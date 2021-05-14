В Белоруссии начато бесплатное тестирование жителей страны на антитела к COVID Греция отменила ограничения на въезд для россиян 14 мая 2021, 17:47

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Россиянам с 14 мая при въезде в Грецию не требуется проходить карантин при наличии вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Также Греция отменила квоту на въезд россиян – до этого разрешался въезд 4 тыс. граждан России в неделю. Россия включена в список из 21 страны, туристы из которых могут въезжать в страну любым транспортом через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска. Ранее россияне могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов. Граждане стран из списка освобождаются от обязательного карантина для въезжающих в страну, передает РИА «Новости». Для въезда в Грецию россияне теперь должны предъявить либо сертификат вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном коронавирусе и наличии антител. При этом сертификат о полученной вакцине может быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, выдан государственным органом и в соответствии с соответствующим законодательством. При этом прибывающие в Грецию должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные. Накануне министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна после возобновления туризма будет принимать вакцинированных «Спутником» и китайской вакциной. Также сообщалось, что на следующей неделе сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев планируют согласовать дату возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Грецией.

Удерживавшим 20 лет в рабстве россиянина гражданам Польши предъявили обвинения 14 мая 2021, 11:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Гражданам Польши, удерживавшим более 20 лет в рабстве россиянина Николая Ерофеева, предъявлены обвинения, сообщила представитель Пограничной стражи Польши Иоанна Конечняк. Ранее сообщалось, что Ерофеев, будучи гражданином СССР, приехал в Польшу в 1989 году в одну из воинских частей Советской армии, которая была дислоцирована под Болеславцем, в качестве гражданского специалиста. Когда в 1990-х советские войска выводили из Польши, он решил остаться. Последние 23 года он был рабом на птицефабрике у семьи Щ. под Любином (на западе страны). Сбежать с фермы россиянину помогла местная жительница. «В рамках расследования, проводимого сотрудниками государственной пограничной стражи в Легнице, под надзором Районной Прокуратуры в Легнице, были предъявлены обвинения двум гражданам Польши в совершении преступления «торговля людьми» по статье 189a Уголовного кодекса», – передает РИА «Новости» слова представителя Пограничной стражи. Обвиняемым грозит наказание не менее трех лет лишения свободы. Конечняк пояснила, что, по версии следствия, обвиняемые применяли в отношении Ерофеева противоправные угрозы, а также использовали его критическое положение и состояние беспомощности, чтобы заставить выполнять работу принудительного характера, унижающую достоинство человека. В отношении подозреваемых были применены меры пресечения в виде залога имущества, полицейского надзора, запрета на выезд из страны с запретом на выдачу паспорта, запрета личного, телефонного или иного контакта с потерпевшим, а также запрета на приближение к нему на расстояние ближе 100 метров. Расследование ВОЗ по COVID-19 не удовлетворило США 14 мая 2021, 02:58 Текст: Антон Антонов

США настаивают на продолжении расследования Всемирной организацией здравоохранения обстоятельств распространения коронавируса, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он сообщил, что США «не удовлетворены первоначальным расследованием». Как заявил Блинкен, нужно «понять, что произошло», для предотвращения «этого в будущем». Расследование требуется для укрепления мировой системы здравоохранения, необходимо гарантировать предотвращение, выявление и снижение ущерба будущих пандемий, сказал госсекретарь. По словам Блинкена, «вопрос не сколько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее, чтобы принять эффективные действия в будущем». Он подчеркнул, что требуется «подотчетность», передает ТАСС. Глава Госдепа обвинил Китай в том, что со стороны Пекина «в первые дни» распространения коронавируса «был несвоевременный доступ международных экспертов, несвоевременное предоставление информации, недостаток транспарентности». Получив дополнительную информацию и добившись «реального понимания того, что произошло», страны, «включая Китай, предпримут меры для укрепления мировой системы», заявил руководитель внешнеполитического ведомства США. Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна». Власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом 14 мая 2021, 14:19 Текст: Елизавета Булкина

