Число пострадавших в столкновениях в Иерусалиме палестинцев выросло до 215 Посол Палестины заявил о ежедневных контактах с Москвой по ситуации в Иерусалиме 10 мая 2021, 16:11 Текст: Елизавета Булкина

Палестина ежедневно контактирует с Россией по вопросу ситуации в Иерусалиме, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. «Конечно, я ежедневно общаюсь с господином замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым. Наш посол в Нью-Йорке также является представителем на ежедневных контактах с российскими представителями», – передает его слова ТАСС. «В ООН сегодня будет заседание для обсуждения палестинского вопроса и вопроса Иерусалима. Посмотрим, что из этого выйдет, но, как я и говорил, мы не хотим, чтобы весь мир защищал палестинцев, мы хотим, чтобы все эти страны выступили в защиту международного права –резолюции о двух государствах. Для того чтобы спокойно жить вместе, необходим международный контроль этой ситуации», – добавил посол. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Соловьев проанализировал «крайне жесткое» заявление Путина 9 Мая 9 мая 2021, 18:45

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о речи президента Владимира Путина, прозвучавшей в День Победы. По мнению журналиста, глава государства точно определил роль и место союзников во Второй мировой войне. «Это самое точное определение роли и места союзников. Крайне жесткое и очень справедливое. И не надо «оппам» от «Новой газеты» и «Эха» до МБХ и «Медузы» «щебетать» про «решающую роль ленд-лиза и второго фронта», – указал Соловьев в своем Telegram-канале. Он привел цитату из речи президента, в которой тот напомнил о роли СССР в победе над фашистской Германией. «Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе», – процитировал Путина Соловьев. Журналист также особо отметил заявление президента, в котором тот напомнил о событиях первой половины XX века, когда набирала силу фашистская Германия. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», – привел слова Путина телеведущий. «[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому, лидерам Прибалтики и ряду руководителей ЕС и США я бы настоятельно рекомендовал внимательно послушать или прочитать и этот фрагмент из сегодняшнего выступления Путина», – указал Соловьев. Также он заметил, что России не с кем «примиряться» по итогам Второй мировой. «С кем и почему мы должны примиряться? С карателями, надсмотрщиками концлагерей, захватчиками, насильниками, убийцами, пришедшими на нашу землю с целью нас уничтожить? Они шли нас убивать, убежденные в том, что это их историческое предназначение. Расширение на Восток. Захват жизненно важных земель, о чем, не скрывая, заявлял их фюрер еще с середины 20-х годов. О каком примирении может идти речь? Они и не покаялись, а как только стало возможно, как только перестали бояться советского солдата , так начали переписывать историю, обеляя себя, и очерняя нас», – указал он. По его словам, желающие «примирения» хотят извратить историю, они пытаются навязать, что в начале войны у них уже виноват не только Гитлер, «а еще и Сталин, а скоро только Сталин и будет виноват, а Гитлера еще и будут обелять, мол был вынужден обороняться от «красной чумы». «И о жертвах забудут. И себя, вчерашние палачи, объявят жертвами, как уже сейчас Европа считает себя жертвой Гитлера и Сталина. И забывают о собственной вине, и как приветствовали фюрера, и как с радостью расправлялись с европейскими евреями и делили их имущество между собой, как использовали рабский труд наших граждан, привезенных с оккупированых территорий. По мнению Соловьева, у Европы нет и не будет «никакого морального права» указывать России, и Россия не забудет, что «цивилизованные народы» вытворяли на нашей земле». «Так что нет, и никогда не будет никакого примирения, так как нет у Европы никакого искреннего покаяния и раскаяния за страшные злодеяния совершенные против нашей Родины», – заключил ведущий. Напомним, Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметил, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно», – указал он. «Бессмертный полк онлайн» начался во всех регионах России 9 мая 2021, 18:56 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» началось во всех российских регионах, прием заявок на участие в нем завершилось, в 2021 году к прошлогодним участникам присоединились около 2,5 млн новых анкет. Все заявки, которые были загружены до 10.00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия «Бессмертного полка онлайн» в День Победы 9 мая. Ее начало – 15.00 по местному времени во всех регионах страны, указали организаторы. Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка можно на сайте проекта, в мини-приложениях «Бессмертный полк» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру. Увидеть своих героев в строю Бессмертного полка онлайн уже можно во всех регионах страны. Длительность шествия в каждом из регионов разная – в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в «Бессмертном полку онлайн». В Москве можно посмотреть трансляцию на медиафасадах, в том числе на зданиях в центре столицы, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро. По всей стране трансляция идет на медиаэкранах на улицах и в крупных торговых центрах. На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки – три DDoS-атаки и шесть веб-атак. В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю «Бессмертного полка онлайн» – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме. Модераторы проекта также пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка онлайн» портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет. Трансляция будет доступна для просмотра на всех площадках до конца мая – за это время каждый успеет найти своих героев в онлайн-строю «Бессмертного полка». Шендерович заявил о существовании «ущербных наций» 9 мая 2021, 17:02

