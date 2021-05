Израиль заявил о запуске более 1 тыс. ракет из сектора Газа Израильский дипломат дал прогноз о развитии конфликта с палестинцами 12 мая 2021, 12:28

Фото: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Израиль будет продолжать атаки до тех пор, пока не добьется оперативного или стратегического успеха в районе проведения операций, но этого осталось ждать недолго», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя обострение палестино-израильского конфликта. «С момента эскалации конфликта со стороны сектора Газа было выпущено более тысячи ракет по Израилю, включая такие крупные города, как Тель-Авив и Реховот. Но надо понимать, что не мы инициировали эти обстрелы. Это они начали обстрел Иерусалима в наш государственный праздник – День Иерусалима», – отметил бывший консул Израиля в Москве, дипломат Алекс Векслер. По его словам, палестинцы выдвинули Израилю ультиматум – если демонстрации молодежи в Иерусалиме не прекратятся, то они будут стрелять. «Сперва они выпустили 6-7 ракет. Однако наша система ПВО «Железный купол» перехватила несколько ракет на подходе к городу, а какие-то – упали в окрестностях. Ни одна ракета не долетела до Иерусалима», – рассказал эксперт. Что касается последующих обстрелов, то эксперт отметил, что палестинцы существенно продвинулись в ракетном деле. «Выпущенные впоследствии ракеты были усовершенствованного плана. Но израильская система ПВО продемонстрировала свою высокую эффективность», – пояснил эксперт. По его словам, «Железный купол» – это уникальная система ПВО, которая достигает порядка 95% эффективности, но, как и любая другая система, она не дает 100% гарантии прикрытия. «Однако многие страны мира заинтересованы в приобретении нашей находки», – добавил он. Векслер также отметил, что несколько ракет, выпущенных из сектора Газа, смогли долететь до территории Израиля, в результате чего есть несколько погибших и пострадавших. «Для нас каждый погибший – это колоссальная утрата. Палестинцы уже дважды или трижды просили прекратить огонь, но не мы его открывали. Я уверен, что террористы из движения ХАМАС никогда не пойдут ни на какие мирные соглашения. Любые соглашения с этими людьми могут быть только временными. Теперь наша цель – добиться стратегического успеха в районе проведения операций», – считает политолог. Эксперт рассказал, что в ходе операции израильские силы впервые снесли несколько многоэтажных зданий в Газе. По его словам, в этих домах проживала элита движения ХАМАС или их спонсоров. «Перед подрывом мы обзваниваем все квартиры этого здания, поскольку у нас есть вся телефонная база жителей сектора Газа и руководителей движения ХАМАС. Мы их предупреждаем о сносе дома через пять минут. Еще через 2-3 минуты мы пускаем на крышу дома маленькую холостую ракету в качестве второго предупреждения и лишь после этого сносим здание», – пояснил собеседник. «В целом для нас решить вопрос с сектором Газа – дело 30 минут, о чем хорошо знают их военные. Но мы этого не делаем, поскольку Израиль воюет не с жителями этого региона, а с террористами. Поэтому мы выборочно отстреливаем их точки дислокации или подземные тоннели, откуда происходит выпуск ракет», – рассказал Векслер. Эксперт предполагает, что текущая эскалация завершится в течение двух-трех дней. «Атаки будут продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся оперативного или стратегического успеха. Но этого ждать недолго. Мы защищаем свои интересы на этом маленьком клочке земли», – отметил политолог. При этом он выразил сомнение в том, что нынешнее обострение конфликта как-либо повлияет на политическую обстановку в регионе. «Некоторые арабские страны и Израиль связывают общие интересы, поэтому пока они есть, изменений в регионе не будет. Да, эти страны будут нас обвинять и осуждать действия Израиля, потому что их политики работают на внутреннюю аудиторию, иначе же их просто свергнут», – полагает Векслер. По его мнению, лишь одно действие может повлиять на политическую ситуацию в регионе – если администрация Джо Байдена решит пойти на уступки Тегерану в рамках ядерной сделки. «Это очень не нравится арабским странам. В этой связи Саудовская Аравия и страны Персидского залива рассчитывают на помощь Израиля. Поэтому у нас с ними есть общие интересы. И несмотря на внешнее недовольство действиями Израиля, «под столом» они весьма охотно ведут с нами дела. Напомним, один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус сообщил о том, что по территории Израиля палестинскими группировками из сектора Газа были выпущены более 1 тыс. ракет, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава. «Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», – сказал Конрикус. Он также уточнил, что пятеро израильтян погибли и более 200 израильских гражданских лиц были ранены в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. По словам представителя армии, система ПРО «Железный купол» продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы. Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».

