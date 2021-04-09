Новые российские вакцины от коронавируса испытали на приматах

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Госдуме назвали последствия появления военных кораблей США в Черном море

9 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
Разделы

Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

США нашли новый способ остановить газовую трубу России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Санкции не помогли США остановить строительство «Северного потока – 2». Стройка продолжается, и в этом году газопровод будет достроен. Поэтому США разворачивают новый план борьбы. Главная роль в нем отведена специально созданной должности – спецпосланнику США. Судя по всему, его задача – убедить европейцев самим остановить стройку. Как он это сделает? Подробности...
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Сколько мест в парламенте получат новые единороссы

Избиратели больше не хотят видеть своими кандидатами спортсменов или представителей шоу-бизнеса Александр Рюмин/ТАСС
На осенних выборах наиболее упорная борьба развернется в округах, уверены эксперты. Если по партийным спискам предсказуемо выиграет «Единая Россия», то на местном уровне, где соревнуются личности, у оппозиции есть все шансы отжать у единороссов десятки мандатов. Впрочем, 180-190 мест из 225 возможных правящая партия, скорее всего, себе завоюет. И поможет ей в этом поколение «новых единороссов». Подробности...
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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США готовятся испортить Пекину спортивный праздник

Олимпиада все больше становится не только спортивным, но и политическим событием Ng Han Guan/AP/ТАСС
Еще одно средство давления на Китай рассматривают Соединенные Штаты. Речь идет о мощном политическом оружии – угрозе бойкота предстоящей в 2022 году зимней Олимпиады в Пекине. Эта технология была отработана Штатами во время подготовки Сочи-2014, и уже заметно, что Вашингтон готовит инфраструктуру бойкота китайской Олимпиады. Зачем и как он делает это? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Вакцинация в Европе перетекла в скандал

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русской вакцине доверяют только на территории бывшей ГДР – потому что их с детства кололи советскими вакцинами от полиомиелита, туберкулеза и ничего не случилось. Западные немцы смотрят на них, как на давно чипированных русскими. Западные очень верят местной прессе. Подробности...

Жители Донецка надеются на мир

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
За последние годы уже не раз были обострения, и ходили слухи о предстоящей большой войне, которой не было. За последние годы люди уже стоически научились относиться к любой информации. Подробности...

Отстаньте от старика Байдена и его мальчика, они планету спасают

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Перед нами не автобиография наркомана из обычной семьи. Нет, мы видим причесанную историю испорченного ребенка из элиты, которому всегда можно было и можно сейчас всё то, за что тысячи простых американцев ежегодно отправляются в тюрьму на десятки лет. Этому мажору читателя еще и призывают сочувствовать. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Китай «отжимает» у России союзника

Обсуждение: 4 комментария

Зачем Украине новая война

Лукашенко открыл фронт против Польши

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

  • Да, я мужчина

  • Нет, я женщина

  • Нет, я мужчина

  • Сам домогался

  • Сама домогалась
Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
  • Говядина

  • Свинина

  • Мясо птицы

  • Рыба

  • Овощи

  • Иное (указать в комментариях)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме назвали последствия появления военных кораблей США в Черном море
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    Главная тема


    Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

    нарушение контракта


    РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»

    перепутал буквы


    Байден дважды ошибся в названии американского ведомства

    патрональный святой


    На реставрацию русской иконы XVI века ушло 50 лет

    Видео

    Договор об открытом небе


    США сделали невольный подарок российской разведке

    цифровая зависимость


    Zoom подталкивает Россию к отказу от западного софта

    претензии за оккупацию


    Лукашенко открыл исторический фронт против Польши

    политический скандал


    Украина спровоцировала кризис у западного соседа

    трагедия в Донбассе


    Анна Долгарева: За Владика кто-то обязательно должен ответить

    спорное интервью


    Алексей Алешковский: Собчак попала под власть маньяка

    турецкий вопрос


    Тимофей Бордачёв: Эрдоган стал обоюдоострым оружием

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?

    Новые российские вакцины от коронавируса испытали на приматах

    9 апреля 2021, 07:52

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Доклинические испытания на приматах двух новых вакцин от коронавируса проведены в Сочи, сообщила кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской приматологии Джина Карал-оглы.

