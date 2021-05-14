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На Украине посетовали на «геополитическое одиночество»
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Украина не входит ни в какое геополитическое образование и остается одинокой, заявил политический эксперт Андрей Головачев.
По его словам, Украина испытывает дефицит вакцины от COVID-19 не только по причине халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей.
«В чем причина этого? Потому что Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитическое образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути», – указал Головачев в своей колонке для местного издания «Главред».
По его словам, во всех странах вакцинация является государственным делом, из-за чего данные процессы приобретают оттенок политической борьбы. Эксперт также добавил, что Украина не может закупить российские вакцины против коронавируса из-за политических мотивов. Тот факт, что страна осталась без вакцины от COVID-19, Головачев назвал халатностью и неорганизованностью.
«Главное это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект и всем на нас наплевать. Но самое неприятное, что, похоже, Украина обречена на одиночество. Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут. Точнее, взяли бы, но мы не в состоянии проделать необходимую домашнюю работу, чтобы с нами стали всерьез разговаривать о перспективе вхождения в западный проект», – заключил эксперт.
Ранее министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО.
Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.
Суд отправил Медведчука под домашний арест
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Суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, он назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
«Следственный судья постановил относительно ходатайства... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Виктора Медведчука – отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать место его проживания... сроком до 9 июля 2021 года включительно», – сказал судья Вячеслав Пидпалый, сообщает РИА «Новости».
Также суд обязал Медведчука сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, являться в суд и к следователю по первому требованию. Помимо этого, суд отказал защите и не отпустил политика под поручительство депутатов Верховной рады Украины.
После решения суда о домашнем аресте Медведчук заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью. Также он добавил, что будет принимать решение об обжаловании домашнего ареста.
«Мы сейчас будем советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия и в плане обжалования, и в плане дальнейшего проведения всех следственных действий», – сказал политик. Он добавил, что вместе с командой продолжит борьбу с тем, чтобы опровергнуть «надуманные против него обвинения». Медведчук пообещал, что во время домашнего ареста будет «давать интервью и работать над материалами дела».
Напомним, украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов.
Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Медведев напомнил об опыте стендапа у властей Украины
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Лидер «Единой России», зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения властей Украины против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.
Медведев выразил поддержку «Оппозиционной платформе». Зампредседателя Совбеза России убежден, что обвинения против Медведчука и его соратника Тараса Козака «не имеют под собой ни малейших оснований». Медведев заявил, что «если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно». «Благо есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров», – приводятся его слова на сайте ЕР.
Медведев считает, что «бессмысленно напоминать украинским властям и их западным хозяевам» о российской принадлежности Крыма, который «не является частью Украины», хотя это «делает абсурдной саму формулировку обвинения» – «хищение национальных ресурсов». Как полагает Медведев, «Киеву меньше всего дела до Крыма, который приплетен сюда формально», украинские власти пытаются «окончательно уничтожить» Медведчука, ведь тот «не боится жестко критиковать действующую власть и последовательно выступает за восстановление отношений» с Россией. Такие политики «неугодны Украине» и «еще меньше угодны Западу».
Зампредседателя Совбеза России уверен, что «угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц». Он предполагает, что в итоге такие действия «приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие». Медведев посоветовал «президенту Зеленскому и его друзьям» заняться «решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море», а «не устраивать охоту на ведьм», обреченную «на провал». «Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актером комедийного сериала», – заявил Медведев.
Напомним, украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте, назначив политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что Медведчук и его однопартиец Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Украинского депутата избили в эфире ток-шоу
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Экс-депутат Верховной рады Олег Барна устроил драку с депутатом от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком в эфире шоу из-за спора о запуске на Украине рынка земли.
Инцидент произошел в эфире передачи «Политика без правил» на телеканале «ПравдаТут». Между двумя политиками завязался спор о целесообразности запуска в стране рынка земли, вскоре они начали обмениваться оскорблениями, передает РИА «Новости».
В ходе перепалки Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству телеведущих, при этом после потасовки на лице парламентария от «Слуги народа» осталась гематома.
