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НОВОСТЬ ЧАСА

НАК: На школу в Казани напал один человек, он задержан

11 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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    НОВОСТЬ ЧАСА: НАК: На школу в Казани напал один человек, он задержан
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    Во всех школах Казани 12 мая отменили занятия

    11 мая 2021, 12:53

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия: по поручению президента Татарстана все учебные учреждения республики проверят, сообщили в пресс-службе главы региона после ЧП со стрельбой в одной из казанских школ.

    «12 мая во всех школах Казани отменены занятия. По поручению президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана», – передает РИА «Новости» слова руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой.

    «Президентом (Татарстана) поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности», – добавила она.

    Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позднее стало известно, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.

    В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. 


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    СМИ собрали данные о напавшем на казанскую школу террористе
       11 мая 2021, 11:57
    Фото: LIFE SHOT/Telegram
    Текст: Алина Назарова

    Напавшим на казанскую школу оказался студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев, незадолго до трагедии он завел канал в Telegram.

    Как сообщает Life, полицейским задержанный заявил, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете. Кроме того, молодой человек уверяет, что в школу пришел один и хотел, чтобы все узнали, что он бог.

    Позже представитель казанского университета ТИСБИ подтвердил «Открытым медиа», что стрелявший действительно учится в этом вузе. Однако от дальнейших комментариев собеседник издания отказался.

    Тем временем «Комсомольская правда» сообщает, что Галявиев, предположительно, незадолго до нападения завел канал в Telegram. В нем он назвал себя богом и выразил желание, чтобы остальные подчинялись ему. «В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», – сказано в сообщении канала.

    В настоящее время Telegram заблокировал канал Ильназа Галявиева.

    По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. «Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», – сказал Минниханов, передает ТАСС

    Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.

    В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.

    Коментарии (45)
    Спецназ ликвидировал второго напавшего на школу в Казани
       11 мая 2021, 11:06
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Второй напавший на школу № 175 в Казани ликвидирован, спецназ продолжает работать в школе, сообщил источник в экстренных службах.

    «По предварительным данным, второй напавший на школу в Казани, который оставался в здании, ликвидирован», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

    Он добавил, что в настоящее время «проводится так называемая зачистка здания, работает спецназ».

    По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали. Второй напавший на школу до последнего находился в здании.

    Сообщается о девяти погибших.

    Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.

    Коментарии (42)
    Задержан устроивший стрельбу в казанской школе юноша
       11 мая 2021, 10:17
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Подросток, предположительно устроивший стрельбу в школе № 175 в Казани, задержан, рассказал представитель экстренных служб.

    «Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе», – сказал источник РИА «Новости».

    По его словам, возраст стрелявшего подростка, ориентировочно, 17 лет.

    Тем временем министерство образования Татарстана сообщает, что, по предварительным данным, среди пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани детей нет, передает ТАСС.

    Во вторник утром двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, сообщалось о пострадавших. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Детей эвакуируют из школы. 

    Коментарии (39)
    Очевидцы рассказали о нападении на казанскую гимназию
       11 мая 2021, 10:45
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Злоумышленники, напавшие на школу № 175 в Казани, сначала устроили взрыв, а затем открыли стрельбу, рассказала ученица, которая оказалась очевидцем событий.

    «Я была на уроке, сначала услышала взрыв, а затем выстрелы. Выстрелов было не менее двух, может больше, я испугалась и точно не могу сказать. Знаю, что среди погибших есть ученики и учитель, но кто именно погиб, не знаю. Сомневаюсь, что напавшие - ученики. Через несколько минут после начала стрельбы наш класс эвакуировали через черный ход, поэтому никто в моем классе не пострадал», – передает ТАСС слова ученицы.

    Учитель русского языка одного из восьмых классов 175-й гимназии Казани, где во вторник произошло вооруженное нападение, также рассказала подробности ЧП.

    «В начале второго урока услышали звуки взрывов. Все учителя заперли детей в кабинетах. К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы», – цитирует «Татар-информ»  учителя. По словам очевидца, из школы на носилках вынесли девочку, она была без сознания.

    По последним данным, в результате стрельбы в школе №175 в Казани погибли девять человек, четверо госпитализированы, сообщают экстренные службы города.

    Коментарии (10)
    Число погибших при нападении на школу в Казани достигло 11 человек
       11 мая 2021, 11:12
    Фото: InKazan News/YouTube
    Текст: Алина Назарова

    Число погибших при стрельбе в школе № 175 в Казани выросло до 11 человек, среди них девять детей, сообщил источник в экстренных службах.