Боевое крыло ХАМАС запустило 130 ракет по Тель-Авиву 11 мая 2021, 22:13

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

«Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей, сообщил палестинский информационный портал Donia Al-Watan. В заявлении группировки отмечается, что ракетный обстрел стал «самым крупным» и осуществлен в ответ на «атаки врага» на жилые дома в Газе, передает ТАСС. Как сообщает Армия обороны Израиля, одна из сотен запущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля ракет попала в рейсовый автобус. По сообщениям очевидцев, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. По сообщениям ЦАХАЛа, к утру вторника из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В результате ракетных обстрелов из сектора Газа погибли двое израильтян. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Эрдоган назвал террором действия Израиля в Иерусалиме 10 мая 2021, 17:17 Текст: Елизавета Булкина

Нападения на палестинцев у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме являются террором, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом. «В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества», – передает сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что Анкара «сделает все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». «Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима», – добавил президент. В переговорах Эрдогана и Аббаса также принимал участие глава единого Политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На севере Израиля начались стычки палестинцев с поселенцами 12 мая 2021, 02:59

Фото: Oren Ziv/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Жители населенных пунктов на севере Израиля присоединились к акциям протеста в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, в Акко и Бака-эль-Гарбии (округ Хайфы) происходят ожесточенные уличные столкновения арабов с еврейскими поселенцами, сообщил телеканал Al Mayadin. По сообщениям вещающего из Бейрута панарабского телеканала, в Умм-эль-Фахме многолюдная демонстрация в поддержку палестинцев вылилась в стычки с израильскими полицейскими, применившими против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули; поступают сведения о пострадавших, передает ТАСС. Тем временем мэр Лода потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направить в город армейские подразделения, поскольку, по его словам, ситуация там «выходит из-под контроля властей». Как сообщает телеканал, в ходе вспыхнувших беспорядков толпы арабских подростков начали поджигать автомобили израильтян. В Лоде имела также место попытка поджога одной из синагог. Волнения в арабских районах ширятся на фоне ракетных обстрелов территории Израиля, которые ведут отряды радикального движения ХАМАС, базирующиеся в секторе Газа. Израильские ВВС наносят ответные удары по наземным целям. Ранее в среду возобновились ожесточенные столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских правоохранительных органов в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Израиль начал вывод силовиков из мечети Аль-Акса 11 мая 2021, 03:30 Текст: Антон Никитин

Сотрудники правоохранительных органов Израиля покидают мечеть Аль-Акса и ее окрестности в Восточном Иерусалиме, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan. По данным палестинской радиостанции, израильские силовики выходят из мусульманской святыни через запасные ходы, передает ТАСС. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Как сообщало палестинское издание Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Всего в течение понедельника в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима, по данным Палестинского общества Красного Полумесяца, ранения получили не менее 520 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жерт

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула ультиматум израильским властям, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan. «Если противник не прекратит осаду мечети Аль-Акса, <…> пусть ожидает нашего ответа в течение двух часов», – приводит ТАСС слова представителя группировки Абу Убайды. Ранее, по сведениям палестинского издания Alquds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме совершавших молитвы прихожан, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Всего в течение дня, по последним данным, в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 520 палестинцев, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца. Ранее сообщилось, что в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник пострадали 215 палестинцев. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ на обстрел армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. Израиль заявил о запуске более 1 тыс. ракет из сектора Газа 12 мая 2021, 08:54