Напомним, Брана нередко становится героем скандалов. В декабре 2018 года Барна и представитель партии «Свобода» Юрий Левченко подрались в эфире парламентского телеканала Украины «Рада». В апреле 2019-го он напал на представителя штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского – Святослава Юраша. В августе 2020 года Барна, известный также попыткой вынести занимавшего пост премьера страны Арсения Яценюка из зала заседаний, оскорбил жителей Киева, назвав их быдлом.
На Украине потребовали арестовать Медведчука на два месяца
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Украинский прокурор требует арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов.
«Прошу применить к подозреваемому Медведчуку меру пресечения в границах срока досудебного расследования до 10 июля 2021 года... и определить залог в размере 300 млн 930 гривен (10,9 млн долларов)», – цитирует агентство УНН прокурора.
Отмечается, что в случае внесения залога прокурор просит обязать Медведчука сдать паспорта следователю и носить электронный браслет, а также являться к следователю по первому требованию.
Прокурор напомнил, что Медведчука подозревают в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны. «Обоснованность подозрения Медведчука полностью подтверждена собранными доказательствами», – сказал он.
Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официально сообщение о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Жена Зеленского заявила о желании супруга принести мир в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский очень хочет принести мир в Донбасс, заявила его жена Елена.
Зеленская сказала, что ее супруг тяжело переживает потери на линии соприкосновения. По ее словам, нужно верить в «украинский Донбасс». «Есть люди, которые хотят вернуться туда, но живут здесь. Есть люди, которые живут там и ждут. Есть другие, и как с этим быть – время покажет», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».
Она заверила, что ей не бывает стыдно за мужа как за президента, Зеленская считает, что «у него получается» руководить Украиной. Сам Зеленский не изменился, сказала его жена, но его публичная риторика стала более жесткой, так как «больше улыбаться и быть лояльным сил нет».
Дети к новой жизни «уже как-то начинают привыкать», сообщила супруга президента. Старшая дочь Александра «сразу очень болезненно это воспринимала и протестовала, и сейчас есть постоянные упреки, почему ей выбрали такую жизнь». «А малый (Кирилл) – счастливый, ему нравится мужская компания», – сказала Елена Зеленская.
Комментируя свое отношение к бывшему главе государства Петру Порошенко, она заявила, что не испытывает никаких «глубоких» эмоций, «ненависти нет». Жена президента Украины заявила, что Зеленский меньше всего сейчас думает о своей безопасности, рейтингах и риске попасть в тюрьму. «Есть вещи, которые он никогда не сделает. А если он этого не сделает, то и тюрьмы не может быть никакой», – сказала она.
Напомним, по словам Зеленского, никто не должен думать, что у Киева можно «что-то забрать легко и без единого выстрела». Он призвал внести изменения в Минские соглашения.
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Расследование ВОЗ по COVID-19 не удовлетворило США
США настаивают на продолжении расследования Всемирной организацией здравоохранения обстоятельств распространения коронавируса, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Он сообщил, что США «не удовлетворены первоначальным расследованием». Как заявил Блинкен, нужно «понять, что произошло», для предотвращения «этого в будущем». Расследование требуется для укрепления мировой системы здравоохранения, необходимо гарантировать предотвращение, выявление и снижение ущерба будущих пандемий, сказал госсекретарь.
По словам Блинкена, «вопрос не сколько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее, чтобы принять эффективные действия в будущем». Он подчеркнул, что требуется «подотчетность», передает ТАСС.
Глава Госдепа обвинил Китай в том, что со стороны Пекина «в первые дни» распространения коронавируса «был несвоевременный доступ международных экспертов, несвоевременное предоставление информации, недостаток транспарентности».
Получив дополнительную информацию и добившись «реального понимания того, что произошло», страны, «включая Китай, предпримут меры для укрепления мировой системы», заявил руководитель внешнеполитического ведомства США.
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
В США разрешили привитым от коронавируса отказаться от масок
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В США центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешили больше не носить маски тем жителям страны, которые полностью прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в Белом доме.
«Отличные новости от CDC: если вы полностью привиты, вам не нужно носить маску – как на улице, так и в помещении – в большинстве случаев», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в США CDC и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson & Johnson).
Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались.
В Сети высмеяли «опустившуюся» до поедания хлеба Гвинет Пэлтроу
Сценарист и писательница Лилия Ким рассказала о набирающем на Западе обороты скандале вокруг американской актрисы Гвинет Пэлтроу, которая пожаловалась, что во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса «достигла дна» и начала есть макароны и хлеб.
