Песков заявил о помощи «государства Икс» в организации заговора в Белоруссии

Масштаб организации попытки государственного переворота в Белоруссии и покушения на президента республики Александра Лукашенко указывает на то, что он готовился не без помощи зарубежного государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Мы представляем себе объем заговора. Речь шла не просто о ликвидации президента, о взятии в заложники членов его семьи, а речь шла о таких сложных действиях, как, например, выключение и блокирование энергосистемы целой страны. Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны. Без помощи или без поручения «государства Икс» такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать», – передает его слова ТАСС.

Вместе с тем Песков добавил, что сотрудничество России и Белоруссии свободно от конъюнктурных событий.

«Российско-белорусское сотрудничество свободно от конъюнктурных событий, даже страшных событий. Это сотрудничество, которое продвигается своим чередом, это сотрудничество, которое охватывает все возможные сферы жизни двух стран, которое соответствует интересам народов двух стран, которое имеет такой важный аспект, как углубленная интеграция в рамках Союзного государства. Все соответствующие проекты развития один за другим обсуждаются и на уровне правительств, и на уровне соответствующих ведомств, и на уровне глав государств», – отметил представитель Кремля, добавив, что процесс будет продолжаться. «Потенциал очень хороший и позитивный», – подчеркнул Песков.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США.

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.

В минувшее воскресенье обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину в попытке покушения на Лукашенко. Четырем задержанным предъявили обвинения. На этом фоне США отказались вести дела с Белоруссией.

При этом обвиняемый в заговоре о захвате власти в Белоруссии адвокат Юрий Зенкович в ходе допроса признался, что контактировал в США с представителями ФБР и ЦРУ. В Белоруссии также нашли связь советника президента США Джо Байдена – Майкла Карпентера – с подготовкой госпереворота и покушения на Лукашенко.

Также обвиняемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушении на президента рассказали о намерении создать Революционный комитет Белоруссии (РКБ) и его силовое крыло – Белорусскую повстанческую армию.