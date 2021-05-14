На Украине посетовали на «геополитическое одиночество»

Украина не входит ни в какое геополитическое образование и остается одинокой, заявил политический эксперт Андрей Головачев.

По его словам, Украина испытывает дефицит вакцины от COVID-19 не только по причине халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей.

«В чем причина этого? Потому что Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитическое образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути», – указал Головачев в своей колонке для местного издания «Главред».

По его словам, во всех странах вакцинация является государственным делом, из-за чего данные процессы приобретают оттенок политической борьбы. Эксперт также добавил, что Украина не может закупить российские вакцины против коронавируса из-за политических мотивов. Тот факт, что страна осталась без вакцины от COVID-19, Головачев назвал халатностью и неорганизованностью.

«Главное это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект и всем на нас наплевать. Но самое неприятное, что, похоже, Украина обречена на одиночество. Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут. Точнее, взяли бы, но мы не в состоянии проделать необходимую домашнюю работу, чтобы с нами стали всерьез разговаривать о перспективе вхождения в западный проект», – заключил эксперт.

Ранее министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО.

Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.