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Публицист Виктор Шендерович заявил, что «не признавать очевидного» в вопросе Великой Отечественной войны – судьба «ущербных наций». Шендерович разместил у себя в Facebook пост, посвященный Александру Володину, автору «Пяти вечеров» и «Осеннего марафона». По мнению публициста, он был героем войны и в то же время «оккупантом», он – «советский солдат, «освобождавший» (кавычки – авторские, – Прим. ВЗГЛЯД) в сороковом году Латвию». «Та вина жила в нем», – утверждает Шендерович. «Просить прощения – удел сильных, – продолжает он. – Благодарность и рефлексия – свойства человеческой души. А не признавать очевидного, бронзоветь в собственном величии и играть желваками, демонстрируя крутизну, судьба закомплексованных мудаков и ущербных наций», – написал он в своем блоге. Когда три дня назад, в эфире "Эха", я говорил о добре и зле, которые надо осторожно распутывать в военной теме, я... Опубликовано Виктором Шендеровичем Воскресенье, 9 мая 2021 г. Накануне Шендерович раскритиковал празднование Дня Победы в России, заявив, что русский народ «гордится позором, стыдом и преступлением». Он считает, что не следует подчеркивать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом. Шендерович также заявил, что общество России страдает амнезией, когда предлагает миру «можем повторить». Он потребовал «открыть архивы» и опубликовать «историческую правду», вместо того чтобы устанавливать монументы. Их он, кстати, тоже раскритиковал, назвав «освоением средств». Напомним, Шендерович славится критикой в отношении России. Так, в январе прошлого года он приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. В июле писатель поддержал актера Вахтанга Кикабидзе в его ненависти к СССР, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности». Чехия назвала размер компенсации за взрывы во Врбетице 9 мая 2021, 20:26 Текст: Алексей Дегтярев

Чехия решила потребовать у России порядка 1 млрд крон (свыше 47 млн долларов или почти 350 млн рублей) в качестве компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова. «В соответствии с международным правом наиболее вероятный способ [получить средства] – это международная компенсация, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», – заявила Шиллер, передает «Чешское телевидение». Она признала, что шансы получить эти деньги от России малы. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице. Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака. Зеленский в День Победы пообещал «освободить» Крым и Донбасс 9 мая 2021, 18:15

Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел параллель между Второй мировой войной и событиями в Донбассе, он заявил, что страна 9 мая должна отмечать не только День Победы, но и «освобождение» городов Донбасса. Так, по словам Зеленского, теперь не только ветераны могут рассказывать внукам о войне 1941-1945 годов, но и внуки своим дедам – о войне 2014 года, передает телеканал «Царьград». Президент Украины сравнил освобождение Мариуполя 10 сентября 1942 года и то, как 13 июня 2014 года украинские силовики заняли город после столкновения с силами самопровозглашенной Донецкой народной республики. «Он (Мариуполь) и еще много украинских городов на востоке Украины через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения», – сказал Зеленский. Он также добавил, что Киев рано или поздно «освободит» Донбасс и Крым. Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу. Прояснилась ситуация с изъятым США в Аравийском море «российским оружием» 9 мая 2021, 22:16 Текст: Антон Антонов

Оружие российского и китайского производства, изъятое США в Аравийском море, направлялось из Ирана в Йемен, сообщили американские военные источники. Предварительные результаты расследования свидетельствуют, что оружие предназначалось для мятежников-хуситов, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Напомним, пятый флот ВМС США заявил, что американский крейсер «Монтерей» изъял оружие российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря. Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов пояснил, что речь идет о старых советских и китайских образцах вооружений. США задумались о размещении войск в Узбекистане и Таджикистане 10 мая 2021, 06:57

Фото: Robyn Haake/Planetpix/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американские войска из Афганистана могут перебросить в страны Средней Азии, сообщают источники. Wall Street Journal пишет, что США нужны базы не только для военных, но и для беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы сдерживать радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). В правительстве США и Пентагоне рассказали, что рассматриваются варианты размещения войск в соседних с Афганистаном странах Средней Азии, государствах Персидского Залива и на отдельных кораблях ВМС, передает РИА «Новости». В частности, некоторые чиновники из Белого дома и Пентагона полагают, что лучшими вариантами стали бы Узбекистан и Таджикистан, но разместить там войска США, по словам источников, трудно из-за «большого военного присутствия» России в регионе и растущего влияния Китая. По словам источников газеты, сами Узбекистан и Таджикистан не хотят распространения насилия и их это беспокоит. Несмотря на ухудшение отношений США с Россией и Китаем, страны, как утверждают официальные лица США и ряда других государств, разделяют заинтересованность в стабильности в регионе. Страны Средней Азии, в свою очередь, хотят создать противовес влиянию России и Китая, утверждает газета. Пока запросов на размещение войск на каких-либо базах в Средней Азии не было. В обсуждении участвуют Пентагон, Белый дом и Госдеп. У США прежде были базы в Узбекистане и Киргизии, но в итоге американские военные их покинули. Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. На сайт «Бессмертного полка» пытались загрузить фото нацистов 9 мая 2021, 19:12 Текст: Алексей Дегтярев

