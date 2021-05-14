Названы отличия «белого» смартфона от «серого»

К каким проблемам может привести покупка «серого» смартфона и как их избежать, объяснил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Внешне «белые» и «серые» смартфоны выглядят совершенно одинаково. Но отличия все-таки существуют, и если обратить на них внимание, то это поможет сделать правильный выбор при покупке устройства, отметил в интервью радио Sputnik Вакулин.

«Серым» считается гаджет, который был произведен для продажи в другой стране, а после ввезен в Россию в обход официальных процедур. «Белый» смартфон был собран производителем целенаправленно для реализации на российском рынке. Отличить один от другого по «железу» чаще всего нельзя, уверяет эксперт. По его словам, разницу можно увидеть, если заглянуть в список предустановленных программ.

И хотя отсутствие того или иного программного обеспечения (ПО) на «сером» смартфоне легко поправить, такой гаджет может доставить владельцу много других хлопот. Об этом должны помнить и те, кто приобретает для себя гаджет за границей, предупредил эксперт. По его словам, некоторые люди думают, что российский закон о предустановке отечественного ПО распространяется на гаджеты, которые продаются в других странах, однако это не так.

«Если смартфон приобретается не на российском рынке, то неудобства возникают с гарантией. Вы не сможете обратиться в официальный сервис производителя, он может отказать вам в обслуживании. Вы можете обратиться к мелким организациям, которые чинят телефоны, но вы берете всю ответственность за результат на себя. Если после ремонта какая-то техническая поломка произойдет, то вина будет лежать на самом владельце телефона. А в официальный сервис вы всегда можете обратиться повторно», – заключил Вакулин.

Напомним, в апреле Google обвинили в слежке за пользователями Android-смартфонов.