Синоптики рассказали о погоде в столице Жителям Европейской России пообещали «температурную уравниловку» 3 апреля 2021, 03:55 Текст: Антон Никитин

Европейскую Россию в ближайшие пять дней ожидает «температурная уравниловка», когда столбики термометров на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в центре страны будут держаться на одном и том же уровне в 6-11 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «На европейской части [России температура воздуха ожидается] выше нормы, но на северо-западе региона температура будет выше на четыре-пять градусов, а в центре на один-два градуса. На юге тоже примерно так же, примерно на один-два градуса выше нормы»,– приводит слова Вильфанда РИА «Новости». К среде температура воздуха в Центральной России достигнет 13 градусов тепла, в Краснодарском крае ожидается до плюс 15. «Обычно на севере и на юге температура отличается градусов на десять. Сейчас она сглажена из-за того, что высокие температуры за счет выноса воздушных масс идут на северо-запад. Резкого похолодания не ожидаем», – пояснил научный руководитель Гидрометцентра. Ночью, по прогнозам синоптиков, в Европейской России ожидается от нуля до минус пяти градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра пообещал жителям большинства регионов России теплую весну и лето.

Обкуренный украинский солдат выстрелил себе в голову из автомата на камеру 2 апреля 2021, 13:42

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе в результате выстрела из автомата себе в голову. Инцидент произошел в районе села Золотой Колодец Донецкой области, недалеко от линии разграничения. Уточняется, что 20-летний солдат ВСУ выстрелил себе в голову из автомата, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный». «Находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок. В войсковой части в-3085 проводится проверка», – говорится в сообщении. По данным Telegram-канала, военные находились под воздействием легких наркотиков, они снимали на камеру все происходящее, позже видео попало в Сеть. Как сообщают источники издания «Страна», по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной отметкой «самоубийство». Ведется расследование. Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что в зоне боев в Донбассе еженедельно совершают самоубийства двое-трое бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета ВЗГЛЯД писала, что у всплеска суицидов в ВСУ нашлось неожиданное объяснение. TikTok-блогерша из Днепра пожаловалась на жизнь на Украине 2 апреля 2021, 18:17

Фото: ПУШКА/YouTube

Украинская TikTok-блогерша Лиза Василенко резко раскритиковала уровень жизни на родине, признавшись в интервью российской видеоблогерше Ксение Хоффман, что «предпочла бы сдохнуть в Москве, чем на Украине». Василенко рассказала, что всегда мечтала переехать из родного Днепра, где работала моделью, в большой город, и накануне 18-летия ее мечта сбылась: девушка оказалась в Киеве. Там она после восьми неудачных дублей получила роль, которая приносила ей 100 тыс. новых подписчиков в Instagram ежедневно. Позже, переехав в Россию, она поняла, что Москва и Киев – как «небо и земля», пишет «Страна.ua». «Когда со мной случается какая-то хрень, я всегда думаю о том: всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине, – завила Василенко. В интервью девушка, в частности рассказала о бездействии украинских полицейских, которые на ее вызов после того, как Василенко избил бывший парень, ответили, что «у них выходной» и посоветовали обратиться на следующий день. «Я о***ела (была в шоке): насколько всем пох***й (все равно) на всех, на все. Люди, которые должны нас защищать... нет», – возмутилась блогерша. Василенко сообщила, что после переезда в Москву подписчики начали травлю девушки, обвиняя ее в предательстве родины. По словам блогерши, она никак на это не реагирует и считает таких людей «тупыми». «Это тупость судить человека по его национальности, по тому, куда он уехал или не уехал. Да блин, уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда. Только сугубо из-за того, что Россия и Украина срутся, почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. Это ненормально. И если люди уже так реагирует – то это край», – заявила Василенко. Девушка отметила трудности с поиском работы в Москве, однако подчеркнула, что российская столица предоставляет несравнимо большие возможности в отличие от Киева. Василенко также согласилась с утверждением, что многие украинцы стремятся покинуть свою страну и переехать в Москву. «Там делать нечего. Многие приезжают, переезжают. Даже удивительно мне было, что большая волна началась особенно в этом году. Но почему нет? Это круто – новые возможности. И правда, на Украине их очень мало», – сказала она. Блогерша заявила, что не планирует возвращаться на Украину, но при этом не намерена оставаться в Москве и воспринимает столицу России как «промежуточный этап». Как отмечается в публикации, видеоинтервью с Василенко набрало уже 2,5 млн просмотров и занимает первое место по популярности в украинском сегменте YouTube. Уткин о голодовке Навального: Никого это вообще не волнует 2 апреля 2021, 12:35