На сайте «Бессмертного полка» в ходе онлайн-шествия пытались разместить портреты нацистов, но их успешно пресекли, данные о тех, кто прислал эти изображения, передадут в Следственный комитет, сообщили в пресс-службе «Бессмертный полка России». «Модераторы проекта ... пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка» онлайн-портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России», – цитирует сообщение организации РИА «Новости». Также на сайт шествия совершались массированные хакерские атаки, всего было зафиксировано три DDoS-атаки и шесть веб-атак. «В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме», – добавили в пресс-службе организации. В прошлом году Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за публикации фотографии Адольфа Гитлера на сайте шествия «Бессмертный полк» в отношении сторонника блогера Алексея Навального из Воронежа. Кроме того, было возбуждено еще несколько дел из-за публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Среди подозреваемых оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Все они оказались сторонниками Навального. В сентябре прошлого года суд приговорил бывшего студента пермского колледжа Даниила Симанова, обвиненного в реабилитации нацизма, к 200 часам исправительных работ за публикацию фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка». Житель Казани, отправивший фото Адольфа Гитлера для акции «Бессмертный полк» был приговорен к условному сроку в год и штрафу в 150 тыс. рублей. Погребинский рассказал о праздновании Дня Победы на Украине 9 мая 2021, 17:27

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Для большинства украинцев 9 мая остается Днем Победы, а не «Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне», однако сейчас Киевом фактически владеют те, кто проиграли в той войне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. «Сегодня заказывают музыку те украинцы, которые не празднуют День Победы. Они празднуют День скорби 8 мая, а 9 Мая для них – праздник врагов. Со стороны власти есть очевидное сочувствие к этим людям», – пояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Но большинство украинцев, убежден политолог, празднуют 9 мая именно День Победы, а не «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне». «Социальные сети переполнены поздравлениями. Много людей собирается возле площади Славы в Киеве. Просто это большинство не имеет своего голоса во власти, оно беззащитно, но все же пытается как-то противостоять наглости националистов. При этом невозможно осуждать людей за то, что они не проявляют героизм и не лезут на рожон против националистической и нацистской улицы и покровительствующей ей власти. Они ведут себя сдержанно, но многие из них, и я в том числе, ощущают себя во внутренней эмиграции, когда Киевом фактически владеют те, кто проиграли в той войне», – убежден Погребинский. Именно эти люди, подчеркнул собеседник, переименовывают улицы именами своих героев и пишут тексты для мэра, «плохо понимающего, что он говорит». «Они оказывают давление на президента Зеленского, который выстроил свою линию поведения как лучший друг Соединенных Штатов и главный враг России. Так что нет ничего удивительного в том, как сегодня празднуется на Украине 9 Мая», – считает Погребинский. Тем не менее эксперт убежден, что День Победы остается ключевым праздником, объединяющим российский и украинский народы. «Но надо понимать, что наши народы неоднородны. Среди украинцев есть люди, которые ненавидят Россию, Путина, Советский Союз и сокрушаются по поводу того, что не они победили вместе с Гитлером, а победила Россия вместе со Сталиным», – подытожил Погребинский. Тем не менее эксперт убежден, что День Победы остается ключевым праздником, объединяющим российский и украинский народы. «Но надо понимать, что наши народы неоднородны. Среди украинцев есть люди, которые ненавидят Россию, Путина, Советский Союз и сокрушаются по поводу того, что не они победили вместе с Гитлером, а победила Россия вместе со Сталиным», – подытожил Погребинский. Ранее в Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее славы. Конфликт начался после того, как полицейский попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции. В Киеве местным жителям пришлось защищать бабушек с портретом Жукова от полиции. Как сообщает издание «Страна», «люди окружили бабушек и поют «Катюшу», не давая полиции их увести». Также в центре Киева радикалы оскорбили нацистским приветствием шедшего по улице ветерана. Зигующим человеком в балаклаве оказался 16-летний Михаил, на которого составили административный протокол. На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава минздрава Омской области найден живым 10 мая 2021, 11:48

