Десятки тел жертв COVID-19 обнаружили в реке Ганг 11 мая 2021, 04:56 Текст: Антон Никитин

В индийском городе Буксар в реке Ганг нашли по меньшей мере тридцать тел людей, умерших от COVID-19, сообщает The Times of India. В администрации округа заявили, что трупы могли приплыть из соседнего штата. Однако местные жители рассказали, что люди из расположенных на берегу селений выбрасывают тела умерших в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров, передает РИА «Новости». Очевидцы также заявляли, что всего трупов может быть больше сотни. Случившееся привело к панике, люди боятся распространения инфекции. Власти уже начали очистку воды. Неопознанные тела кремируют в соответствии с ритуалами, расходы возьмет на себя правительство штата. Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител. Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В РФПИ рассказали, как «Спутник V» победил коронавирус в Сан-Марино 10 мая 2021, 16:56

Применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», – говорится в сообщении на сайте РФПИ. На пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, но уже с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Отмечается, что результаты кампании по вакцинации в Сан-Марино стали очевидны уже через два месяца после ее начала. Кроме того, смертность от коронавируса в Сан-Марино также снизилась до нуля. Отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом, закрылось. При этом кампания по вакцинации в Сан-Марино показала высокую эффективность «Спутника V», в том числе, против британского штамма. «РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавших резкое снижение заболеваемости коронавирусом», – добавили в фонде. Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса. СМИ: Переговоры между Германией и Россией по «Спутнику V» зашли в тупик 9 мая 2021, 15:33

Немецкая газета Bilt со ссылкой на источники в рабочей группе, созданной в Минздраве ФРГ с целью проведения переговоров с производителями вакцин от коронавируса, сообщила о том, что ФРГ и Россия «зашли в тупик» в переговорах о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V». Источник газеты сообщил, что у Европейского агентства лекарственных средств повышенные требования к вакцинам, что ставит под вопрос получение «Спутником V» одобрения со стороны регулятора, сообщает ТАСС. Официальных заявлений на этот счет с германской стороны не было. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС. Словакия решила использовать «Спутник V» после трех месяцев обструкций 10 мая 2021, 23:58

После трех месяцев всевозможных обструкций Словакия в ближайшие дни начнет использовать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», первая партия которой поступила в страну 1 марта, сообщил вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович. «После получения отличных результатов испытаний «Спутника V» в лаборатории в Венгрии, сертифицированной в [признанной Евросоюзом] системе OMLC, и после трех месяцев всевозможных обструкций со стороны всемогущих [противников российской вакцины в Словакии] в ближайшие дни приближается начало вакцинации «Спутником V» и в Словакии. С российской стороной во время прошедших выходных дней я договорился о том, что она согласна с началом [процесса] вакцинации [жителей республики]», – приводит слова Матовича ТАСС. В прошлую пятницу министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский сообщил, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявляли власти Словакии. Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от COVID-19 10 мая 2021, 15:40 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу. «Как раз 9 (мая) взяли анализы (на антитела), и результат позитивный», – сообщил глава государства, передает ТАСС. По его словам, «сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности». «Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший», – отметил Путин. Также президент заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования. Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Также Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать». РФПИ опроверг заявления о «тупике» в переговорах с Германией по «Спутнику V» 9 мая 2021, 18:53

Сообщение немецкой газеты Bild о том, что якобы переговоры о поставках «Спутник V» в Германию зашли в тупик, не соответствуют действительности, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», – цитирует сообщение РФПИ РИА «Новости». Фонд добавил, что переговоры с немецкой стороной продолжаются, препарат может быть поставлен уже в июне, не в ущерб поставкам в другие страны. Разработчики вакцины также продемонстрировали полную открытость, они продолжили работать в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (EMA), хотя на EMA пытаются оказать давление крупные международные фармкомпании и политики, чтобы не пропустить «Спутник V» на европейские рынки. «Против российской вакцины ведется активная и хорошо профинансированная кампания с целью дискредитации российской вакцины в различных странах. <...> В истории фармацевтической индустрии задокументированы многочисленные факты использования прессы крупными компаниями для атак на конкурентов с целью создания и использования монопольных позиций на рынках. Мы считаем, что информационные войны против вакцин неэтичны и подрывают столь необходимые усилия по вакцинации в мире», – подвели итог в РФПИ. В воскресенье немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Минздраве ФРГ сообщила о том, что ФРГ и Россия «зашли в тупик» в переговорах о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V». До этого канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС. Саммит ЕС не достиг общей позиции об отмене действия патентов на вакцины 8 мая 2021, 17:28