«Гвинет Пэлтроу… поделилась, что во время карантина достигла дна (hit the bottom) – пила коктейль каждый день, иногда даже два, ела пасту – и так все было плохо, что даже хлеб. Выборы и даже карантин у нас почти закончился – поэтому за признание, что карантин угнетал ее аж до употребления углеводов, Гвинет Пэлтроу вдруг прилетело так, как даже за продажу свечей с ароматом ее вагины не прилетало», – написала Ким в Facebook.
Она предположила, что высказывания американской актрисы можно описать фразой disconnected rich person, что переводится как «оторванный от реальности по причине богатства персонаж».
«Третий день блогеры, новости, просто народ вокруг – глумятся над things got dark (настала жопа) в параллельном мире Гвинет, где ничего хуже каминг-аута «я ела хлеб» не может быть», – добавила Ким.
Пользователи Сети с иронией отнеслись к этой новости.
«Смешанные чувства... человек имеет славу, богатство – и не может позволить себе поесть макарон (в обычной жизни). Дно другого уровня», – написал один из них.
«А я ее понимаю. Видимо, человек реально в депрессии был», – сыронизировала другая.
«У меня такая же проблема, как у Гвинет! Я бы даже сказал, я/мы как Гвинет!» – добавил третий.
«Умеют же люди пиариться», – отметил еще один пользователь.
Ранее Пэлтроу в подкасте Smartless призналась, что во время карантина каждый день пила виски и ела хлеб. «Я выпивала семь дней в неделю, варила макароны и ела хлеб. Я абсолютно сошла с рельсов», – заявила актриса.
Она отметила, что даже придумала коктейль Buster Paltrow, названный в честь ее деда, который очень любил виски сауэр. Пэлтроу готовила свою версию напитка, в которую добавляла виски из киноа, лимонный сок и кленовый сироп. Кроме того, после спиртного ее тянуло на сигареты.
Киев предложил организовать срочную встречу советников и глав МИД «нормандской четверки»
Проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами Большой семерки, Швеции и Евросоюза.
Он рассказал дипломатам о предложениях Киева для активизации процесса мирного урегулирования.
«Во-первых, вчера я направил письмо в адрес всех своих коллег по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран», – приводятся слова Ермака на сайте Офиса президента Украины.
Он назвал «затяжной стагнацией» сегодняшнюю ситуацию, складывающуюся на консультациях Трехсторонней контактной группы и переговорах политических советников лидеров государств – участников нормандского формата.
«Во-вторых, активизировать работу нормандского формата, что было инициативой Германии и Франции, помогло бы приобщение к его деятельности экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Эти советники могли бы нарабатывать различные вопросы, которые сегодня прежде всего являются частью предложенных «ключевых кластеров имплементации Минских соглашений», – продолжил глава офиса главы Украины.
«В-третьих, украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений Парижского саммита нормандской четверки, который состоялся в декабре 2019 года», – заявил он.
«Мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к РФ с призывом поддержать проведение этого саммита», – добавил Ермак.
Также он призвал вернуть Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ к проактивной верификации нарушений как режима прекращения огня, так и всего комплекса обязательств сторон Минских договоренностей в сфере безопасности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.
Врач предложил отказавшимся от прививок лечиться от COVID за свой счет
Человеку, отказавшемуся от вакцинации против коронавируса и заразившемуся впоследствии COVID-19, следует лечиться за свой счет, считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Мы должны пойти на тот шаг, когда в той ситуации, если ты отказываешься от вакцинации, в той ситуации, если ты заболел, стоимость лечения возмещать должен лично тот человек, который отказался от вакцинации», – передает ТАСС слова Горелова в эфире телеканала РБК.
Ранее Горелов заявил, что создать тест-систему в случае появления новой инфекции за четыре дня реально, вакцину же удастся разработать и выпустить за четыре месяца.
Стал известен механизм обмана иммунитета коронавирусом
Совместная работа исследовательских групп из Института Вейцмана (Израиль) и Израильского института биологических, химических и экологических наук показала, как COVID-19 обманывает иммунитет человека, попадая внутрь клетки.
