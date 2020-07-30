Наркологи рассказали о методиках выявления алкоголиков среди водителей

Взгляд
30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 13:32  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

КГБ Белоруссии изъял у задержанных россиян паспорта, презервативы и суданские фунты Kotsnews/Instagram
В среду КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян. Все они якобы сотрудники ЧВК, прибывшие в Минск для дестабилизации обстановки. Половина из них принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно – есть риск их выдачи Киеву. Подробности...
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Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

Иски к Facebook и другим зарубежным интернет-сервисам могут стать привычной практикой в России Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press
Очередная атака транснационального гиганта Google против российского СМИ, на этот раз канала «Царьград», может стать последней каплей терпения для российских законодателей. Сумма проблем, связанная с американскими IT-монстрами, включает в себя незаконное распоряжение данными россиян и распространение фейков. Существует ли возможность повлиять на Google или YouTube, не доводя дело до их блокировки в России? Подробности...
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Зачем Трамп отводит войска подальше от границ России

Президент Соединенных Штатов играет в военные игры с Европой CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты начали передислокацию войск из Германии. Но отправляют их не на границу с Россией, от которой Америка вроде как подряжалась «защищать Европу». Часть войск отправляется в Соединенные Штаты, а другая переводится на базы в Бельгии и Италии. Зачем Трампу эти загадочные маневры, которые его оппоненты уже называют «пощечиной другу и союзнику»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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  • России

  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

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    Наркологи рассказали о методиках выявления алкоголиков среди водителей

       30 июля 2020, 13:14
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Во время медосвидетельствования водителей невозможно проверить человека, например, на алкоголизм с помощью каких-то тестов или методик. Заболевание может определить только врач, который с глазу на глаз общается с пациентом, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные наркологи.

    В Министерстве здравоохранения подготовили ряд изменений в правилах медосвидетельствования для водителей, которые должны позволять выявить среди водителей алкоголиков, а в регионах планируется обеспечить максимально возможный спектр современных методик.

    «Я считаю, что никаких ни старых, ни современных методик распознания, например, алкоголиков, нет. С помощью гамма-глутамилтрансфераза (печеночного фермента), который подскакивает, можно определить, если человек выпивал накануне или за три дня. Но это абсолютно не свидетельствует о том, что человек алкоголик», – говорит психиатр и нарколог профессор Алексей Егоров.

    Врач подчеркивает, что ДТП совершают лишь от 3 до 5 % людей, состоящих на учете в психдиспансере. То есть это по большей части те, которые сами когда-то признались в проблеме или были каким-то образом обнаружены.

    «Просто поставить диагноз «алкоголизм», может только врач специалист, но никакая методика это не установит. Только благодаря определенному времени уже можно будет определить, что человек болен», – считает Егоров.

    Другой врач-нарколог Олег Стеценко также уверен, что не существует никаких тестов и методов, которые бы точно выявляли нездоровых людей. Он рассказывает, что не так давно начали внедрять тесты на CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина) – вещества, концентрация которого в крови выше 1,2% может свидетельствовать о хроническом алкоголизме. Но такую методику большинство врачей отказываются использовать, поскольку считают неэффективной.

    «Информативность этого трансферринового теста около 60 %, что крайне мало для выявления алкоголиков. Считай, что при медосвидетельствовании просто можно подбрасывать монетку, где орел – болен, а решка – здоров. То есть такие проверки вообще ничего не дают. Только благодаря общению врача и пациента, с глазу на глаз, может выявить заболевание», – уверен Стеценко.

    Он также отмечает, что даже врачу не всегда удается за один сеанс проверить человека на алкоголизм или наркоманию. Для этого, зачастую, требуется многократное посещение специалиста.

    В начале июля в Госдуме заявили, что новый проект правил медосвидетельствования водителей, который подготовил Минздрав, вызывает ряд вопросов с точки зрения его дальнейшей реализации. Также депутаты уверены, что такие проверки владельцам автомобилей стоит устраивать чаще.


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