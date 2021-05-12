Голикова заявила об отсутствии случаев заболевания индийским штаммом COVID в России

В России нет зафиксированных случаев заболевания индийским штаммом коронавируса, российские вакцины справятся с этим штаммом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Голикова на вопрос о том, есть ли в России индийский штамм коронавируса. Также она ответила на вопрос о том, работают ли российские вакцины против этого штамма: «Их два: с одной мутацией и с двумя мутациями – индийский штамм. Вакцины работают. Конечно, мы видим, что может быть не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее, исследования, которые мы проводим, которые проводят наши ученые, свидетельствуют, что мы защищены».

Голикова заверила, что в ближайшее время новые страны могут откроются для авиасообщения с Россией. «Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего», – предположила вице-премьер.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в Россию был доставлен индийский штамм коронавируса для его изучения.

Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.