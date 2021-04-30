Минздрав решил обязать автомобилистов сдавать тест на хронический алкоголизм

Кандидатов в водители обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие ряда запрещенных веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон, следует из нового приказа Минздрава, регулирующего процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий.

Как пишет «Коммерсант», речь идет о медсправках для получения и продления прав. Документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины». Действующий приказ №344н 2015 года отменят, новый вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ключевое изменение касается проверок граждан на хронический алкоголизм. Минздрав пытается ввести такое тестирование с 2019 года. Тогда ведомство предложило поправками к 344-му приказу обязать граждан сдавать кровь на наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT-тест) – специфического маркера, указывающего на наличие хронического заболевания. Нововведения должны были вступить в силу в ноябре 2019 года. Однако выяснилось, что из-за дороговизны тестов процедура получения медсправки подорожает в 10–13 раз (в ряде регионов ожидалось увеличение цен до 3–5 тыс. рублей). По всей стране выстроились очереди из граждан, желавших получить документ по старым ценам. После этого инициативу резко раскритиковал Владимир Путин. В итоге Минздрав перенес срок вступления новых правил на 2022 год, пообещав доработать документ.

Теперь в тексте приказа вместо CDT-тестов появился более общий термин – «лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя».

Еще одним новым испытанием станет проверка мочи на «наличие психоактивных веществ» (опиатов, каннабиноидов, кокаина, метадона и пр.). Такое тестирование также было заложено в поправках к приказу 2019 года. Мочу надо будет сдать тем, у кого врач выявил «признаки» заболевания (наркозависимости), а также тем, кто возвращает права после лишения. Запрещенные вещества определяются двухэтапным химико-токсикологическим исследованием (ХТИ). Сначала моча исследуется экспресс-методом (так называемое предварительное ХТИ, результат готов в течение двух часов), и если найдены следы запрещенных веществ, то проводится «подтверждающее» исследование. На доставку биоматериала в лабораторию при этом не должно уходить более десяти дней, само исследование не должно длиться более трех дней. Напомним, «психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ» являются официальными противопоказаниями к управлению автомобилем, следует из постановления правительства №1604 от 2014 года. К ним относятся в том числе хронический алкоголизм, наркомания и «синдром зависимости» от различных других веществ.

Между тем нововведения коснутся нескольких миллионов человек: по данным ГИБДД, в 2020 году права получили 1,2 млн граждан, еще 4,7 млн удостоверений было выдано взамен просроченных, похищенных и т. д.

Ранее наркологи рассказали о методиках выявления алкоголиков среди водителей.

Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Он должен был начать действовать с 1 июля. Согласно документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания. В июне 2020 года сообщалось, что Минздрав намерен отложить вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей до 1 января 2021 года.

Между тем в Госдуме заявили, что новый проект правил медосвидетельствования водителей вызывает ряд вопросов с точки зрения его дальнейшей реализации.