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Журналист Василий Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение, что тема голодовки Алексея Навального в колонии никому не интересна. «По-моему, никого это вообще не волнует. Я не встретил за два дня людей, которые хотели бы со мной обсудить голодовку Навального. Арест Навального, задержание его в аэропорту и судебный приговор обсуждали все по сравнению с тем, что происходит сейчас», – заявил Уткин, слова которого приводит Telegram «Сказано на «Эхе». Навальный в среду объявил голодовку «с требованием пустить приглашенного врача». Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА «Новости», что у ее подзащитного болят нога и спина. Между тем во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь. 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные. Мультфильм из России возглавил топ Netflix 2 апреля 2021, 15:52 Текст: Алексей Дегтярев

Российский анимационный фильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» занял первое место по просмотрам на Netflix, картина побила собственный рекорд, сообщила пресс-служба «Роскино». Мультфильм режиссера Алексея Цицилина снимала студия Wizart Animation и кинокомпания СТВ, сценарий писался при участии иностранных специалистов, передает ТАСС. Картина вышла 25 марта для зарубежных зрителей, по итогам первых выходных она заняла вторую позицию по просмотрам в США и в мире. Сейчас лента занимает первое место, на территории России ее прокатывают в кинотеатрах с 18 марта. «Впервые российский проект возглавил мировой рейтинг топовой VOD-платформы. За этим успехом стоит, прежде всего, огромная работа и талант создателей мультфильма – компании Wizart, чьи проекты много лет были лидерами российского экспорта. Вместе с тем, не менее важную роль сыграли и государственные инициативы по поддержке российского кино и экспорта», – указала гендиректор «Роскино» Евгения Маркова. По ее мнению, подобные достижения работают на имидж страны и повышают доверие к российским индустриям. «Благодаря таким успехам мы видим, что наш кинопродукт может котироваться на международных рынках. Мы будем продолжать системную работу по продвижению отечественного контента на международных рынках. Уверена, что новые рекорды и победы российских производителей не заставят себя ждать», – добавила Маркова. Генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев сообщил, что создатели не предполагали, что картине будет уделено так много внимания. Согласно сюжету мультика, повзрослевшая Гретель становится агентом Отдела магической безопасности, она занимается расследованием похищения короля, а ее напарником становится родной брат – Ганзель. В феврале бывшая первая леди США Мишель Обама сообщила, что запускает на стриминговой платформе Netflix новое шоу для детей под названием «Вафля и Моти». Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Добнассе 2 апреля 2021, 18:25 Текст: Алексей Дегтярев

Американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной, сообщают СМИ. «Байден и Зеленский только что завершили свой разговор, который, как мне сообщили, продолжался 30-40 минут. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, они также обсудили сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией», – сообщила журналист Наташа Бертранд в соцсетях, передает РИА «Новости». Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине». Ранее министры обороны Украины и США провели беседу, в ходе которой обсуждалась ситуация в Донбассе, украинский министр Андрей Таран сообщил, что Вашингтон пообещал Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией Газета ВЗГЛЯД писала, о каких именно мерах поддержки может идти речь. В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины 2 апреля 2021, 07:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. «Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», – передает слова Волынца РИА «Новости». При этом парламентарий утверждает, что Украина не нуждается в поставках электроэнергии из России и Белоруссии, так как у нее есть собственные серьезные мощности. Кроме того, по мнению Волынца, белорусская электроэнергия является, по сути, российской. «Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии», – заключил украинский депутат. Напомним, в начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии. ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера 2 апреля 2021, 19:30

