Главе центра «Феникс» вынесен приговор по делу о смерти актера Марьянова

Директора реабилитационного центра «Феникс» в Подмосковье Оксану Мосунову (до замужества Богданову), где в 2017 году скончался актер Дмитрий Марьянов, суд приговорил к трем годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Лобненский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Оксаны Мосуновой. Она признана виновной в совершении преступлений… оставление в опасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе следствия было установлено, что Мосунова, будучи директором центра по социальной реабилитации и адаптации людей с девиантным поведением, в том числе с зависимостями, привлекала на работу персонал без медицинского образования и надлежащего оформления всех необходимых документов. Также отмечается, что у организации не было лицензии на осуществление медицинской деятельности.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года», – сообщили в региональной прокуратуре.

По словам адвоката сына Марьянова Виктории Крыловой, суд также удовлетворил частично иск о возмещении морального вреда на сумму 1 млн рублей. Подсудимой назначен также штраф в размере 50 тыс. рублей, передает ТАСС.

Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

При этом с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье. 15 октября он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге бывшим клиентам и консультантам центра, которые не менее десяти раз сообщали директору о тяжелом состоянии актера и необходимости его госпитализации. Зная о серьезном заболевании Марьянова, отсутствии медперсонала в центре для оказания соответствующей помощи, а также об отсутствии у актера средств связи для обращения в больницу, Богданова (Мосунова) запретила вызывать скорую помощь, чтобы продолжить социальную адаптацию актера в своем центре. Марьянову вызвал скорую другой пациент центра, актера доставили в больницу, где он умер.

Как отмечали в Главном следственном управлении СК, при своевременном направлении актера в больницу можно было сохранить ему жизнь. Также, по данным следствия, обвиняемая давала указания персоналу вводить Марьянову внутримышечно приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности препараты (галоперидол и феназепам), которые могут применяться только в медицинском учреждении и строго по назначению лечащего врача.