиться и раньше – например, в июне, когда в стране пройдут муниципальные выборы.

    Конечно, Марин Ле Пен сейчас обвиняют в популизме. «Слова мадам Ле Пен отражают ее серьезное непонимание задач, стоящих перед армией – и это не может не вызывать беспокойство, ведь она собирается стать верховным главнокомандующим. Политизация вооруженных сил, предложенная мадам Ле Пен, приведет к ослаблению наших военных инструментов и, как следствие, Франции», - заявила министр обороны Флоранс Парли.

    Однако результат на экране – количество подписей под письмом генералов с каждым днем увеличивается. А окончательно всех рассудят бюллетени на июньском голосовании. Тогда будет понятно, готовы ли французы дать власть в руки мужественным – или же продолжат дальше находиться в болоте благоразумия. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •