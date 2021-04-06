Молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF пройдет в России На Урале зафиксировали первый случай британского штамма коронавируса Прокуратура потребовала блокировать продающие сертификаты о вакцинации сайты 6 апреля 2021, 12:49 Текст: Алексей Дегтярев

Московская прокуратура обнаружила продающие поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса сайты, ведомство потребовало заблокировать эти ресурсы. «На ряде сайтов в сети интернет неправомерно размещена информация о предоставлении услуги по оформлению за плату медицинских сертификатов о прохождении вакцинации без ее осуществления, а также медицинских справок без прохождения медицинских осмотров в нарушение установленного законом порядка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Опубликованная на этих ресурсах информация противоправна, она направлена на неопределенный круг лиц, потому доступ к сайтам нужно ограничить, считают в прокуратуре. «Прокуратура Москвы предъявила исковое заявление в Таганский районный суд Москвы о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», – указали там. В ведомстве подчеркнули, что за подделку, изготовление, сбыт либо использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность. В марте сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, которого заподозрили в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

Итальянский политик не дождался вакцины дома и привился от COVID в России 6 апреля 2021, 07:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Итальянский политик из партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом «Спутник V» в России. Как отмечается, женатый на россиянке итальянец прилетел в Москву в марте для получения первой дозы вакцины, а сейчас политику сделали второй укол. «Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», – передает RT слова Равальоли, отметившего, что для него это было бы слишком долго. По его словам, «быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, – это нехорошо». Кроме того, Равальоли высказал мнение, что ЕС не дает согласие на использование российского препарата исключительно из-за политических причин. Напомним, 1 апреля газета El Pais сообщила, что ни одна из поставленных Евросоюзом целей по вакцинации жителей сообщества от коронавируса не была выполнена по итогам первого квартала этого года. РФПИ договорился о производстве в Индии 100 млн доз «Спутник V» в год 5 апреля 2021, 16:25 Текст: Ксения Панькова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился совместно с Panacea Biotec производить в Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно, сообщила пресс-служба фонда. «РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно. Производство «Спутник V» на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ», – говорится в сообщении. Как отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, партнерства по вакцине являются ключом для преодоления пандемии. «Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим рост интереса к вакцине «Спутник V» как одному из лучших препаратов, доступных на сегодняшний день. Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнерам», – подчеркнул он. Ранее РФПИ договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно. ВОЗ порекомендовала больным COVID изолировать домашних питомцев 5 апреля 2021, 19:36

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Всемирная организация здравоохранения подтвердила возможность передачи коронавируса собакам и домашним кошкам, ВОЗ рекомендует больным с COVID ограничить контакты с домашними животными, так как могут происходить генетические модификации вируса, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. «В настоящее время рекомендуется, чтобы люди, больные COVID-19, и люди из группы риска ограничивали контакты с домашними питомцами и другими животными. Поскольку вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса, и эти изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей», – приводит слова Вуйнович РИА «Новости». Она добавила, что «ВОЗ призывает внимательно следить за любыми изменениями в вирусе и предотвращать любую передачу вируса от животных к человеку и возможные изменения». Также Вуйнович уточнила, что «вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован». «Несколько животных – норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки, – контактировавшие с инфицированными людьми, дали положительный результат на COVID-19. Процесс изучения влияния вируса на другие виды животных идет», – рассказала представитель ВОЗ. Напомним, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков», ее массовое производство может быть запущено уже в апреле. Ранее директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Путин обсудил с генсеком ЦК Компартии Вьетнама развитие контактов по «Спутнику V» 5 апреля 2021, 15:40 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и генсек центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом и углубление контактов по поставкам российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля. «Предметно рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технологической и гуманитарной областях. Обсуждены перспективы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также углубления контактов между профильными ведомствами двух стран по поставкам российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в ходе обмена мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня сторонами подчеркнута заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в рамках многосторонних объединений, в том числе на площадке ООН и по линии диалога Россия-АСЕАН. «С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее динамичное развитие всего комплекса российско-вьетнамских связей в соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве, 20-летняя годовщина которой отмечается в этом году», – добавляется в сообщении. Кроме того, Путин поздравил Нгуен Фу Чонга с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама, а также передал поздравления вступившему сегодня в должность президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку. В марте Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», став 56-й страной, одобрившей применение препарата. Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле. На данный момент вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Ее эффективность составляет 91,6%. Врач рассказал о рисках при поездках заграницу невосприимчивых к уханьскому штамму людей 5 апреля 2021, 22:02 Текст: Елена Мирошниченко

