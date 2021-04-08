Блогер Эдвард Бил захотел продать все свои авто для компенсации Артемовой

Блогер Эдвард Бил (Эдуардь Биль) заявил о намерении продать все свои машины, чтобы выплатить компенсацию пострадавшей в аварии с ним работнице Госдумы Марии Артемовой.

«Я не могу с ней встречаться, мы едем с ее представителями встречаться. Все силы бросаем туда. Мы шли, обсуждали продажу всех моих машин», – заявил блогер в интервью «Москва 24».

Он пояснил, что общая стоимость его автопарка составляет порядка 5 млн рублей, он добавил, что «это все надо отдавать». Молодой человек пояснил, что в момент аварии двигался на своей машине со скоростью 80-90 километров в час.

Блогер добавил, что «если была бы возможность», то он «поменялся бы с Артемовой местами».

В среду Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

В понедельник сообщалось, что Эдварду Билу надели электронный браслет по решению суда по делу об аварии в Москве. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, но не вышла из комы.

1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.