Первый месяц карабахской войны: итоги Почему французы любят оскорблять религию Президент Франции Эммануэль Макрон проявил жесткость в вопросе свободы слова и анонсировал борьбу с исламизмом в стране. Это обеспечило ему проклятия миллионов приверженцев ислама по всему миру. Однако Макрон не мог поступить иначе.

