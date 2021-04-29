В Москве прошла неформальная презентация платформы «Другое дело»

В Москве в четверг прошла неформальная встреча, посвященная платформе «Другое дело», полноформатный запуск платформы запланирован на июнь.

Презентацию платформы провел инициатор ее создания, предприниматель и победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль. Месяцем ранее, 26 марта, на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» он предложил президенту России Владимиру Путину свою идею – создать платформу, где была бы возможность постоянно развиваться и приносить пользу обществу, при этом привлекаемую молодежь можно было бы мотивировать и поощрять за саморазвитие и добрые дела. Глава государства поддержал инициативу.

В течение последних недель Древаль встречался с активами молодежных проектов и объединений, чтобы обсудить с ними будущую платформу и послушать идеи тех, для кого она создается. По итогам проделанной работы он представил концепцию проекта.

«Другое дело» строится на принципах, которые позволяют любому гражданину участвовать в самых разных общественно полезных и развивающих активностях и получать за это разнообразные вознаграждения – возможности для развития и ценные призы от партнеров», – рассказал Древаль.

По его словам, в основу платформы легла игровая механика: «Мы решили идти к своей цели через геймификацию процессов, которые кажутся довольно сложными, ведь многие не знают, как подступиться к развитию различных полезных навыков или начать делать добрые дела. А на платформе будет не только инструкция, но и приятные и полезные бонусы за каждое выполненное задание».

Получить баллы на платформе можно будет за участие и достижения в проектах платформы «Россия – страна возможностей», выполнение общественно полезных заданий, а также за успехи в области образования, саморазвития и других сферах.

Предварительно на платформе планируется разместить более 3,5 млн призов от более чем 50 партнеров, в числе которых крупнейшие российские компании Сбер, Mail.ru, «Ростелеком» и другие.

О том, как будут оцениваться выполненные участниками задания, рассказал председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

«Система оценки результатов участников сейчас продолжает прорабатываться. Но уже ясно, что строиться она будет на ряде конкретных параметров. Самый важный – количество людей, которые стали, условно говоря, «выгодоприобретателями» проекта, реализованного участником. То есть того, скольким людям его работа принесла добро. Среди прочих критериев – трудоемкость выполненного задания, объем затраченного на него времени, а также степень погружения, уровень сложности решенной задачи, то есть объем знаний и навыков, требуемых для ее успешного выполнения».

В мероприятии приняли участие, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, заместители генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов и Ольга Бужинская, председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко, представители компаний-партнеров – Сбера, Mail.ru Group и «Ростелекома», а также участники молодежных проектов «Россия – страна возможностей» и Федерального агентства по делам молодежи.

В мае пройдет презентация платформы «Другое дело» для пользователей, а в июне состоится запуск платформы. Тогда же откроется регистрация участников, и станут доступны первые задания.