    «На приматах проведено тестирование двух новых российских вакцин от коронавируса, которые находятся в стадии разработки. На базе института проводилось введение вакцинных препаратов обезьянам с последующей оценкой клинического статуса и отбором проб крови в динамике для изучения иммуногенности», – передает ТАСС слова Карал-оглы, пояснившей, что информация о разработчиках и препаратах строго конфиденциальна.

    Она сообщила, что доклинические испытания на приматах позволяют определить титр антител, которые вырабатываются при вакцинации. Этот показатель определяет степень защиты организма от вирусной инфекции. Побочных эффектов после введения вакцин обезьянам выявлено не было. По словам Карал-оглы, сыворотки приматов после введения вакцин направлены разработчикам, после успешных доклинических испытаний новых вакцин последует стадия клинических – на людях.

    «Проведение за границей экспериментов в силу дороговизны и этических норм значительно ограничено. Поскольку обезьяна – лабораторный двойник человека, то данные, полученные от испытаний на приматах, с минимальной коррекцией можно перенести на людей. Поэтому фармацевтические препараты очень важно апробировать на приматах перед проведением клинических испытаний», – резюмировала Карал-оглы.

    Напомним, в среду директор Департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов сообщил, что в России разрабатываются новые технологические платформы для создания вакцин.

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    РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»
       8 апреля 2021, 17:31
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах, сообщил РФПИ в соцсетях.

    «РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах», – говорится в Twitter «Спутник V».

    Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации.

    В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.

    «Заявление SIDC о том, что партия «Спутника V», доставленная в Словакию, не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в [британском научном журнале] The Lancet, является фейковой новостью», – добавили там.

    В среду РФПИ заявил, что сообщения СМИ о якобы имевших место исследованиях Европейского агентства лекарственных средств (EMA) клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам не соответствует действительности.

    Напомним, правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения экс-премьера страны Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал, а в коалиции потребовали отставки премьера.

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    Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V»
       8 апреля 2021, 20:47
    Фото: GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.

    «РФПИ начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке «Спутника V», – сообщается в Twitter Sputnik V.

    Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.

    В конце марта Германия попросила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.

    В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».

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    Более половины жителей ФРГ согласны привиться «Спутником V»
       8 апреля 2021, 21:45
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Более половины жителей Германии сообщили о своей готовности привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», следует из опроса английской компании YouGov.

    Получить российский препарат готовы 55% участников исследования. Не хотят прививаться «Спутником V» 19% респондентов, 14% воздержались от ответа, 12% заявили, что не хотят вакцинироваться никаким препаратом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.

    Ранее стало известно, что власти Баварии подготовили предварительный контракт на поставку «Спутника V». Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс назвал предзаказ российской вакцины Баварией «принципиально положительным» действием.

    В начале этой недели Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.

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    В России представили систему ранней диагностики коронавирусной пневмонии
       8 апреля 2021, 16:58
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Рабочий прототип российской системы ранней диагностики внебольничной пневмонии, COVID-19, туберкулеза и других заболеваний легких с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта вызвал большой интерес специалистов на «Дне инноваций Минобороны России» в технополисе «ЭРА», сообщает пресс-служба Министерства обороны.

    В ведомстве рассказали, что «разработка выполнена «Московским физико-техническим институтом (национальным исследовательским университетом)» и позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний легких с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта», передает РИА «Новости».

    Систему планируется применять при проведении медицинских осмотров, при массовом поступлении пациентов в условиях пандемии в госпиталях и на фельдшерских пунктах, в том числе при помощи средств телемедицины на объектах, на которых отсутствуют высококвалифицированные врачи-пульмонологи.

    «С помощью разработки станет возможным проведение диагностики внебольничной пневмонии, COVID-19, туберкулеза и других заболеваний легких на самых ранних этапах развития. Система также подходит для экспресс-диагностики (при этом время полного обследования составляет пять минут) и адаптирована под задачу массового обследования большого числа пациентов», – указывается в сообщении.

    Разработчики отмечают, что система ранней диагностики заболеваний легких с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет определять патологические изменения в легких и ставить диагноз на 24-36 часов раньше, чем появляется возможность увидеть изменения на компьютерной томографии, а точность поставленного диагноза составляет 95%.

    Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится в технополисе «ЭРА» (Анапа, Краснодарский край) для поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности её применения в интересах военного ведомства.

    Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны.

    Ранее защищающую сразу от гриппа и COVID-19 российскую вакцину начали исследовать на животных.

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    Маск поддержал вакцинацию от COVID-19

    8 апреля 2021, 15:34

    Текст: Абдулла Шакиров

    Основатель американской компании SpaceX Илон Маск, ранее заявлявший об отказе от вакцинации, сообщил о своей поддержке вакцинам от коронавируса, отметив, что препараты от COVID-19 в целом безопасны.

    «Хочу уточнить: в действительности я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против COVID в частности. Наука однозначна. В очень редких случаях проявляется аллергическая реакция, но это легко решается с помощью EpiPen (инъекция адреналина – прим. ВЗГЛЯД)», – написал миллиардер в Twitter.

    Ранее предприниматель заявлял, что он и его семья не будут вакцинироваться от коронавируса, так как не подвержены риску заражения COVID-19.

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    Китай обвинил США в препятствии поискам источника коронавируса

    8 апреля 2021, 14:32

    Текст: Абдулла Шакиров

    Соединенные Штаты и некоторые другие страны мешают Китаю выявить происхождение новой коронавирусной инфекции, выводя вопрос о поисках ее источника в политическую плоскость, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

    «Совершенно верно, выяснению происхождения (коронавируса) действительно мешают политические факторы. Но не из Китая, а из США и других отдельных государств. Они упорно политизируют вопрос о поисках источника пандемии, мешая сотрудничеству Китая с Всемирной организацией здравоохранения», – цитирует представителя китайского МИД «Интерфакс».

    Лицзянь отметил, что сами США разместили множество биолабораторий в различных частях планеты, но какие исследования там проводятся никому неизвестно. «Зачем США понадобилось открывать так много лабораторий по всему миру? Почему США единственные выступают против механизма инспекций Конвенции о биологическом оружии?», – задался вопросом дипломат.

    Ранее посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что специалистам следует искать источник распространения COVID-19 по всему миру, а не только в Китае.

    В воскресенье стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.

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    В ФРГ назвали «принципиально положительным» предзаказ «Спутника V» Баварией

    8 апреля 2021, 10:41

    Текст: Наталья Ануфриева

    Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс, заявил, что считает предзаказ российской вакцины «Спутник V» Баварией «принципиально положительным» действием.

    Мертенс заявил, что узнал об этом из прессы. Он считает «принципиально положительным (то), что делаются сейчас попытки обеспечить себя вакциной», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ему «не кажется убедительным» то, что данный предзаказ осуществляется «как односторонние действия Баварии», однако не пояснил, какая есть альтернатива этому решению и должно ли правительство ФРГ взять на себя переговоры с российской стороной по данному вопросу.

    Ранее стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».

    Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.

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    В Германии заявили, что опубликованные данные о «Спутнике V» выглядят очень хорошо

    8 апреля 2021, 10:00

    Текст: Алина Назарова

    Опубликованные данные о российской вакцине «Спутник V» выглядят очень хорошо, заявил председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс в эфире телеканала ZDF.

    «Опубликованные данные выглядят очень хорошо, об этом можно сказать. И если вакцина будет проверена и допущена, я лично не имел бы ничего против использования этой вакцины», – заявил глава STIKO, передает РИА «Новости».

    Мертенс также заявил, что одобрил предзаказ российской вакцины Баварией.

    Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.

    Тем временем премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что власти региона подготовили предварительный контракт на поставку российской вакцины «Спутник V» при ее регистрации в Евросоюзе.

    Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V».

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    Назван процент возвращающихся из-за рубежа с коронавирусом туристов

    8 апреля 2021, 14:54

    Текст: Наталья Ануфриева

    Коронавирус выявляют у 1% из всех вернувшихся из-за рубежа в Россию туристов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Попова заявила, что с начала 2021 года «это тоже достаточно большое количество людей, которые вернулись в Россию, и из них (...) людей с положительными тестами было 24 тыс. 740 человек, 1% – этот показатель держится – от всех вернувшихся россиян везут нам вирусы», передает «Комсомольская правда».

    Попова также заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.

    «Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост», – добавила она.

    Ранее в Россию впервые с начала пандемии приехали иностранные тургруппы.

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    Нидерланды отказались от вакцины AstraZeneca для граждан младше 60

    8 апреля 2021, 21:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Нидерланды решили не прививать вакциной AstraZeneca людей младше 60 лет, для них планируется закупить другой препарат, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге.

    Это решение принято после рекомендации совета здравоохранения Нидерландов, ведомство призвало прекратить применять эту вакцину для людей младше 60, при этом продолжить применение препарата для людей старше 60, передает РИА «Новости».

    «Соотношение между степенью риска и степенью пользы очень разное, поэтому рекомендация однозначна», – заявил министр.

    «В ближайшем будущем у нас будет много вакцин», – заверил он.

    Ранее власти Бельгии решили ограничить применение вакцины AstraZeneca и ввести на четыре недели запрет на ее использование для вакцинации людей моложе 56 лет.

    Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.

    В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

    В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.

    Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

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    В Минздраве объяснили заинтересованность Германии в российской вакцине против COVID-19
       8 апреля 2021, 19:03
    Фото: Чедлы Бен Ибрахим/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Германия решила не ждать решения Евросоюза по российской вакцине, а вести переговоры напрямую, так как заинтересована в скорейших поставках «Спутника V», рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.

    Власти Германии сообщили, что намерены вести переговоры о соглашении по российской вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что данное решение ФРГ не означает конец европейской стратегии по вакцинам.

    «Процесс продвижения нашей вакцины в Европе и намерение Берлина вести двусторонние переговоры с Москвой по «Спутнику V» никак не связаны. То есть соответствующим образом подача документов была проведена, поэтому как только их рассмотрит Еврокомиссия, Европейское агентство по лекарственным средствам, тогда и будет принято решение», – говорит Козлов.

    По его словам, Германии нужны двусторонние переговоры с Россией для того, чтобы как можно раньше в стране появилась качественная вакцина. Кроме того, врач напоминает, что переговоры с Москвой по вакцине против коронавируса также уже ведет Венгрия и Чехия. Тем не менее, специалист не готов сказать, кто из стран ЕС следующим мог бы решиться на такой шаг. Также уже известно о готовности Австрии зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС.

    «В случае удачных переговоров, российская вакцина будет применяться на территории крупнейшей экономики Евросоюза, что является безусловным плюсом для нашей страны. Причем как имиджевым, так и финансовым», – подытожил собеседник.

    Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс назвал предзаказ российской вакцины «Спутник V» Баварией «принципиально положительным» действием.

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    В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
       8 апреля 2021, 11:14
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 8672 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8672 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2024, Санкт-Петербурге – 695, Московской области – 567.

    Всего в стране выявлено 4 614 834 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 239 038 человек, из них 9558 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 365 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 101 845 человек.

    Накануне, 7 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8294. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 378.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Попова предупредила о возможном росте заболеваемости коронавирусом к осени

    8 апреля 2021, 15:10

    Текст: Алина Назарова

    К осени в России возможен подъем заболеваемости коронавирусом, поэтому следует прививаться от COVID-19 уже сегодня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «К осени будет подъем, но не надо ждать осени (чтобы привиться от коронавируса), надо прививаться сегодня», – сказала Попова, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

    Она добавила, что пока не везде есть такая востребованность в вакцинации от коронавируса, как хотелось бы, уточнив, что прививаться от коронавируса можно в каждом городе.

    Тем временем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан.

    В России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V». 

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    Защищающую сразу от гриппа и COVID-19 российскую вакцину начали исследовать на животных

    8 апреля 2021, 11:58

    Текст: Наталья Ануфриева

    Комбинированную вакцину, защищающую одновременно от коронавируса и гриппа, уже исследуют на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, заявил гендиректор центра Ринат Максютов.

    Максютов заявил, что «такие работы нами ведутся», в данный момент «исследования продолжаются на животных», передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что эта вакцина может иметь важное эпидемиологическое значение, потому что она позволит вакцинировать население ежегодно сразу от двух инфекций.