Фото: ILAN ROSENBERG/Reuters

Текст: Алина Назарова

По территории Израиля палестинскими группировками из сектора Газа были выпущены более 1 тыс. ракет, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава, сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус. «Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», – сказал Конрикус, передает РИА «Новости». Он также уточнил, что пятеро израильтян погибли в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. «К несчастью, пять израильских мирных граждан погибли от ракетных обстрелов – двое в Лоде, двое в Ашкелоне и один в Ришон Ле-Ционе. Двое в Ашкелоне были ранее, погибшие в Лоде и Ришон Ле-Ционе – позже. И более 200 израильских гражданских лиц были ранены», – сообщил Конрикус. По словам представителя армии, система ПРО «Железный купол» продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы. Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». Израиль решил расширить военную операцию в секторе Газа 11 мая 2021, 23:27

Фото: Mahmoud Issa/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена усиливать удары по сектору Газа до полного уничтожения тоннелей палестинских радикалов, заявил начальник Генштаба еврейского государства Авив Кохави. «Мы готовы расширять военную кампанию до тех пор, пока это необходимо. Мы продолжим наносить удары и не оставим целым ни одного тоннеля [которые палестинские радикалы используют для атак на Израиль]», – приводит ТАСС слова Кохави в эфире армейского радио «Галей ЦАХАЛ». Начальник Генштаба Израиля указал, что армия «поразила более 500 целей в Газе и уничтожила десятки радикалов». «[Движение] ХАМАС заплатит такую высокую цену, которую никогда еще не платило», – добавил он. Ранее во вторник «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. По данным ЦАХАЛа, к утру вторника из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Трамп обвинил Байдена в эскалации палестино-израильского конфликта 11 мая 2021, 23:58

Фото: Michael Candelori/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что эскалации в зоне палестино-израильского конфликта способствовала слабость администрации Джо Байдена. По словам 45-го президента США, во время его администрации «противники Израиля знали о его поддержке со стороны США и немедленных последствиях в случае нападения» на еврейское государство, передает ТАСС. «При Байдене мир становится более жестоким и нестабильным, потому что слабость Байдена и отсутствие поддержки Израилю приводят к новым атакам на наших союзников», – отметил Трамп в заявлении, опубликованного на сайте комитета политических действий Save America, основанного 45-м президентом США. По его словам, американская администрация должна добиваться того, чтобы палестинцы «прекратили насилие, террор и ракетные удары». К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. Кадыров призвал Израиль извиниться за столкновения с палестинцами 10 мая 2021, 02:58

Фото: Emile Alain Ducke/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Действия израильских властей в Восточном Иерусалиме являются «провокацией в самой изящной форме», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, мусульман пытаются подтолкнуть к нарушению закона, чтобы потом «из всех рупоров снова кричать, что последователи религии ислам – террористы». Он призвал мировое сообщество не молчать и потребовал остановить «беспредел». Кадыров отметил, что мусульмане не будут ждать, пока «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих» прекратятся, передает РИА «Новости». Он полагает, что в сложившейся ситуации властям Израиля лучше «опомниться и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извиниться за произошедшее». «Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!» – заявил Кадыров. Напомним, ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая. Волнения в пятницу вечером вспыхнули возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. Армия обороны Израиля уничтожила ключевых разведчиков ХАМАС 12 мая 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Израильские военные объявили о ликвидации двух крупных представителей службы разведки радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. «При помощи наших истребителей, а также службы безопасности мы ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Кауджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Ваиля Ису, начальника отдела контрразведки», – приводит текст сообщения ТАСС. Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, заявила о запуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева в ответ на ракетные удары Израиля по анклаву. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов. ХАМАС призвал арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем 11 мая 2021, 01:33 Текст: Антон Никитин