    «Количество погибших возросло до 11 человек, среди них девять детей», – сказал источник ТАСС.

    В свою очередь источник в Минпросвещения уточнил, что число пострадавших выросло до 32, они госпитализированы. «Уже 32 пострадавших везут в РКБ и ДРКБ», – сказал он.

    По его словам, сигнал с тревожной кнопки в школе в Казани, где произошла стрельба, поступил в 09.25, стрельба началась в 09.20. В школе на тот момент находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.

    По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ. 

    Коментарии (45)
    Оружие у устроившего стрельбу в казанской школе было зарегистрировано официально

    11 мая 2021, 11:22

    Текст: Алина Назарова

    Устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие, сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

    «Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», – сказал Минниханов, передает ТАСС.

    Он также подтвердил гибель семерых детей. «Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса – четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и четверо взрослых находятся в госпитале», – сказал глава региона.

    Минниханов поручил оказать помощь школе и семьям после стрельбы в Казани. «Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», – сказал он.

    Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, безопасность в школе восстановлена. «Рустам Минниханов обошел школу», – добавили там.

    Тем временем источник в Минпросвещения сообщил, что один из стрелявших в казанской школе прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл огонь. «Прошел один человек с автоматом через главный вход здания и сразу начал стрелять. Ранил на входе рабочего по обслуживанию здания», – сказал источник.

    Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ. 

    Число погибших при стрельбе в школе № 175 в Казани выросло до 11 человек, пострадали 32 человека.

    Коментарии (39)
    Власти Татарстана уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе

    11 мая 2021, 11:42

    Текст: Алина Назарова

    Восемь человек – семеро детей и учительница – погибли при стрельбе в школе в Казани, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

    «Уточнение: еще учительница погибшая (итого восемь) и плюс четверо пострадавших (итого 20)», – сообщили в пресс-службе главы Татарстана, передает РИА «Новости».

    Ранее прибывший на место трагедии глава республики Рустам Минниханов заявил, что погибли семеро детей – четыре мальчика и три девочки, ученики восьмого класса, еще 16 человек – 12 детей и четверо взрослых – госпитализированы.

    Тем временем в экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

    Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.

    Коментарии (3)
    Число погибших при стрельбе в казанской школе выросло до девяти человек
       11 мая 2021, 10:34
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    В результате стрельбы в школе № 175 в Казани погибли девять человек, четверо госпитализированы, сообщают экстренные службы города.

    «Погибли девять человек, среди них восемь детей и учитель. Пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы», – сказал источник РИА «Новости».

    В экстренных службах уточнили, что двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

    В то же время Республиканский центр медицины катастроф сообщает, что 12 детей и один взрослый госпитализированы после стрельбы в школе в Казани.

    Как сообщила ученица, которая оказалась очевидцем событий, при нападении на школу сначала прогремел взрыв, а потом началась стрельба, передает ТАСС.

    «Я была на уроке, сначала услышала взрыв, а затем выстрелы. Выстрелов было не менее двух, может больше, я испугалась и точно не могу сказать. Знаю, что среди погибших есть ученики и учитель, но кто именно погиб, не знаю. Сомневаюсь, что напавшие – ученики. Через несколько минут после начала стрельбы наш класс эвакуировали через черный ход, поэтому никто в моем классе не пострадал», – рассказала ученица.

    Тем временем мэрия Казани уточняет, что меры безопасности усилены во всех учебных заведениях города. Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы, а также глава Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

    «В гимназии № 175 часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду № 181. Сейчас списки детей формируются. Просим родителей обратиться в этот детский сад», – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что учитель и шестеро детей погибли при стрельбе в школе № 175 в Казани, еще десять человек пострадали.

    По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из них уже задержали. По предварительным данным, это 17-летний подросток. Второй напавший на школу пока находится в здании.

    Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.

    Коментарии (33)
    НАК: На школу в Казани напал один человек, он задержан
       11 мая 2021, 12:30
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Вооруженный преступник, открывший стрельбу в гимназии № 175 в Казани, задержан, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

    «Сегодня около 9.30 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии № 175, расположенной на улице Джаудата Файзи... Нападавший задержан сотрудниками сил правопорядка», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    В то же время источник ТАСС в оперативных службах региона сообщил, что напавший на школу в Казани действовал в одиночку.

    Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже ряд источников сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.

    В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. 