Люди, которые невосприимчивы к уханьскому штамму коронавируса, могут быть инфицированными более заразным вариантом вируса, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». «Если организм не был восприимчив в силу каких-то обстоятельств к классическому уханьскому вирусу, возникает риск привезти в нашу страну штаммы, которые обладают высокой вирулентностью», – цитирует его слова ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в стране быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан. «Чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», – пояснял представитель Кремля. На прошлой неделе сообщалось, что с начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 млн граждан. В Twitter рассказали о переговорах с Роскомнадзором 5 апреля 2021, 16:42 Текст: Ксения Панькова

Представитель Twitter сообщил, что компания провела «конструктивный диалог» с Роскомнадзором 1 апреля о возможностях совместной работы над реагированием на сообщения о нелегальном контенте. «В четверг, 1 апреля, у нас состоялся конструктивный диалог с Роскомнадзором, в ходе которого мы подтвердили политику нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, прославление или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит нашим правилам, а также подтвердили, что не позволяем использовать Twitter для любых незаконных поступков или содействовать незаконным действиям», – сказал он изданию Business Insider, передает РИА «Новости». По его словам, это было продуктивное обсуждение того, как Twitter может «совместно работать, чтобы обеспечить оперативное реагирование на сообщения о таком незаконном контенте». В понедельник Роскомнадзор сообщил о принятом решении продлить до 15 мая меры по замедлению трафика Twitter. Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В США выявлен первый случай заражения индийской мутацией коронавируса 6 апреля 2021, 04:16 Текст: Елизавета Булкина

На территории США выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Индии, сообщило издание San Francisco Chronicle. Случай заражения был выявлен в штате Калифорния. Газета ссылается на данные лаборатории по изучению вирусов Стэнфордского университета. Также зафиксировано еще семь случаев, при которых есть подозрение на заражение индийским вариантом CJVID-19. В ближайшие дни эксперты определят, так ли это, передает ТАСС. Напомним, индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил конце марта новый вариант с двойной мутацией. Главный пульмонолог: Вакцинация может спасти жизнь пожилым и хроническим больным 5 апреля 2021, 18:09 Текст: Алексей Дегтярев

Вакцинация препаратами от коронавирусной инфекции может спасти жизни людям из уязвимых категорий, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. «Вакцинация всегда была самым надежным способом профилактики инфекционных заболеваний. Если у человека есть хронические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, то вакцинация от COVID-19 может спасти жизнь, потому что именно эти люди находятся в группе особого риска. Это также касается пожилых людей, которые, как мы знаем, часто тяжело переносят коронавирусную инфекцию», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в стране быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан. «Чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», – пояснял представитель Кремля. На прошлой неделе сообщалось, что с начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 млн граждан. В Британии задумались над ограничением использования вакцины AstraZeneca 6 апреля 2021, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Британский медицинский регулятор рассматривает возможность ограничения использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди молодежи из-за опасений по поводу образования тромбов, сообщают местные СМИ. Газета Times сообщает, что подобное решение может быть принято Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства уже во вторник, передает ТАСС. По свидетельству источников издания в MHRA, появляется «все больше аргументов в пользу того, чтобы предложить молодым людям – по крайней мере моложе 30 лет – другую вакцину». Напомним, из-за образования тромбов после вакцины AstraZeneca в Британии умерли семь человек. Ранее власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе. Также Нидерланды приостановили использование этого препарата. В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса 6 апреля 2021, 11:20

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8328 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1747, Санкт-Петербурге – 702, Московской области – 533. Всего в стране выявлено 4 597 868 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 220 035 человек, из них 8902 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 101 106 человек. Накануне, 5 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8646. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 318. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Премьер Грузии заболел коронавирусом 6 апреля 2021, 11:30 Текст: Алина Назарова