Заместитель главы Политбюро исламского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что всем арабским государствам следует расторгнуть мирные соглашения с Израилем. «События, происходящие возле иерусалимской мечети Аль-Акса и в районе Шейх-Джаррах, подтверждают, что поиск какого-либо политического урегулирования с Израилем абсолютно бесперспективен», – приводит слова аль-Арури ТАСС. По словам заместителя главы Политбюро исламского движения ХАМАС, «оккупационные власти захватывают дома в арабских кварталах, чтобы изменить демографический характер города». «Невозможно более молчать о преступлениях, которые творит Израиль в Восточном Иерусалиме», – заявил аль-Арури в интервью телеканалу Al Mayadin. Замглавы Политбюро ХАМАС предупредил, что «бойцы отрядов исламского сопротивления, базирующиеся в секторе Газа, вступили в битву за мечеть Аль-Акса не на один день». Он указал, что военные действия будут продолжаться, поскольку «судьба Восточного Иерусалима является сердцевиной конфликта». «Силы сопротивления берут в этот момент на себя ответственность за всю Палестину и ее народ», – заявил аль-Арури. Напомним, по данным представительства Красного Полумесяца в Иерусалиме, в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник пострадали 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Кроме того, в понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что из сектора Газа по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет, не менее шести из них – по Иерусалиму. В ответ на обстрел армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил о праве Израиля на защиту граждан и территории от ракетных атак, а также призвал все стороны к деэскалации напряженности. Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа 11 мая 2021, 18:27 Текст: Елена Мирошниченко

Израиль продолжает запускать ракеты по некоторым городам сектора Газа в северной и центральной частях прибрежного анклава, сообщила палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса». По данным радиостанции, самым сильным ударам подверглись города Газа в районах Шейх-Радван, Эз-Зейтун, Эш-Шуджаия и Тель-эль-Хава, сообщает ТАСС. В результате обстрелов три человека погибли, из них один ребенок, еще трое получили ранения. Радиостанции сообщает, что удары наносятся по фермам, жилым домам, а также по местам дислокации лидеров контролирующего сектор Газа движения ХАМАС. Также уточняется, что обстрелы продолжаются и по расположенному на средиземноморском побережье в центральной части анклава городу Дейр-эль-Балах. По данным СМИ, удары осуществляются как ракетами, так и артиллерийскими снарядами. Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа. Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев. МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей». Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов 11 мая 2021, 11:59 Текст: Наталья Ануфриева

МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей», передает ТАСС. «Израиль защищается от двойного военного преступления ХАМАС. Международное сообщество должно осудить ХАМАС за его действия», – отмечается в заявлении. Ранее Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет. До этого группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса. В столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме пострадали сотни палестинцев 10 мая 2021, 10:12 Текст: Алина Назарова

Сотни палестинцев получили ранения в понедельник в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщило представительство Красного полумесяца в Иерусалиме в заявлении для прессы. «Сотни палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса. Пятьдесят пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме», – говорится в заявлении. В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами. С утра в понедельник на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима возобновились беспорядки. «Полиция и пограничная полиция в настоящее время работают над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с активизацией деятельности в других секторах Старого города Иерусалима», – говорится в сообщении полиции Израиля, передает РИА «Новости». После оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. «Несколько минут назад палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору. Это вынудило полицию вмешаться, чтобы разогнать их», – сообщил официальный представитель премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман. В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля для охраны общественного порядка. Также израильская полиция разместила снайперов в дворах мечети и использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Несколько человек были задержаны при попытке покинуть аль-Аксу. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция «совершила беспрецедентное, варварское нападение» на мечеть. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на понедельник в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 14 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев. Боевое крыло ХАМАС запустило 100 ракет по городу Беэр-Шева 12 мая 2021, 03:58

Фото: Osama Baba/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявила о запуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева в ответ на ракетные удары по анклаву, сообщил палестинский портал Dunya Al Watan. По данным палестинского портала, сирены воздушной тревоги сработали в городе Беэр-Шева, а также в Тель-Авиве, передает ТАСС. Ранее в среду возобновились ожесточенные столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских правоохранительных органов в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса. Также стычки палестинцев с поселенцами начались на севере Израиля, в Акко, Лоде и Бака-эль-Гарбии. К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену». В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.