    Коментарии (9)
    Путин поручил ужесточить правила оборота оружия по факту нападения на школу в Казани
       11 мая 2021, 12:14
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Российские власти проанализируют эффективность существующих мер и проработают ужесточение правил оборота гражданского оружия в связи с ситуацией в школе в Казани, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин во вторник поговорил по телефону с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым. Они обсудили ситуацию в школе в Казани, где была стрельба. Также Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях трагедии, передает РИА «Новости».

    «Разумеется, это будет поводом для того, чтобы проанализировать, насколько эффективны те меры, которые принимались ранее, и насколько это делает необходимым принятие новых комплексных мер», – сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле смысл в комплексных мерах, пересмотре мер безопасности в школах после ситуации в Казани.

    Кроме того, президент поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. «Отдельное поручение было дано (главе Росгвардии Виктору Золотову) с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», – сказал представитель Кремля.

    «Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», – уточнил Песков.

    Он уточнил, что Путин поручил правительству оказать помощь пострадавшим, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову – вылететь в Казань на самолете МЧС с медиками и психологами.

    Песков добавил, что «президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка». Он отметил, что «Путин желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения».

    Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже ряд источников сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.

    В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.

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    Второй напавший на школу в Казани может удерживать заложников
       11 мая 2021, 10:51
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Один из напавших на школу на улице Файзи в Казани может удерживать нескольких заложников, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «По предварительным данным, напавший на школу, который в настоящее время находится в здании, может удерживать в заложниках нескольких человек», – сказал источник ТАСС.

    Во вторник утром два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. В результате погибли девять человек, десять пострадали.

    Одного из нападавших уже задержали. По предварительным данным, это 17-летний подросток. Второй напавший на школу пока находится в здании. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.

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    Стало известно о гибели учителя и шестерых детей в казанской школе

    11 мая 2021, 10:23

    Текст: Алина Назарова

    Учитель и шестеро детей, по предварительным данным, погибли при стрельбе в школе № 175 в Казани, еще десять человек пострадали, сообщил источник в экстренных службах.

    «Предварительно, в результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей», – сказал источник ТАСС.

    Очевидцы сообщают, что несколько детей выпрыгнули из окна школы, спасаясь от устроивших в ней стрельбу. «В какой-то момент из окна третьего этажа выпрыгнули несколько детей, очевидно, чтобы спастись от того, кто их преследовал», – сказала Диляра Самигуллина, проходившая мимо здания школы в момент ЧП.

    Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место ЧП в казанской школе, передает РИА «Новости».

    Во вторник утром двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, сообщалось о пострадавших. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Детей эвакуируют из школы. 

    Позже сообщалось, что один из подростков, предположительно устроивших стрельбу в школе № 175 в Казани, задержан.

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    Взрыв прогремел в школе в Казани, где неизвестные открыли стрельбу

    11 мая 2021, 10:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел в школе в Казани после того, как неизвестные устроили там стрельбу, рассказал представитель экстренных служб.

    «В здании школы прогремел взрыв, наблюдается сильный дым», – передает РИА «Новости» слова источника.

    «На вызов отправлены 21 бригада скорой медицинской помощи города Казани и медики Республиканского центра медицины катастроф. На месте происшествия находится министр здравоохранения РТ Марат Садыков», – сказали в региональном минздраве.

    Там добавили, что «по пострадавшим пока нет официальных данных».

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    Дом напавшего на казанскую школу мужчины эвакуировали

    11 мая 2021, 11:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Дом, где живет один из стрелявших в школе в Казани, эвакуировали, но взрыва не было, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Советского района.

    В блогах сообщалось, что в доме №10 на улице Туганлык, где живет один из стрелков, якобы произошел взрыв. Экстренные службы опровергли сообщение о взрыве.

    «Взрыва нет. Эвакуировали дом 10 по улице Туганлык, так как думали, что один из стрелков там, но пока ничего не подтвердилось. По номеру 112 пришло сообщение, что подозрительные люди забежали в дом. И поэтому эвакуировали людей, а в одной квартире люди закрылись. Другой информации пока нет», – передает РИА «Новости» сообщение ЕДДС Советского района Казани.

    Тем временем глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены.

    «Других пособников пока не определили. Идут следственные действия, все силы развернуты», – заявил Минниханов в эфире телеканала «Россия 24».

    По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ. 

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    В Казани ввели режим КТО

    11 мая 2021, 11:17

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Режим контртеррористической операции введен в Казани после стрельбы в школе на улице Файзи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО», – передает ТАСС слова Волк.

    Тем временем местные власти заявили, что занятия второй смены 11 мая отменены во всех школах Казани.

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