    Кроме того, в «Векторе» приступили к разработке вакцины в виде капель, для назального применения.

    «Состав главного действующего компонента вакцины не изменится (по сравнению с вакциной «ЭпиВакКорона»)», – отметил Максютов.

    Он уточнил, что иммунитет будет создаваться на слизистых, а это как раз входные ворота инфекции.

    Гендиректор центра также заявил, что ученые регулярно проводят анализ мутаций коронавируса и уже могут сделать вывод, что «в южноафриканском варианте, бразильском, нигерийском не затронуты участки, которые важны для эффективного действия вакцины «ЭпиВакКорона».

    По его словам, экспериментально была показана эффективность вакцины от «Вектора» в отношении британского варианта коронавируса. Подобные работы ведутся и в отношении южноафриканского штамма, результат ожидается в ближайшие недели.

    Напомним, «ЭпиВакКорона» – это вторая (после «Спутника V») зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса.

    Ранее Максютов объяснил принцип действия этого препарата.

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    Полиция Северной Ирландии разогнала манифестантов водометами

    9 апреля 2021, 01:56

    Текст: Антон Никитин

    Сотрудники полиции Северной Ирландии в четверг применили водометы для разгона манифестантов на улицах Белфаста, свидетельствует материал телеканала Sky News.

    В ответ на применение водометов демонстранты стали бросать в правоохранителей петарды. Как отмечает PA media, к месту событий стянуты подразделения полиции по борьбе с протестами, а также полицейские со служебными собаками, передает ТАСС.

    На фоне беспорядков в экстренном порядке работу возобновила Ассамблея Северной Ирландии, несмотря на то, что формально парламентские каникулы по случаю Пасхи должны были продлиться до 12 апреля. Законодательный орган, места в котором практически поровну разделены между юнионистами и республиканцами, в четверг принял совестное заявление, осуждающее насилие и призывающее к мирному разрешению противоречий.

    Волнения не утихают с прошлой недели в районах, где преимущественно проживают лоялисты, выступающие за более тесные связи региона с Лондоном. По оценкам полиции, такого размаха насилия в Северной Ирландии не наблюдалось за многие годы.

    Причиной беспорядков стало недовольство решением прокуратуры Северной Ирландии отказаться возбуждать дело в отношении членов национал-республиканской партии «Шинн фейн» за нарушение ограничений, введенных из-за коронавируса. В июне 2020 года около 2 тыс. человек включая вице-президента «Шинн фейн» и замглавы первого министра Северной Ирландии Мишель О’Нил посетили похороны бывшего участника так называемой Временной ирландской республиканской армии Бобби Стори, боровшегося за отделение региона от Соединенного Королевства. При этом согласно действовавшим правилам, на похороны не могли прийти более 30 человек.

    Кроме того, протестующие недовольны условиями протокола по Северной Ирландии в рамках сделки о Brexit между Лондоном и Брюсселем. Согласно этому документу, при транспортировке товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства проводятся контрольные процедуры. Это сделано для того, чтобы гарантировать прозрачность границы между Северной Ирландией и состоящей в Евросоюзе Республикой Ирландия и таким образом сохранить Белфастское соглашение, заключенное 23 года назад и положившее конец многолетнему кровопролитному конфликту между католиками-националистами и протестантами-лоялистами. По мнению последних, этот протокол грозит в перспективе ростом республиканских настроений в северной части острова.

    Всего в результате беспорядков, во время которых стражей порядка закидывают камнями и пиротехническими изделиями, ранения получили более 50 полицейских. По данным правоохранительных органов, в протестных акциях принимают участие в основном молодые люди. По итогам волнений были задержаны десять человек, в том числе подросток в возрасте 13 лет.

    Волнения стали предметом телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его ирландского коллеги Михола Мартина. Политики призвали к спокойствию в Северной Ирландии. Они подчеркнули, что «насилие недопустимо», договорившись, что правительства двух стран «продолжат находиться в контакте» по этой теме.

    Напомним, с 16 октября 2020 года власти Северной Ирландии ввели жесткий карантин, чтобы прекратить рост новых случаев коронавируса.

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