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший 7 мая в лесу Большеуковского района, найден живым, сообщает пресс-служба правительства региона. «Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», – говорится в сообщении, передает ТАСС. В свою очередь источник в экстренных службах уточнил, что Мураховский «сам вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово, где пропал». Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились утром в понедельник, 10 мая, после перерыва на ночь из-за плохой погоды. В воскресенье сообщалось, что Мураховский пропал 7 мая в омских болотах, когда катался на квадроцикле. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл Мураховского. В ночь на 10 мая в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт», что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию опровергли. Мураховский ранее руководил больницей, в которой проходил лечение блогер Алексей Навальный. Позже Мураховского назначили главой минздрава Омской области. Развод Гейтсов связали с педофилом-финансистом Эпштейном 10 мая 2021, 06:36

Фото: Anthony Bolante/Reuters

Текст: Антон Антонов

СМИ стали известны подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса и его теперь уже бывшей супруги Мелинды Гейтс. Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и документы сообщает, что Мелинда Гейтс как минимум с 2019 года обсуждала с адвокатами вопрос развода, причем обратилась сразу в несколько юридических фирм, передает РИА «Новости». Сами бывшие супруги не называют причину развода, но источники сообщили, что Мелинда Гейтс была обеспокоена контактами мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними. После сообщений СМИ о встречах Гейтса с Эпштейном Мелинда Гейтс не раз общалась с консультантами, свидетельствуют документы. Напомним, Гейтс объявил о расторжении брака с супругой Мелиндой после 27 лет брака. Жена Билла Гейтса получила при разводе почти 2 млрд долларов. Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым на полу в тюремной камере. Представитель Гейтса в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпстином благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой. Американцы не смогли ответить на простые вопросы о Второй мировой войне 9 мая 2021, 21:22 Текст: Алексей Дегтярев

Блогер Глеб Маврин, живущий в Лос-Анджелесе, расспросил жителей Соединенных Штатов о Второй мировой, но они не смогли дать правильные ответы на его вопросы. «Это сражение между Россией и США? Я не помню», – сказал один из опрошенных блогером. Видео с опросом опубликовано на YouTube-канале Маврина. Он рассказал собеседникам факты о войне, а также о праздновании Дня Победы. Опрошенные им американцы сравнили 9 Мая с Днем независимости в США. «Об этом написано в книжках, но мы не знаем, насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят только то, что считают нужным», – сказал один из собеседников. Другие опрошенные также признались, что ничего не знают об этой войне, один из них спросил, правда ли Германия участвовала во Второй мировой. «Российских» хакеров заподозрили в создании ЧС в США 10 мая 2021, 04:59

Фото: Reuters/Youtube

Текст: Антон Антонов

После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. СМИ утверждают, что хакеры якобы могут быть связаны с Россией. Как сообщило министерство транспорта США, ЧС возникла «в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что влияет на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов», в число которых входят Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Техас, Миссисипи и ряд других. В воскресенье Colonial Pipelines сообщила, что отключены основные линии транспортировки топлива, но начали работать несколько более мелких. New York Times пишет, что на восстановление систем Colonial Pipelines может уйти несколько дней, передает РИА «Новости». CNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США, работавших в сфере кибербезопасности, утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией, передает ТАСС. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. По словам источника, обычно эти хакеры проводят атаки в отношении нерусскоязычных стран. Также о том, что атаку якобы совершила российская преступная хакерская группировка, заявили источники телеканала NBC News. Как они утверждают, атака произошла не со стороны государства, ее осуществили хакеры в рамках «преступной схемы». Bloomberg при этом отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. Американские десантники получили травмы после высадки в Эстонии 9 мая 2021, 20:43 Текст: Алексей Дегтярев

После высадки на эстонском аэродроме Нурмси 10 американских десантников получили травмы, их доставили в местные больницы, сообщил пресс-атташе посольства США Марк Нейлор. «Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе», – заявил Нейлор, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По его словам, трое десантников все еще восстанавливаются в больнице после легких травм ног. Высадка проходила в ночь на 8 мая, в ней участвовали несколько сотен десантников, ее проводили в рамках учений Swift Response («Быстрый ответ»). В общей сложности в высадке участвовали свыше 700 американских военнослужащих. Напомним, в ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тыс. военнослужащих. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Эстонии проходят военные учения НАТО, которые являются лишь частью общих военных приготовлений страны, они серьезно нагрузили эстонскую экономику. Стрингера Ruptly избили на Украине 10 мая 2021, 02:29

Фото: Ruptly/Youtube

Текст: Антон Антонов

На Украине националисты избили стрингера Ruptly, который брал интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram она заявила, что сейчас на Украине «смертельно опасно работать на новостное агентство, имеющее отношение к России». «Особенно в День Победы», – добавила Симоньян. Напомним, нападения на журналистов на Украине продолжаются уже не первый год. Нападают не только на отдельных представителей СМИ, но и на агентства. В 2019 году здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета.