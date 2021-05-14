Эксперт объяснил решение отложить запрет посольству США на наем россиян

«Возможно, этот шаг направлен на создание благоприятных условий к переговорам Владимира Путина с Джозефом Байденом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он оценил сообщения о том, что российские власти проинформировали посольство США о решении отложить запрет на наем россиян на работу в американскую дипмиссию.

«Нам мало известно о том, что происходило в кулуарах, когда принималось данное решение. Но я не считаю это мягкотелостью по отношению к США, наоборот, расцениваю его как добрый шаг. Поссориться с американцами мы всегда успеем. Но, видимо, сейчас наше руководство не готово идти по линии обострения конфликта», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Мягкотелость абсолютно не в традициях российской дипломатии, добавил эксперт. «Скорее, этот шаг направлен на создание благоприятных условий к переговорам Владимира Путина с Джозефом Байденом, которые, вероятно, состоятся в июне», – предположил Ткаченко.

В пятницу стало известно – российские власти проинформировали американское посольство о решении отложить запрет на наем граждан России на работу в диппредставительства США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского посольства в Москве.

Ранее посольство заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок. Консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. В посольстве заявляли, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать в любом качестве людей, не имеющих гражданства США.

В пятницу в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, живущих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении.