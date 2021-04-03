|
|
В Ростовской области мать держала ребенка на привязи без еды и воды
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Полиция организовала розыск женщины, которая, согласно информации в соцсети, держала свою восьмилетнюю дочь на привязи дома в Новошахтинске Ростовской области и не кормила ее, сообщил представитель ГУМВД России по региону.
«Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней», - сказал представитель ведомства. Он подтвердил, что полицейские изъяли ребенка и поместили в лечебное учреждение, передает РИА «Новости».
Ранее в паблике «Это Ростов» соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что женщина «издевалась над своей дочкой, держала ее на привязи, не давала есть и пить». От голода связанная девочка жевала одеяло. На руках у нее были кровоподтеки от веревки. Об этой истории стало известно, когда к ним в гости пришла знакомая, которая развязала ребенка «и тут же вызвала полицию и скорую». По дынным паблика, ребенок находится в больнице.
В марте сотрудники полиции обнаружили в жилом доме в подмосковном Талдоме маленькую истощенную девочку без одежды, которая проживала в условиях антисанитарии. Ребенок госпитализирован.
TikTok-блогерша из Днепра пожаловалась на жизнь на Украине
|
|
Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко резко раскритиковала уровень жизни на родине, признавшись в интервью российской видеоблогерше Ксение Хоффман, что «предпочла бы сдохнуть в Москве, чем на Украине».
Василенко рассказала, что всегда мечтала переехать из родного Днепра, где работала моделью, в большой город, и накануне 18-летия ее мечта сбылась: девушка оказалась в Киеве. Там она после восьми неудачных дублей получила роль, которая приносила ей 100 тыс. новых подписчиков в Instagram ежедневно. Позже, переехав в Россию, она поняла, что Москва и Киев – как «небо и земля», пишет «Страна.ua».
«Когда со мной случается какая-то хрень, я всегда думаю о том: всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине, – завила Василенко.
В интервью девушка, в частности рассказала о бездействии украинских полицейских, которые на ее вызов после того, как Василенко избил бывший парень, ответили, что «у них выходной» и посоветовали обратиться на следующий день. «Я о***ела (была в шоке): насколько всем пох***й (все равно) на всех, на все. Люди, которые должны нас защищать... нет», – возмутилась блогерша.
Василенко сообщила, что после переезда в Москву подписчики начали травлю девушки, обвиняя ее в предательстве родины. По словам блогерши, она никак на это не реагирует и считает таких людей «тупыми». «Это тупость судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Да блин, уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда. Только сугубо из-за того, что Россия и Украина срутся, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это ненормально. И если люди уже так реагирует – то это край», – заявила Василенко.
Девушка отметила трудности с поиском работы в Москве, однако подчеркнула, что российская столица предоставляет несравнимо большие возможности в отличие от Киева. Василенко также согласилась с утверждением, что многие украинцы стремятся покинуть свою страну и переехать в Москву. «Там делать нечего. Многие приезжают, переезжают. Даже удивительно мне было, что большая волна началась особенно в этом году. Но почему нет? Это круто – новые возможности. И правда, на Украине их очень мало», – сказала она.
Блогерша заявила, что не планирует возвращаться на Украину, но при этом не намерена оставаться в Москве и воспринимает столицу России как «промежуточный этап». Как отмечается в публикации, видеоинтервью с Василенко набрало уже 2,5 млн просмотров и занимает первое место по популярности в украинском сегменте YouTube.
В Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым
|
|
На учениях НАТО Defender Europe 2021 в мае-июне на акваториях от Балтийского до Черного морей будет отрабатываться война с Россией, основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Defender Europe 2021 – это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается – ну давайте прямым текстом – война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», – приводит текст заявления украинского дипломата РИА «Новости».
По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики. «Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает», – заявил Арестович в эфире UKRLife.TV.
Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
В среду российский министр иностранных дел Сергей Лавров констатировал, что НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе
Американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной, сообщают СМИ.
«Байден и Зеленский только что завершили свой разговор, который, как мне сообщили, продолжался 30-40 минут. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, они также обсудили сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией», – сообщила журналист Наташа Бертранд в соцсетях, передает РИА «Новости».
Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».
Ранее министры обороны Украины и США провели беседу, в ходе которой обсуждалась ситуация в Донбассе, украинский министр Андрей Таран сообщил, что Вашингтон пообещал Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией
Газета ВЗГЛЯД писала, о каких именно мерах поддержки может идти речь.
ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера
|
|
ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова, он может быть причастен к хищению информации, заявили в американской спецслужбе.
Коршунов, по мнению ведомства, может быть причастен в хищении данных, составляющих коммерческую тайну в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».
В ФБР уверены, что Коршунов работал в одной из госкомпаний и одновременно был сотрудником Службы внешней разведки (СВР) России.
Спецслужба отмечает, что в период между 2013 и 2018 годами Коршунов вступил в преступный сговор и пытался украсть у американской компании сведения, составляющие коммерческую тайну.
«Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (ОДК), тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий. Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации конструкции российского авиационного двигателя ПД-14», – добавили в ФБР.
В 2020 году топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Коршунов был экстрадирован из Италии в Россию, где ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Экстрадиции россиянина добивалась российская и американская сторона. Причем требование США было одобрено судебными органами Италии. В то же время с ноября 2019 года Коршунов заочно арестован Басманным судом Москвы.
Захарова заявила о «чувстве гордости» за Зеленского
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию об украинских санкциях против Россотрудничества, отметив, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского.
«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского – больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
Ранее украинский министр культуры Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия Россотрудничества, где Тарас Шевченко назван российско-украинским поэтом. Он выразил надежду, что вопросом деятельности филиала Россотрудничества на Украине займется СНБО. 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против десяти российских компаний и Россотрудничества.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что уведомлений о санкциях пока не поступало. Он также выразил обеспокоенность за безопасность сотрудницы в Киеве, исполняющей обязанности руководителя Россотрудничества, которая имеет дипломатический статус и формально является сотрудником посольства России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Капитолий в США совершено нападение
|
|
В Вашингтоне неизвестный протаранил на автомобиле контрольно-пропускной пункт в Капитолий, сообщила американская полиция.
В результате нападения ранения получили два офицера, нападавший задержан, сообщается в Twitter полиции.
Отмечается, что все трое доставлены в больницу. Из-за угрозы перекрыты две улицы.
Между тем сотрудник Конгресса сообщил в соцсетях, что Капитолий заблокирован из-за внешней угрозы безопасности.
«Всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии», – цитирует его РИА «Новости».
Позже водитель протаранившего КПП Капитолия автомобиля скончался, сообщил телеканал NBC News.
Канал MSNBCК отметил, что как минимум в одного человека стреляли. Несколько улиц в Вашингтоне перекрыты из-за инцидента.
Напомним, в начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.
ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов ЛНР
|
|
Киевские силовики нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской народной республики, обстреляв населенные пункты Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Огонь велся из 122-мм арторудий, 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, передает ЛуганскИнформЦентр.
Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В пятницу в ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.
В тот же день Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы сроки разработки межконтинентальной ракеты «Кедр»
Опытно-конструкторскую работу (ОКР) по созданию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Кедр» планируется начать в ближайшие несколько лет, сообщил источник в промышленном комплексе.
«Научно-исследовательская работа (НИР) по «Кедру» профинансирована в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года. ОКР начнется в 2023–2024 годах», – сказал собеседник ТАСС.
Он добавил, что «Кедр» должен заменить находящиеся на вооружении РВСН «Ярсы» на рубеже 2030 года, новые ракеты будут как мобильными, так и шахтными, уточнил источник.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что предприятия ОПК приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр».
Россиян предупредили о потенциальной опасности пластиковых контейнеров
|
|
Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева предупредила об опасности хранения еды в некоторых пластиковых контейнерах.
Как отметила эксперт Роспотребнадзора, некоторые виды пластиковых контейнеров не предназначены для контакта с пищевыми продуктами или же являются одноразовыми, поэтому перед использованием подобных изделий необходимо прочитать надпись на этикетке. Кроме того, существует пластиковая посуда для специализированного применения: например, для хранения продуктов в холодильнике, для разогрева готовых блюд в микроволновой печи.
«Могут быть указания к использованию: только для сухих сыпучих продуктов или только для холодной пищи, для горячих продуктов, для разогрева в микроволновой печи», – уточнила Раева в интервью радио Sputnik.
Эксперт предупредила, что использование пластиковых изделий не по назначению может нанести серьезный вред здоровью. Главная опасность – попадание солей тяжелых металлов или токсичных элементов в пищу. Причем риски дополнительно возрастают, если поверхность посуды имеет повреждения, даже самые незначительные.
