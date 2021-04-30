Вузам разрешили принимать вступительные испытания дистанционно

Пушков ответил предрекшим России проигрыш НАТО болгарам

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил болгарским читателям издания «Дневник», спрогнозировавшим России поражение в случае войны с НАТО.

«Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера», – написал Пушков в Twitter.

Ранее издание опубликовало материал, посвященный российским военным учениям на юге страны, конфликту на востоке Украины, а также военно-техническому сотрудничеству Турции и Киева. Некоторые болгарские читатели стали оставлять русофобские комментарии, передает РИА «Новости».

«Если США захотят, России конец, потому что весь цивилизованный мир объединен в НАТО <...>. В случае конфликта русских сотрут с карты прежде, чем они поймут, куда запускать ракеты», – написал coy341048611.

«Да, Украина не может соперничать с Россией в военном плане, но Турция может. В конце концов, это вторая по численности армия в НАТО. Турецкий флот современнее и сильнее российского. Единственное, что останавливает Турцию – ядерное оружие России. Не то чтобы она будет его применять, но...» – высказался anonimnii.

Однако были и те, кто проявил иную позицию.

«Исторически сложилось так, что в военных конфликтах Российская и Османская империи с момента своего основания, в семнадцатом и пятнадцатом веках, были как противниками, так и союзниками. Однако по болгарским учебникам истории остается ощущение, что они противники по определению. Превозношение той или другой страны заканчивалось в ущерб Болгарии», – отметил fkm26555709.

«Правительство должно немедленно отправить две резиновые лодки, предоставленные нам НАТО, чтобы остановить российские атомные подводные лодки», – пошутил Dimitar Kunev.

В четверг Болгария объявила о высылке российского дипломата.

Ранее представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, комментируя ситуацию, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.

В марте прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.

После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов. В ответ Москва объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии.