Клинцевич назвал возможных виновников обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном

Обострение ситуации на границе Киргизии и Таджикистана произошло из-за проплаченных провокаторов, к этому могут быть причастны США, выразил мнение российский сенатор Франц Клинцевич.

Клинцевич указал, что принадлежность центра по распределению воды на границе Киргизии и Таджикистана остается спорным вопросом. Противоречия были заложены в советское время, а с распадом СССР эта проблема превратилась в долгоиграющую рану, передает ФАН.

«Эту проблему искусственно подогревают в одной и другой стране, проплачиваются провокаторы. Мы недооцениваем провокацию, которую проводят Соединенные Штаты Америки, они этого даже не скрывают. Это очень похоже на создание серьезного конфликта, который так или иначе затронет интересы России», – подчеркнул политик.

Он провел параллели с конфликтом в Нагорном Карабахе, который был искусственно создан после распада СССР.

По его словам, когда появилась первая кровь, снежный ком остановить очень сложно, однако для решения конфликта между Киргизией и Таджикистаном нужны здравый смысл и политическая воля, чтобы не допустить эскалации уже на ранней стадии. В ином случае конфликт может стать затяжным и очень болезненным.

«Очень хочется, чтобы руководители двух стран прислушивались к здравому смыслу и голосу России, который сегодня имеет серьезный вес. Потом остановить этот конфликт будет сложно», – заключил он.

Напомним, новый виток обострения конфликта двух стран случился 28 апреля.

Стычка произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной» и переросла в столкновения между военными Киргизии и Таджикистана.

Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе.

В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана. Президенты стран договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе.