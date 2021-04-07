Анонсирован Всероссийский космический диктант

За день до 60-летия полета первого космонавта Юрия Гагарина, 11 апреля в 10.00 пройдет первый Всероссийский космический диктант. Желающие смогут принять участие на офлайн-площадках в разных регионах страны, а также в режиме онлайн из любой точки мира.

Вопросы диктанта прочитают известные космонавты, деятели искусств, а также экипаж Международной космической станции, сообщается на сайте ВДНХ.

Организаторами мероприятия выступают центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в партнерстве с госкорпорацией Роскосмос и Mail.ru Group. По итогам диктанта будут выбраны победители, которые получат ценные призы от ВДНХ, Роскосмоса и соцсети «ВКонтакте».

Главной площадкой Космического диктанта станет центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Отсюда будет вестись прямая трансляция, к которой подключатся другие площадки, организованные в разных регионах России. Так, диктант можно будет написать на космодромах Байконур и Восточный, в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном Городке, в музеях и планетариях Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода, библиотеках, школах и университетах Саратова, Нальчика, Калининграда, Томска и многих других городов страны. Проверить свои знания о космосе можно будет даже под землей – в Центре профориентации Транспортного комплекса, который стал партнером акции. Он располагается на глубине более 20 метров – на станции Московского метрополитена «Выставочная».

Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое. Ведущий – летчик-космонавт, Герой России, президент центра «Космонавтика и авиация», автор диктанта Федор Юрчихин. Один из вопросов прозвучит прямо с орбиты Земли – его зададут члены экипажа Международной космической станции.

Проверить свои знания смогут все желающие в возрасте от 12 лет. Для этого нужно будет выбрать один из способов участия. Чтобы написать диктант в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ и вживую увидеть легенд космонавтики, а также других звездных гостей, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Всем, кто соберется на других площадках, организованных в разных городах, будет доступна прямая видеотрансляция с ВДНХ. Перед стартом эфира участники должны открыть электронную анкету на любом цифровом устройстве, подключенном к интернету, и указать свои контактные данные. Одновременно с началом мероприятия в анкете появятся вопросы диктанта. Участникам необходимо заполнить ее, указав верные, на их взгляд, варианты ответов, и по окончании нажать кнопку «Отправить». Список всех офлайн-площадок акции можно найти на сайте центра «Космонавтика и авиация» в разделе «Космический диктант».

А те, у кого не получится присутствовать на площадках диктанта, смогут поучаствовать в диктанте самостоятельно – из любой точки мира. Для этого нужно зайти на один из ресурсов, ведущих прямую трансляцию с ВДНХ, – на сайт выставки, центра «Космонавтика и авиация» или в группу #ВКосмосе в социальной сети «ВКонтакте», открыть электронную анкету, заполнить данные о себе и ответить на вопросы диктанта.

Электронные анкеты с заполненными ответами принимаются до 12:00 по московскому времени. По итогам будут выбраны десять победителей. Их определение будет производиться по двум критериям: количество правильных ответов и время отправки анкеты. То есть при равенстве баллов преимущество будут иметь те, чьи анкеты получены раньше.

Победители получат от госкорпорации Роскосмос ценные призы и возможность посетить главные космические предприятия нашей страны. Кроме того, трем лучшим участникам диктанта в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ будут вручены наручные часы космической тематики торговой марки «Штурманские», одни из которых являются точной копией часов, которые были на руке Юрия Гагарина в его легендарном полете.

Итоги первого Всероссийского космического диктанта будут подведены 25 апреля. Узнать подробную информацию о площадках акции, правилах участия и зарегистрироваться на событие можно на сайте центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Космический диктант проводится центром «Космонавтика и авиация» на ВДНХ уже третий раз. Первый диктант прошел в центре «Космонавтика и авиация» 12 апреля 2019 года. В 2020 году из-за пандемии мероприятие состоялось в онлайн-формате. В этом году Космический диктант впервые получил статус всероссийского.