При инфицировании клетки человека обычно способны распознать вторжение и быстро посылают сигнальные молекулы, которые предупреждают иммунную систему о нападении, однако в случае с коронавирусом иммунный ответ задерживается, а когда он все же происходит, то оказывается чрезмерным и наносит вред пациенту, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал Medical Xpress.
Ученые заразили клетки коронавирусом и изучили, как инфекция влияет на экспрессию генов и синтез белка. Выяснилось, что вирусу удается одержать победу в борьбе за рибосомы – клеточные фабрики белка – и в течение нескольких часов нейтрализовать противовирусную «сигнализацию» клетки, задерживая и запутывая иммунный ответ.
Таким образом, коронавирус снижает способность зараженных клеток транслировать гены в белки, тем самым уменьшая синтез белков в целом, во-вторых, он активно разрушает матричные РНК (мРНК) клетки –молекулы, несущие инструкции по созданию белков от ДНК к рибосомам, в то время как его собственные мРНК остаются защищенными.
Также вирус способен предотвращать экспорт мРНК из ядра клетки, где они синтезируются.
Ранее ученые рассказали о влиянии коронавируса на потенцию.
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Депутаты Рады от ОПЗЖ заявили о готовности поручиться за Медведчука
В суд Украины обратились 40 депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» с заявлением о готовности взять лидера политического совета партии Виктора Медведчука под личное поручительство на фоне информации о том, что ему будет избираться мера пресечения по делу о госизмене, заявил депутат политсилы Ренат Кузьмин.
«Сорок народных депутатов «Оппозиционной платформы – за жизнь» обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Теперь прокурору в процессе придется доказать суду необходимость лишения свободы Медведчука и объяснить, почему к нему нельзя применить меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов», – написал Кузьмин в Telegram.
Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официально сообщение о подозрении в государственной измене.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
ВСУ обстреляли минами окраину Донецка
Украинские силовики выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по окраине Донецка, в направлении населенного пункта Веселое, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 18.45 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Веселое – окраины Донецка. Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.
Глава ЛНР пригрозил дать Украине «неожиданный» отпор.
Ранее представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что боевики 14-й бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Тем временем Пасечник отметил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.
Несколько провинций Канады ограничили использование вакцины AstraZeneca
В Канаде несколько провинций объявили о решении ограничить применение вакцины от коронавируса Оксфордского университета и компании AstraZeneca.
Последними о принятом решении объявили власти Квебека. «Министерство здравоохранения и социального обеспечения объявляет, что с сегодняшнего дня вакцина AstraZeneca больше не будет предлагаться в качестве первой дозы», – передает РИА «Новости» заявление минздрава провинции.
На следующей неделе ожидается поставка 148 тыс. доз препарата. Они будут предложены в качестве второй дозы людям, которые уже получили в качестве первой вакцину CoviShield или AstraZeneca. Однако при желании можно будет заменить ее на дозу мРНК-вакцины (Pfizer или Moderna).
Ранее использование вакцины AstraZeneca ограничили провинции Новая Шотландия, Манитоба, Альберта, Саскачеван и Онтарио. Большинство провинций заявили, что делают это из-за нехватки поставок. При этом Манитоба, Онтарио и Новая Шотландия в качестве одной из причин такого решения указали на связь между препаратом и тромбозом.
В апреле европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
В Кремле объяснили онлайн-режим встречи Путина и Гутерриша
Решение о встрече президента Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем в онлайн-режиме связано с продолжающимся режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в Москве с визитом находится Гутерриш, и сегодня в режиме видеоконференции президент пообщается с ним, передает ТАСС.
«Состояние здоровья у Владимира Владимировича отменное, это (выбор онлайн-режима) никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», – сказал представитель Кремля.
Также Песков добавил, что это связано с продолжающимся режимом пандемии. «В данном случае режим предосторожности никуда не делся, и рекомендациям эпидемиологов нужно следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства», – уточнил он.
По его словам, любой человек, если он в силу своего рода деятельности активно передвигается по миру и проводит много встреч, должен использовать дополнительные меры предосторожности. «Президент в последнее время проводит достаточно много очных встреч, каждый раз этот вопрос становится отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологами», – добавил он.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.
Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером.
Также Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».