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства. «Да, я подтверждаю, премьер заразился коронавирусом», – сказала сотрудница пресс-службы правительства, передает ТАСС. Ранее директор центра клинической иммунологии, инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе заявил, что процесс иммунизации от коронавируса вакцинами компании AstraZeneca, начатый в Грузии 15 марта, фактически сорван. На конец марта коронавирусом в Грузии заболело более 278 тыс. человек, 3722 человека скончались. Киргизия закупит «Спутник V» для 118 тыс. человек 6 апреля 2021, 10:14 Текст: Алина Назарова

Киргизия планирует закупить в России партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Улукбек Бектурганов. «Планируется закупить в России вакцины от коронавируса «Спутник V», которыми можно будет привить 118 тысяч человек», – сказал он, добавив, что в настоящее время стороны готовят пакет необходимых документов, передает ТАСС. В марте сообщалось, что Киргизия договорилась с Россией о поставке 500 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». «Спутник V» был официально зарегистрирован в Киргизии в феврале. Рассматривается вопрос о производстве препарата на территории республики. Как заявил глава киргизского Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев, на покупку «Спутника V» из бюджета выделено 215 млн сомов (около 2,5 млн долларов). Молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF пройдет в России 6 апреля 2021, 11:44 Текст: Алина Назарова

Первый молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF пройдет в России. В его рамках студенты ведущих российских вузов обсудят актуальные вопросы кибербезопасности, доверия к цифровым продуктам и рисков внедрения новых технологий. Форум пройдет 6 апреля в Сколтехе. Откроет его первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Мероприятие даст шанс студентам пообщаться с экспертами в области ИТ, поучаствовать в работе одной из четырех секций, подискутировать о будущем интернета с известными блогерами, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Главным итогом форума станет молодежное послание – обобщенные инициативы участников, высказанные на этапе регистрации и непосредственно во время работы в секциях. Этот документ будет представлен на RIGF и будет учитываться в процессе выстраивания стратегии развития интернета в России. Молодежное послание будет транслировано и на международном уровне, с тем чтобы сверстники российских ребят узнали, насколько они похожи друг на друга в своих интересах. ООН поддержала российскую молодежную инициативу Youth IGF, отметив, что она «организована в соответствии с главными принципами Форума ООН по управлению интернетом, такими как открытость, инклюзивность, некоммерческий характер организации и проведения форума». В секретариате ООН также отметили соответствие программы Молодежного форума в России требованиям NRIs (национальные, субрегиональные, региональные и молодежные инициативы). В России оштрафовали TikTok за отказ удалять материалы о протестах 6 апреля 2021, 13:29 Текст: Алексей Дегтярев

Китайская соцсеть TikTok оштрафована мировым судом Таганского суда Москвы за отказ удалять данные с призывами подростков выходить на несанкционированную акцию в столице, сообщили в пресс-службе суда. «Мировой судебный участок Москвы номер 422 признал TikTok виновным по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации) и назначил этому юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 2,6 млн рублей», – цитирует сообщение суда ТАСС. Там добавили, что поводом для административного протокола стала публикация в соцсети материала от 24 января 2021 года. Также во вторник суд планировал рассмотреть два протокола в отношении Telegram по той же статье, но заседание перенесли на 12 апреля. В начале апреля суд трижды за день оштрафовал соцсеть Twitter за отказ удалять запрещенную информацию, общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей. На Урале зафиксировали первый случай британского штамма коронавируса 6 апреля 2021, 13:19 Текст: Алексей Дегтярев

В Екатеринбурге зарегистрировали случай инфицирования британским штаммом коронавируса, его привезла жительница, которая вернулась из Турции, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «В одной пробе от заболевшей новой коронавирусной инфекцией жительницы Екатеринбурга выявлены мутации, характерные для британского геноварианта. Заболевшая вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта», – цитирует сообщение ведомства Ura.ru. Женщину положили в бокс инфекционного отделения МАУ ГКБ №40 Екатеринбурга. Специалисты после выявления штамма провели эпидемиологическое расследование, найдены все контактировавшие с женщиной, в том числе медики ЦГКБ №6, куда первоначально обратилась пациентка. За ними установлено наблюдение. На прошлой неделе сообщалось, что в России зарегистрировано 78 случаев инфицирования британским штаммом коронавируса и пять случаев – южноафриканским.