В столице ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, цифры не радуют, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции, посвященной открытию павильонов «Здоровая Москва» в парках. «Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», – передает ее слова РИА «Новости». Ракова отметила, что коронавирус завтра никуда не уйдет, поэтому периодические повышения заболеваемости могут быть. В Москве за минувшие сутки было выявлено 3818 новых случаев коронавируса. Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что высокие цифры по числу новых выявленных случаев коронавируса в Москве обусловлены, вероятно, майскими праздниками, но чтобы говорить о тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни. В Греции уточнили правила въезда для туристов 13 мая 2021, 21:45 Текст: Дарья Григоренко

Греция после возобновления туризма будет принимать вакцинированных «Спутником» и китайской вакциной, заявил министр туризма Греции Харис Теохарис. Для зарубежных туристов Греция откроет свой туристический рынок 15 мая, передает ТАСС.

«Что касается вакцин третьих стран, то нужно отделить сам сертификат от того, какие решения принимает каждая конкретная страна в различных сферах: заставляет ли она путешественников проходить карантин или нет, и так далее, – уточнил Харис Теохарис – На эту тему были отдельные дискуссии. В этом плане есть предложение Европейской комиссии, но у нас есть наша собственная конкретная позиция. Особенно в этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как «Спутник» и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки».



По его словам, «треть [вакцинированных] в Сербии получили прививки китайской вакциной, другая треть – «Спутник», а остальные – еще две вакцины, которые использует Сербия». «Соответственно, Венгрия использует такие вакцины. И, конечно, Россия, которая является очень интересным рынком. У нас конкретные контакты, мы отправляли послания, то есть делалось очень много в продолжение моего визита туда», – пояснил министр. «Я полон сдержанного оптимизма, полагаю, что очень скоро мы будем иметь очень хорошие новости [из России]», – добавил он.



Ранее сообщалось, что на следующей неделе сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев планируют согласовать дату возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Грецией. В США разрешили привитым от коронавируса отказаться от масок 13 мая 2021, 22:17

Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В США центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешили больше не носить маски тем жителям страны, которые полностью прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в Белом доме. «Отличные новости от CDC: если вы полностью привиты, вам не нужно носить маску – как на улице, так и в помещении – в большинстве случаев», – цитирует сообщение ТАСС. Ранее в США CDC и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson & Johnson). Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались. Появились подробности госпитализации телеведущего Молчанова 14 мая 2021, 16:24

Фото: Александра Мудрац/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов госпитализирован с проблемами, возникшими из-за болезни печени, он находится в подвешенном состоянии, ему предстоит операция. По данным «Московского комсомольца», врачи подтвердили необходимость оперативного вмешательства. 70-летний ведущий перенес коронавирус, который подорвал его здоровье. При этом медики рассматривают вариант применения радионуклидной методики. Этой терапией владеют в одном лишь медицинском учреждении в Москве. Процедура платная и оценивается в 35-40 тыс. евро. Семья Молчанова пока не знает, где достать средства, сообщают журналисты. Сам Молчанов в пятницу заявил, что в госпитале он планирует пробыть около недели. Владимир Молчанов родился в 1950 году в Москве в семье композитора и актрисы Марии Пастуховой-Дмитриевой. В 1967-м поступил в МГУ, изучал нидерландский язык. В 1987-1991 годах вел телепередачу «До и после полуночи» на советском телевидении. Неоднократный лауреат премии «ТЭФИ». Ранее сообщалось о госпитализации телеведущей Ольги Бузовой, ей провели операцию. Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России 14 мая 2021, 16:55