Лидеры стран Евросоюза не достигли единой позиции по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, приостановка патентов не решит проблему снабжения препаратами от коронавируса, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС. «У нас были дебаты по интеллектуальной собственности на вакцины. Разные мнения прозвучали, но что ясно, это то, что мы решительно поддерживаем любые усилия по производству и поставке вакцин. Однако мы не думаем, что в ближайшем будущем это может стать волшебным решением проблемы», – цитирует ТАСС Мишеля. Против приостановки действий патентных прав на вакцины выступила канцлер Германии Ангела Меркель, котоая участвовала в саммите в режиме онлайн. «Центральную роль [на переговорах] играла тема патентов. Я здесь ясно дала понять, что не считаю отмену действия патентов решением для того, чтобы снабдить больше людей вакциной. Но я думаю, что мы нуждаемся в креативности и инновационном потенциале компаний, и к этому относится охрана патентных прав», – заявила канцлер. Вместе с тем, стало известно, что система сертификатов о вакцинации от COVID в Евросоюзе сможет начать работать в июне. «Я рада сообщить, что законодательная и техническая работа по сертификатам идет полным ходом, чтобы они были внедрены в июне. Я думаю, что политическое соглашение по сертификатам может быть достигнуто уже до конца этого месяца», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства, а также идею отмены или смягчения ограничений по правам интеллектуальной собственности, которые относятся к производству таких препаратов. На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие препараты, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит им получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции – фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией. 1 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу. Напомним, 30 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях. Компания Pfizer сообщила об отказе бедных стран от закупки их вакцины 8 мая 2021, 16:46 Текст: Ксения Панькова

Гендиректор компании Pfizer, которая совместно со своим германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, Альберт Бурла в письме сотрудникам компании сообщил, что страны с низким уровнем доходов отказались от закупки их препарата. Бурла отметил, что большую часть доз их вакцины зарезервировали страны с высоким уровнем доходов, из-за чего он снова предложил главам менее обеспеченных стран забронировать препараты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Однако, по словам гендиректора американской компании, большинство таких стран решили сделать заказы у других производителей вакцин – либо из-за того, что технология производства Pfizer еще недостаточно протестирована, либо потому что предпочли местные способы производства. Бурла также пояснил, что Pfizer и BioNTech используют многоуровневую модель ценообразования: страны со средним уровнем доходов могут закупать вакцину вдвое дешевле, чем более обеспеченные, а бедные могут приобрести ее по себестоимости. При этом гендиректор надеется, что в страны со средним и низким уровнем доходов все же удастся поставить более миллиарда доз. Ранее Еврокомиссия (ЕК) утвердила контракт с концерном BioNTech – Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции. В апреле Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации. В России за сутки выявили 8,3 тыс. случаев коронавируса 8 мая 2021, 11:15 Текст: Елизавета Булкина

В России за сутки зарегистрировано 8 тыс. 329 новых случаев коронавируса, общее число выявленных случаев за все время составило 4 млн 871 тыс. 843, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки скончались 370 человек, общее число летальных исходов за все время эпидемии увеличилось до 112 тыс. 992, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. В Москве за минувшие сутки выявлено 2 тыс. 765 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 726, в Московской области – 630. Накануне в России выявили 8 тыс. 386 новых случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев за сутки сократилось на 57. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В США заявили о неточных официальных данных о смертях от коронавируса 9 мая 2021, 21:01 Текст: Алексей Дегтярев

Главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, что реальное количество скончавшихся в стране от коронавируса больше, чем официальная статистика. «Мы говорили, в CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) все это время говорили, что, вероятней всего, мы учитываем меньше, чем есть», – заявил Фаучи в эфире американского телевидения, передает РИА «Новости». По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса скончались 581 тыс. 572 человека. Фаучи предположил, что модели Вашингтонского университета, предполагающие смерти более 900 тыс. американцев, могут ошибаться, но и могут быть точными. «Однако я считаю, что все это время мы вели и ведем неполный учет, в этом нет сомнений», – заключил он. В начале мая общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 155,9 млн человек, что больше 2% от населения Земли, которое Фонд ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года оценил в 7 млрд 795 млн человек. На фоне коронавируса в Индии зафиксировали рост другой опасной инфекции 9 мая 2021, 16:57 Текст: Алексей Дегтярев

В Индии зафиксирован рост случаев мукоромикоза, вызываемой разными видами грибов семейства мукоровые инфекции, это происходит на фоне второй волны коронавируса в стране. Называемая иногда черной плесенью болезнь (не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях) часто встречается среди заболевших коронавирусом, а также среди тех, кто выздоровел, передает «Интерфакс». Индийский врач Акшай Наир предположил, что рост заболеваемости может быть связан с использованием стероидов при лечении тяжелых форм коронавируса. Стероиды снижают воспаление легких и снижают иммунитет. Мукоромикоз поражает нёбо и нос, вызывает лихорадку, а также различные симптомы в ЦНС, кроме того, пациенты жалуются на опухание и боль в глазах. Болезнь смертельно опасна для больных диабетом и для больных ВИЧ/СПИД и раком. В районе Сион в Мумбайской больнице за два месяца зафиксировали 24 случая мукоромикоза, до этого фиксировали не более шести случаев в год. Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител. В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J 10 мая 2021, 15:17 Текст: Алина Назарова

Экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также отдать приоритет в вакцинации молодым людям 18-25 лет, сообщила телекомпания NRK. «Комиссия рекомендовала отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также поставить в очередь на вакцинацию молодых людей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Тем не менее, эксперты рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это на добровольной основе. Кроме того, эксперты полагают, что летние каникулы являются уникальной возможностью для того, чтобы отдать приоритет в вакцинации молодым людям от 18 до 25 лет. В Норвегии использование вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson было поставлено на паузу до решения экспертной группы, которая изучала риски и должна была вынести свой вердикт до 10 мая. Тем временем глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик заявил, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата. В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Тем временем СМИ сообщили, что около 70 млн доз вакцин от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson могут быть забракованы из-за возможного попадания в препарат следов вируса. Депутат бундестага привился «Спутником V» в Москве 10 мая 2021, 15:55 Текст: Алина Назарова

Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм привился в Москве российской вакциной от коронавируса «Спутник V». «Я чувствую себя отлично. Все хорошо, спасибо большое. Если бы мог сейчас пива выпить, то было бы еще лучше. Но мне сказали, что три дня нельзя пить пиво. Но я думаю, что «Спутник» такая хорошая вакцина, что можно и попробовать выпить пива. Я думаю, что прививка была сделана так хорошо, что я могу попробовать выпить два пива», – сказал Дэм, получив сертификат вакцинации российским препаратом, передает РИА «Новости». Ранее Дэм заявил, что не боится прививаться российской вакциной, а недопуск «Спутника V» в Германию связан с политическими причинами. Выбор «Спутника» он объяснил тем, что это «более классическая, векторная вакцина». Он также считает «Спутник V» более безопасным с точки зрения побочных эффектов. В апреле сообщалось, что жители Германии, правительство которой пока не одобрило применение препарата от коронавируса «Спутник V», отправляются вакцинироваться в Россию. «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). Немецкий депутат приехал в Россию привиться от коронавируса 9 мая 2021, 17:08 Текст: Алексей Дегтярев

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм сообщил, что прибыл в Москву, чтобы привиться российским препаратом «Спутник V». «Я завтра получу вакцинацию вакциной «Спутник», – цитирует Дэма РИА «Новости». Парламентарий пояснил, что не боится прививаться российским препаратом, недопуск «Спутника V» на немецкий рынок связан с политикой. «Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей», – пояснил он. Дэм добавил, что выбрал «Спутник», поскольку это «более классическая, векторная вакцина», он добавил, что сам занимался медициной и уверен, что векторные вакцины лучше для иммунной системы человека. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС. В воскресенье немецкая газета Bilt со ссылкой на источники в Минздраве ФРГ сообщила о том, что ФРГ и Россия «зашли в тупик» в переговорах о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V». ЕК утвердила контракт с BioNTech – Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса 8 мая 2021, 13:45 Текст: Елизавета Булкина

Еврокомиссия (ЕК) утвердила контракт с концерном BioNTech - Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции, сообщила в субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Рада сообщить, что Еврокомиссия только что одобрила контракт с BioNTech - Pfizer на гарантированную поставку 900 млн доз вакцины и еще 900 млн доз в резерве на 2021-2023 годы», – передает ее заявление ТАСС. Ранее Еврокомиссия подала в суд иск к AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в Европейском союзе. В апреле Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации. Макрон предложил англосаксонским странам снять запреты на экспорт и обмены в сфере вакцин 8 мая 2021, 13:01 Текст: Елизавета Булкина

Англосаксонские страны должна снять существующие запреты на экспорт и передачу технологий в сфере производства вакцин от коронавирусной инфекции, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в Португалии по прибытии на неформальный саммит ЕС. «Необходимо, чтобы англосаксонские страны отменили запреты на экспорт и передачу технологий в производстве вакцин. Сейчас необходимо производить больше вакцин и проявлять больше солидарности», – передает его слова ТАСС. В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель в Порту заявил о готовности обсуждать вопрос отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины. «Что касается отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, мы не считаем, что в краткосрочной перспективе это является магическим средством. Однако мы готовы обсуждать эту тему, как только появятся конкретные предложения. Мы также считаем необходимым сделать все возможное, чтобы нарастить производство вакцин», – сказал он. Макрон заметил, что для ускорения темпов вакцинации приоритетом необходимо избрать не решение вопроса о патентах, а наращивание производства вакцин. Президент Франции добавил, что «вопрос об интеллектуальной собственности не должен блокировать процесс вакцинации». В Российском фонде прямых инвестиций спрогнозировали, что процесс сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне. В конце апреля в Россию прибыли инспекторы EMA, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний «Спутника V». В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС. Между тем Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в Евросоюзе.