Фото: fbi.gov

Текст: Алексей Дегтярев

ФБР объявило в розыск россиянина Александра Коршунова, он может быть причастен к хищению информации, заявили в американской спецслужбе. Коршунов, по мнению ведомства, может быть причастен в хищении данных, составляющих коммерческую тайну в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости». В ФБР уверены, что Коршунов работал в одной из госкомпаний и одновременно был сотрудником Службы внешней разведки (СВР) России. Спецслужба отмечает, что в период между 2013 и 2018 годами Коршунов вступил в преступный сговор и пытался украсть у американской компании сведения, составляющие коммерческую тайну. «Работа Коршунова состояла в том, чтобы побуждать западные авиационные компании к сотрудничеству с «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (ОДК), тем самым способствуя развитию российских авиационных технологий. Он нанимал работавших в филиале крупной авиационной компании США инженеров в качестве консультантов по модернизации конструкции российского авиационного двигателя ПД-14», – добавили в ФБР. В 2020 году топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Коршунов был экстрадирован из Италии в Россию, где ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Экстрадиции россиянина добивалась российская и американская сторона. Причем требование США было одобрено судебными органами Италии. В то же время с ноября 2019 года Коршунов заочно арестован Басманным судом Москвы. Лайф.ру рассказал, как Навальный выбивает привилегии в колонии 2 апреля 2021, 15:05 Текст: Алина Назарова

Журналисты портала Лайф.ру опубликовали видео из исправительной колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, и указали, что условия пребывания блогера в тюрьме сильно отличаются от того, на что он жалуется в соцсетях. На кадрах, сделанных 26 марта, видно, как Навальный прогуливается с чашкой чая в руках по второму отряду ИК-2 в Покрове. При этом в тот же день в Twitter Навального появилась запись о том, что ему якобы «с кровати встать тяжело и больно», что он не чувствует правую ногу. Кроме того, на видео зафиксировано неподобающее общение Навального с сотрудниками колонии, за что к концу марта у блогера накопилось уже шесть выговоров. Лайф.ру также сообщает, что во втором отряде, где числится Навальный, всего 16 осужденных. «Многие койки тут пустуют – но койку «гонимого больного» можно отличить от других невооруженным взглядом. Именно из-за поблажек. В соответствии с рекомендацией врача-невролога после осмотра Навальному заменили его пружинную кровать – теперь у него спальное место с жестким дном. Он спит в берушах и маске», пишет издание. Кроме того, оно отмечает, что некоторые в отряде признались, что им поступают денежные средства – по несколько тысяч рублей с неизвестных карт. Они полагают, что так Навальный пытается завоевать их расположение. Тем временем член Общественной палаты Мария Бутина сообщила в Telegram, что после многочисленных запросов, связанных с условиями содержания в исправительных учреждениях ФСИН Владимирской области, она вместе с другими журналистами посетила колонии, одной из которых стала Покровская колония (ИК-2), в которой отбывает наказание Навальный. «Увидев меня в отряде, Навальный сразу кинулся оскорблять. При этом могу сказать, что Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой диклофенак ему не нужен. Выглядит он вполне нормально, на человека, которому «не дают спать» не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США», – рассказала Бутина. Она отметила, что другие заключенные «подтвердили, что никого из них «не будят ежечасно в целях контроля», а «побудки по ночам по факту оказались обычным обходом, который делают надзиратели во всех тюрьмах мира». «С другой стороны, сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что не довольны поведением Навального, который весь день «лежит как барин», «за собой не убирает», – добавила журналистка. Она отметил, что колония, в которой содержится Навальный, «практически образцовая и … скорее напоминает пионерский лагерь. Условия содержания аскетичные, но приемлемые». «Мое пожелание к Алексею, если ты совершил преступление – будь мужиком, отбудь наказание», – заключила Бутина. Отметим, что Навальный в среду объявил голодовку «с требованием пустить приглашенного врача». Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА «Новости», что у ее подзащитного болят нога и спина. Между тем во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь. 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные. Семья мытищинского стрелка может подать иск к Росгвардии 2 апреля 2021, 11:08