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

В России началась третья волна эпидемии коронавируса, которая продлится около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет новая вспышка заболевания, считает бывший официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве врач Александр Мясников. «Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — пояснил Мясников на своей странице в Telegram. Он добавил, что это происходит не синхронно, а «график» зависит от региона и страны. Он отметил, что снижение заболеваемости было ожидаемым, но количество новых случаев не достигло нуля, а просто снизилось до опредленного уровня. По словам Мясникова, третий виток пандемии «продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять». Сейчас, помимо соблюдения средств индивидуальной профилактики, нужно вакцинироваться, подчеркнул медик. Он привел в пример страны, где очень строго соблюдают меры предосторожности – носят маски, респираторы, перчатки, вводят локдауны, – но смертность и заболеваемость все равно растут. Так что, как считает врач, «надеяться реально можно только на вакцинацию». Ранее власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше. Онищенко призвал пожилых россиян отказаться от отдыха на море 14 мая 2021, 13:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что гражданам пожилого возраста не следует ездить на морское побережье, в том числе в Крым, так как это большая нагрузка для организма. «Любые возможности для отдыха надо использовать – и Подмосковье, и наши возможности Сибири, Дальнего Востока, особенно старшему поколению. Но им вообще не рекомендуется даже в самые льготные условия Крымского побережья, Турции ехать – не надо, это огромные затраты организма, перенапряжение всех адаптационных возможностей», – передает ТАСС слова Онищенко. Он добавил, что наступает сезон отпусков, который обязательно надо использовать, так как в прошлом году «отдыха полноценного не было у большинства, в том числе и у детей». «Нам в этом году нужно как минимум 6 млн детей оздоровить – это и загородные лагеря, и пришкольные лагеря, которые у нас, к сожалению, доминируют, поскольку у нас был период 90-х годов, когда мы многие лагеря просто потеряли загородные, которые дают полноценный отдых. Но тем не менее это тоже отдых», – подчеркнул Онищенко. Ранее Онищенко объяснил опасность отдыха в Турции. Академик РАН: Без майских каникул заболевших ковидом было бы больше 14 мая 2021, 14:40

Фото: YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Из-за того, что были введены майские каникулы, наоборот снизилась заболеваемость коронавирусом, без них пациентов с COVID-19 было бы больше, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя уровень заболеваемости. По данным на 14 мая, за последний сутки в России выявлено более 9,4 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. «В майские праздники было маленькое количество тестов, тестировали только в отдельных клиниках. А сейчас все вышли на работу, началась опять плановая проверка. Но и, опять же, выросло не настолько, чтобы бить тревогу. Да, прирост за счет майских праздников, потому что были плановые мероприятия, но мы были к этому готовы, это неизбежно», – говорит Зверев. Врач объясняет, что хочет человечество того или нет, но ежегодно весной, особенно в сырую пасмурную погоду, во всю нападают вирусы. К тому же, как только наступает более-менее хорошая погода, все начинают выходить на улицу, общаться друг с другом, обмениваясь инфекциями. Причем не только коронавирусной, но и другими сезонными заболеваниями. «Мне кажется, что все-таки из-за того, что были введены майские каникулы, наоборот снизилась заболеваемость. Весенний подъем в любом случае был неизбежен. А тут народ хотя бы в кругу семьи был. Без них заболевших было бы больше», – полагает вирусолог. Заместитель мэра города Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице напряженная, а ежедневный прирост заболевших «не радует», но подчеркнула, что заболевание не исчезнет в ближайшее время, сообщает ТАСС. На Украине посетовали на «геополитическое одиночество» 14 мая 2021, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Украина не входит ни в какое геополитическое образование и остается одинокой, заявил политический эксперт Андрей Головачев. По его словам, Украина испытывает дефицит вакцины от COVID-19 не только по причине халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей. «В чем причина этого? Потому что Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитическое образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути», – указал Головачев в своей колонке для местного издания «Главред». По его словам, во всех странах вакцинация является государственным делом, из-за чего данные процессы приобретают оттенок политической борьбы. Эксперт также добавил, что Украина не может закупить российские вакцины против коронавируса из-за политических мотивов. Тот факт, что страна осталась без вакцины от COVID-19, Головачев назвал халатностью и неорганизованностью. «Главное это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект и всем на нас наплевать. Но самое неприятное, что, похоже, Украина обречена на одиночество. Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут. Точнее, взяли бы, но мы не в состоянии проделать необходимую домашнюю работу, чтобы с нами стали всерьез разговаривать о перспективе вхождения в западный проект», – заключил эксперт. Ранее министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО. Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. В Турции отменили проведение гран-при «Формулы-1» 14 мая 2021, 16:35

