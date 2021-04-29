На автора эротических книг Стародубцева завели новое дело об изнасиловании девочки

В отношении писателя Дмитрия Стародубцева, арестованного по подозрению изнасиловании несовершеннолетней, возбудили новое уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

Следователи полагают, что насильственные действия писателя могли повлечь по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей или заражение ее ВИЧ-инфекцией, а также иные тяжкие последствия, передает РИА «Новости».

Собеседник агентства рассказал, что Стародубцев неоднократно насиловал девочку. Так, один из эпизодов произошел в июле 2007 года в сауне, когда потерпевшей не было даже 14 лет. Совершая изнасилований, педофил угрожал и применял физическое давление.

Напомним, в октябре 2020 года Стародубцева арестовали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

В правоохранительных органах рассказывали, что расследование началось по заявлению 23-летней жительницы столицы, сообщившей, что десять лет назад ее неоднократно насиловал сожитель матери Дмитрий Стародубцев. На тот момент заявительнице было всего 13 лет.

Отмечалось, что писатель мог действовать не один, а вместе с приятелем, и у него может быть несколько жертв, а не одна. По данным источника издания, Стародубцев с приятелем знакомился с матерями-одиночками.

Сам Стародубцев в суде свою вину отрицал, и заявил, что его оклеветали.

Писатель с 1990 года был одним из первых профессиональных рекламистов в России, также учредителем Ассоциации рекламных агентств России, занимался организацией систем дистанционных продаж товаров по каталогам. С 2002 года занимался литературой. Является автором эротического романа «В поисках оргазма».