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Родственники устроившего перестрелку с силовиками Владимира Барданова после консультации с адвокатом примут решение о подаче иска к Росгвардии, сообщил адвокат Арслан Акавов, представляющий интересы родственников убитого. «Росгвардейцы, когда штурмовали здание, разнесли все, что было можно и нельзя, начиная от платяных шкафов и заканчивая какими-то предметами гардероба, кухонной утварью и прочим. Сейчас я постараюсь изучить материалы дела, которые мне предоставят, после чего мы проконсультируемся с моими доверителями и решим, подавать ли иск к Росгвардии», – сказал адвокат, передает ТАСС. 30 марта около 11.00 полиция пришла с обыском к Владимиру Барданову в связи с делом о незаконном обороте оружия, однако мужчина бросил в полицию гранаты, а затем забаррикадировался в доме и открыл стрельбу. При штурме, который состоялся уже ближе к вечеру, ранение получил сотрудник спецподразделения Росгвардии. Барданов применил против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался пожар, в результате которого и погиб стрелявший. Его тело нашли в сгоревшем коттедже. При обыске дома нашли целый арсенал оружия и боеприпасов, также в коттедже была оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия. Москва потребовала соблюдать нормы мореплавания в зоне строительства «Северного потока – 2» 2 апреля 2021, 09:50

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Москва исходит из того, что все нормы мореплавания в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток – 2» будут строго соблюдаться, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. «Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон», – заявил дипломат, передает ТАСС. Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил, что в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток – 2» замечена повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств. Дело дошло уже до реальных столкновений с российскими кораблями – отгонять непрошенных гостей от трубоукладчиков приходится мирным судам-спасателям. Так, в минувшее воскресенье в охранной зоне трубоукладочного судна «Фортуна» на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. На следующий день вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль пoльских ВМС с тактическим номером 823. В этой ситуации российское судно обеспечения «Спасатель Карев» было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая польский военный корабль. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стоит ли России привлечь Балтийский флот для охраны этой акватории или как раз этого и ждут на Западе для очередной провокации. На Капитолий в США совершено нападение 2 апреля 2021, 20:43

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В Вашингтоне неизвестный протаранил на автомобиле контрольно-пропускной пункт в Капитолий, сообщила американская полиция. В результате нападения ранения получили два офицера, нападавший задержан, сообщается в Twitter полиции. Отмечается, что все трое доставлены в больницу. Из-за угрозы перекрыты две улицы. Между тем сотрудник Конгресса сообщил в соцсетях, что Капитолий заблокирован из-за внешней угрозы безопасности. «Всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии», – цитирует его РИА «Новости». Позже водитель протаранившего КПП Капитолия автомобиля скончался, сообщил телеканал NBC News. Канал MSNBCК отметил, что как минимум в одного человека стреляли. Несколько улиц в Вашингтоне перекрыты из-за инцидента. Напомним, в начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс 2 апреля 2021, 05:56

Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube

Текст: Антон Никитин

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление минобороны Украины о якобы полученных гарантиях поддержки от Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией и призвал Киев не полагаться на США при планировании военной операции против Донбасса. «Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса. Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно – от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Ранее министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. Напомним, в середине марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Утвержден облик нового российского стелс-бомбардировщика 2 апреля 2021, 08:20