Фото: Alejandro Garcia/EPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Из-за пандемии коронавируса в Турции отменен этап чемпионата «Формулы-1», который должен был пройти в июне, в связи с этим в календарь добавлен еще один этап в Австрии, сообщается на сайте «Ф-1». Гран-при Турции должен был пройти 11–13 июня. До этого «Формула-1» заменила этап в Канаде гонкой в Турции – также из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, передает РИА «Новости». Австрия, как и в прошлом сезоне, примет две гонки «Формулы-1» – Гран-при Штирии (25-27 июня) и Гран-при Австрии (2-4 июля). Гран-при Франции перенесен на неделю раньше (на 18–20 июня). Напомним, в Турции из-за коронавируса введен жесткий локдаун до 17 мая, сохраняются и другие ограничения. Несколько провинций Канады ограничили использование вакцины AstraZeneca 13 мая 2021, 22:01 Текст: Елизавета Булкина

В Канаде несколько провинций объявили о решении ограничить применение вакцины от коронавируса Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Последними о принятом решении объявили власти Квебека. «Министерство здравоохранения и социального обеспечения объявляет, что с сегодняшнего дня вакцина AstraZeneca больше не будет предлагаться в качестве первой дозы», – передает РИА «Новости» заявление минздрава провинции. На следующей неделе ожидается поставка 148 тыс. доз препарата. Они будут предложены в качестве второй дозы людям, которые уже получили в качестве первой вакцину CoviShield или AstraZeneca. Однако при желании можно будет заменить ее на дозу мРНК-вакцины (Pfizer или Moderna). Ранее использование вакцины AstraZeneca ограничили провинции Новая Шотландия, Манитоба, Альберта, Саскачеван и Онтарио. Большинство провинций заявили, что делают это из-за нехватки поставок. При этом Манитоба, Онтарио и Новая Шотландия в качестве одной из причин такого решения указали на связь между препаратом и тромбозом. В апреле европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. В России выявили 9,5 тыс. новых случаев коронавируса 14 мая 2021, 11:02

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 9462 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что за «последние сутки в России выявлено 9462 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 17% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3818, Санкт-Петербурге – 739, Московской области – 648. Всего в стране выявлен 4 922 901 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 537 634 человек, из них 9756 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 393 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 115 116 человек. Накануне, 13 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8380. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1082. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Выяснилось влияние COVID-19 на продолжительность жизни людей 14 мая 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года, такие данные привела профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она напомнила, что коронавирус – системное заболевание, которым можно заболеть не один раз. «Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса», – передает РИА «Новости» слова Барановой. Она уточнила, что такой вывод можно сделать на основе статистики по США, и предположила, что в России данные по сокращению продолжительности жизни не будут существенно отличаться. Напомним, в четверг Баранова заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды. Мошенники стали предлагать россиянам привиться от COVID-19 на дому 14 мая 2021, 09:27 Текст: Евгения Шестак

Мошенники под видом работников соцзащиты начали ходить по квартирам москвичей и предлагать сделать прививку от COVID-19 на дому. «Она [мошенница] представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм», – рассказала РИА «Новости» очевидица. Женщина ответила, что является пенсионером, но не стоит на учете в департаменте труда и соцзащиты. О похожем случае рассказала еще одна москвичка. По ее словам, заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал. Отмечается, что надомной вакцинацией маломобильных граждан занимаются исключительно органы социальной защиты, у которых есть списки лиц этой категории. В остальных случаях такая процедура не проводится. С 13 апреля на дому прививку могут сделать маломобильные москвичи. Для этого медицинская бригада заранее согласовывает с желающими точную дату и время. Специально подавать заявку не нужно. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты. Собянин заявлял, что ситуация с коронавирусом в столице стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.