Пушков объяснил решение посольства США остановить выдачу виз россиянам

«Это попытка вызвать недовольство граждан России властями страны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение посольства США о приостановлении рассмотрения виз для недипломатических поездок.

«Решение американского посольства – это демонстративный шаг и попытка наказать Россию за то, что мы запретили им нанимать персонал из числа россиян», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Действия США, по словам сенатора, направлены не против российского государства. «Их цель – вызвать недовольство со стороны граждан нашей страны контрмерами, которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции», – пояснил собеседник.

«Россияне должны понимать, что вину за это обострение между нашими странами несет исключительно американская сторона. Не мы против них принимали санкции первыми. Последний пакет санкций Соединенные Штаты также приняли по собственной инициативе. Это было практически первое действие администрации Джо Байдена, направленное против нас. Оно вызвало наши ответные меры. Поэтому претензии, которые могут возникнуть у граждан России по этому поводу, они должны предъявлять американской стороне», – заключил Пушков.

В пятницу американское посольство в Москве сообщило, что приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Также дипмиссия «в обозримом будущем» не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.

«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», – говорится в сообщении.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.

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