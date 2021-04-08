Полиция после полуторачасовой погони задержала пьяного лихача в Москве

В Москве задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения, правоохранители гонялись за ним полтора часа, сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД.

«8 апреля, в 2 часа ночи, Варшавское шоссе, 18, была обнаружена автомашина KIA Ceed, водитель которой грубо нарушал ПДД. На требования сотрудников полиции остановиться не подчинился. Были предприняты меры к преследованию сотрудниками ДПС южного округа, также в помощь им присоединились сотрудники отдельных спецбатальонов ГИБДД», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Водителя удалось задержать только на Комсомольском проспекте, за рулем оказался мужчина 1982 года рождения, у него выявили признаки опьянения. Он отказался от медосвидетельствования отказался, причем ранее он был лишен прав.

«В отношении мужчины составлены административные материалы, проводится дальнейшая проверка», – указали в ГУ МВД.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что погоня продолжалась порядка 1,5 часа, в отношении задержанного могут возбудить уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.