Фото: КИНОКОМПАНИЯ ТРИАДА ВКС,РВСН и ВМФ РОССИИ/YouTube

Текст: Алина Назарова

Министерство обороны утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывает ПАО «Туполев», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «По итогам серии испытаний макетов самолета на радиолокационную заметность, а также по результатам проверок аэродинамических качеств макетов самолета в ЦАГИ российским военным ведомством утвержден окончательный технический облик ПАК ДА. Опытно-конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, ведется строительство нескольких опытных образцов перспективного бомбардировщика», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло», получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты. Бортовое оборудование самолета максимально автоматизируют, вплоть до возможности применения в беспилотном режиме, а приоритет в концепции ПАК ДА отдан стелс-технологиям и соответствующей тактике применения, включающей «длинную руку» (дальнобойное оружие). «Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса «воздух – воздух», – добавил собеседник. Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО «Туполев». Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему создание этой машины имеет столь большое значение, что мы знаем об этой программе – и почему ПАК ДА будет сильно отличаться от современных российских самолетов данного класса. Грузинские СМИ предсказали дату новой антироссийской провокации 2 апреля 2021, 09:25 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Грузинские СМИ и аналитики в пятницу продолжают комментировать атаку радикалов из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» на тележурналиста Владимира Познера, предвещая в мае новый всплеск антироссийских эмоций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Эксперт Гиа Абашидзе в интервью газете «Резонанси» не исключает, что «националы» «попытаются устроить новые эксцессы для дестабилизации обстановки». По его словам, партия Саакашвили «использует любую возможность дестабилизировать обстановку, не пустить в Грузию туристов, устроить социально-экономический взрыв, чтобы добиться своих грязных целей». Как отмечает издание, «приближается май, кто-то выразит уважение погибшим в Великой Отечественной войне, уважение к ветеранам, что также может стать причиной политического ажиотажа». Другой аналитик Заал Анджапаридзе напомнил о миллионах российских туристах в Грузии в последние годы и отметил, что безвизовый режим для граждан России после войны-2008 ввели еще саакашвилевские власти. «Нам что, каждого на границе останавливать, спрашивая, признает ли он территориальную целостность Грузии и российскую оккупацию?» – задается вопросом эксперт. Накануне бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал экономические потери для страны из-за выдворения радикалами – сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили российского тележурналиста Владимира Познера. Выразив «неприемлемость» и «возмущение» сделанными ранее заявлениями Познера, которые не подразумевают территориальную целостность Грузии с учетом Абхазии и Южной Осетии, Георгий Квирикашвили предложил посмотреть на случившееся с прагматической точки зрения. По его словам, Грузия рассчитывает восстановить туризм в первую очередь за счет соседей, с которыми имеет сухопутную границу. «Из этих четырех стран (Турция, Азербайджан, Армения, Россия) пропорционально больше всего туристов мы имеем из России. Это сухие факты», – заявил он. «Таким образом, вчерашний вечер и перешедшие все границы реакции (на приезд Познера) непременно повредят поступлению валюты, которую мы могли получить за счет туристов из России», – считает бывший премьер. «К сожалению, – сказал он, – последствия будут разрушительными для находящегося в затруднительном положении населения Грузии». Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков прокомментировал слова Мединского о великоросских землях 2 апреля 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

На повестке дня в администрации президента не стоит вопрос о том, как «великоросские земли» оказались на территории Украины, Казахстана и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, на повестке дня нет такого вопроса... Это такие научные изыскания, это не имеет отношения к повестке дня в администрации президента», – заявил Песков, передает РИА «Новости». Ранее помощник президента России, экс-министр культуры Владимир Мединский во время выступления заявил, что необходимо подумать о том, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии». Кроме того, Мединский отметил уязвимость современного российского государства в плане отношения к собственной истории, чем пользуется Запад, целенаправленно вбрасывая ложь о ключевых событиях прошлого, чтобы разрушить Россию.