«Если мы на посуде многоразового использования начнем «оттачивать» ложки, вилки, употреблять еду, не перекладывая на тарелку, то постоянное царапание приведет к нарушению целостности покрытия этого контейнера. В результате в пищу при разогреве или при хранении, особенно если пища влажная, будут попадать соли тяжелых металлов или токсичные элементы, например, формальдегид, который может негативно сказаться на самочувствии тех, кто питается», – объяснила Раева.
Одна из причин, по которым нельзя дважды использовать одноразовую пластиковую тару, – это как раз нарушения целостности ее покрытия, в результате которых токсичные вещества могут проникнуть в пищу. Ведь подобные изделия не рассчитаны даже на мытье, особенно жесткой губкой, добавила специалист. Сколы, царапины, изменение цвета и степени прозрачности контейнера – основные признаки того, что предмет уже не может служить емкостью для хранения продуктов.
Кроме того, нельзя использовать пластиковую посуду, после которой еда имеет странный привкус, продолжила эксперт Роспотребнадзора. Неприятный запах – тоже признак некачественного или даже опасного изделия. «Если появился неприятный запах, то однозначно такую посуду нельзя использовать. Если после использования контейнера вы вдруг почувствовали химический привкус еды, то это тоже основание для немедленной замены контейнера. Если контейнер деформируется в процессе нагревания, то он не подходит для нагревания и может быть опасен», – рассказала Раева. В заключение она посоветовала выбирать посуду из стекла как более безопасную.
Ранее внук Жака-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто предупредил, что океанская рыба, особенно крупная, часто содержит в себе много пластика и может быть заражена ртутью.
В США спрогнозировали скорое восстановление экономики России
|
|
Восстановление российской экономики набирает ход после удивительно небольшого падения в 2020 году, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года, заявил эксперт по экономике Скотт Джонсон.
Как отмечается в публикации Bloomberg, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако, по мнению автора статьи, в стране появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля, что в итоге побудило Банк России повысить ключевую ставку, передает РИА «Новости».
«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики [России] набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остается угрозой. До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу [2021 года]», – считает эксперт по экономике Скотт Джонсон.
Напомним. в среду Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики России в 2021 году до 2,9%, в 2022 году предсказал ускорение до 3,2%. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост экономики России по итогам 2021 года составит 3,3%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пашаев дал совет адвокату Эдварда Била
|
|
Для того, чтобы полностью прекратить уголовное дело по ДТП с участием блогера Эдварда Била, просто необходимо договориться со всеми пострадавшими в данной аварии, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев.
Первого апреля на Садовом кольце в Москве автомобиль Audi, за рулем которого находился видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с четырьмя автомобилями. В аварии пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, которая находится в тяжелом состоянии в реанимации.
«Самая главная задача в данном деле – работа с потерпевшей. Если он (Эдвард Бил, – прим. ВЗГЛЯД) возместит и материальный, и моральный вред, то успех обеспечен. Да даже если не возместит, то это статья до двух лет и за этого его сажать нельзя, так как он является гражданином России, имеет постоянное место жительства и регистрацию в Москве, есть доход. Поэтому при любом раскладе его в тюрьму не посадят», – уверен Пашаев.
Но для того, чтобы полностью прекратить данное уголовное дело, просто необходимо договориться со всеми пострадавшими в данной аварии, продолжает юрист.
«Тогда дело можно будет прекратить полностью, с примирением сторон или даже штрафом все закончится. Но хотя бы без судимости. То есть его адвокату просто необходимо работать именно с потерпевшими, от них все зависит», – советует собеседник.
Ранее лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие Ведерки» Петр Шкуматов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что если бы летом 2020, сразу после смертельного ДТП с актером Михаилом Ефремовых Департамент транспорта города Москвы поставил бы на Садовом кольце между полосами разделительный барьер, то аварии с Эдвардом Билом не было бы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В центре Гамалеи дали совет заподозрившему у себя COVID лидеру Аргентины
|
|
Разработчик российской вакцины против коронавируса «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил президента Аргентины Альберто Фернандеса, подозревающего у себя COVID-19, что вакцинация предохранит его от серьезных форм заболевания.
В институте отметили в ответ на сообщение Фернандеса о подозрении на коронавирус, что «Спутник V» на 91,6% эффективен против заражения и на 100% эффективен против тяжелых случаев», потому «если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов», передает РИА «Новости».
