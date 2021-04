Google обвинили в слежке за пользователями Android-смартфонов

Австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB), возглавляемая активистом Максом Шремсом, подала во Франции жалобу на американскую компанию Google, которую она подозревает в незаконном слежении за пользователями смартфонов с операционной системой Android, сообщила Financial Times.

Как отмечает издание, телефоны с Android генерируют уникальные рекламные коды, схожие с рекламным идентификатором Apple (The Identifier for Advertisers, IDFA), который позволяет Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в интернете, чтобы лучше настраивать под них рекламу. Шремс подал жалобу на Google во французский регулятор по защите конфиденциальных данных, утверждая, что Google следит за пользователями Android без их согласия и тем самым нарушает законы Евросоюза.

«С помощью этих скрытых идентификаторов на вашем телефоне Google и третьи лица могут следить за пользователями без их согласия. Это словно пудра на руках и ногах, оставляющая след от всего, что вы делаете на своем телефоне...» – передает ТАСС слова юриста NOYB Стефано Россетти.

Ранее минюст США подал иск к Google, обвинив ее в монополизме. Google обвинили в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска для того, чтобы уничтожать конкуренцию. Перед этим подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США выпустил доклад по итогам расследования, в котором пришел к выводу, что Amazon, Facebook, Apple и Google используют монополистическую тактику, подрывая конкуренцию.

Напомним, в январе канадская компания Rumble Inc. подала в суд на Google, обвинив компанию в создании поисковой системы таким образом, чтобы преимущество перед конкурентами отдавалось сервису YouTube.