«Желаем скорейшего выздоровления!», – добавили там.
Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что «вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия».
«Те симптомы (у президента Арегентины), о которых сообщается – это гриппоподобный синдром, это не исключено. Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет», – добавил он.
После аргентинская газета Clarin сообщила в субботу со ссылкой на источники, что Фернандес якобы уже был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.
Напомним, президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус.
США обвинили Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной
Вашингтон выразил озабоченность «дезинформацией» со стороны России о событиях на границе с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной. Определенно, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнерами», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом.
Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Адвокат оценил перспективы иска к Росгвардии от родственников стрелка из Мытищ
|
|
Попытка подать в суд на сотрудников Росгвардии, которые обезвредили преступника, как это думают сделать родственники мытищинского стрелка, является абсурдной и не имеет совершенно никакой юридической перспективы, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе.
Родственники пенсионера из подмосковных Мытищ, дом которого 30 марта штурмовали силовики, заявили, что в ходе операции спецназовцы поломали домашнюю мебель и испортили ряд вещей. Они намерены обратиться в суд с иском о возмещении ущерба к Росгвардии.
«Я полагаю, что попытка подать в суд на сотрудников Росгвардии и иных силовых структур, которые обезвредили преступника – это совершенно что-то новое в юриспруденции, и, безусловно, абсурдная затея. По-моему, для всех очевидно, что стрелок угрожал не только сотрудникам правоохранительных органов, но и соседям, вплоть до того, что даже взял в заложники собственных внуков, правда потом одумался и отпустил их», – говорит Горгадзе.
По мнению адвоката, безукоризненно проведенная операция силовыми структурами заслуживает награды, но никак не попыток взыскать с них какой-то ущерб. Также он полагает, что у этой идеи нет никакой юридической перспективы, а сами родственники руководствуются «желанием пропиариться».
«Не помню ни одного случая, чтобы кто-то подавал бы иск к Росгвардии, но я помню, как адвокат Игорь Трунов длительное время судился с Российской Федерацией после истории с захватом террористами театрального центра, где шел мюзикл «Норд-Ост». Тогда, к сожалению, не обошлось без жертв среди гражданского населения. Но к положительным результатам это так и не привело», – рассказывает собеседник.
Адвокат Игорь Трунов представлял интересы 86 потерпевших по делу о теракте, произошедшему в 2002 году на Дубровке, требовавших от столичного правительства компенсации ущерба. Тверской суд Москвы признал претензии лишь 41 истца, присудив им единовременные выплаты.
Никас Сафронов рассказал о своей трехэтажной квартире с видом на Кремль
|
|
Популярный российский художник Никас Сафронов рассказал о своей элитной квартире с видом на Кремль площадью 1,2 тыс. квадратных метров, которая когда-то была коммерческой недвижимостью.
По словам Сафронова, квартиру он выкупал частями. Сначала художник приобрел площади на двух этажах с видом на Кремль. Позже сосед, который был застройщиком, поставил стену, и «пол Кремля потерялось», после чего Сафронов решил выкупить у него часть площадей. «Цена была высокая, но я так хотел застеклить балкон и сделать зимний сад, что согласился на сделку. Потом он предложил купить верхний этаж, и я его купил. Я там убрал камень и поставил стекло, то есть облегчил дом», – сообщил художник в интервью на YouTube-канале портала Teleprogramma.
Как рассказал Сафронов, его квартира находится в доме Щусева 1926 года, построенного по инициативе театрального режиссера Константина Станиславского. В нем, по словам художника, жили сам режиссер, его коллега Владимир Немирович-Данченко и поэт Сергей Есенин (умер в 1925 году – прим. ВЗГЛЯД). Также Сафронов сообщил, что по соседству с ним проживает режиссер Федор Бондарчук. «Где-то 1,2 тыс. квадратных метров общая площадь. Я понял, что один этаж могу позволить себе сделать в стиле «готика». Верхний этаж у меня с видом на Москву, а средний – готический. Я там 11 лет делал ремонт», – уточнил он.
Квартира художника достаточно дорого обставлена, рассказал Сафронов: в ней имеется стол Наполеона, «антикварная мебель какая-то», кухня и полы XIV века, камин племянника Франциска I и многое другое. Ремонт квартиры обошелся Сафронову в 6,5 млн долларов, отметил художник.