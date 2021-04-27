Пользователей Zoom предупредили о небезопасности приложения

Западные СМИ: Пытавшиеся отравить болгарина Гебрева офицеры ГРУ возили яд дипломатическим багажом

Издания Bellingcat и The Insider сообщают, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы пытались дважды убить болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.

В расследовании Bellingcat и The Insider, подготовленного при участии немецкого издания Der Spiegel и чешского Respekt, говорится, что группа сотрудников ГРУ якобы летала в Софию и останавливалась в гостинице, окна которой выходили на окна компании Гебрева EMCO. Анализ поездок российских офицеров, заявляют журналисты, свидетельствует о возможном провозе токсина с помощью дипломатического багажа.

Весной 2015 года было совершено два покушения на Гебрева, оба безуспешные. Какое именно отравляющее вещество было использовано против Гебрева, неизвестно. «Возможно, это был именно «Новичок», но для того чтобы установить это, необходимы дополнительные лабораторные анализы. А провести их сложно, так как образцы крови Гебрева таинственным образом исчезли из финской лаборатории Verifinn», передает Deutsche Welle со ссылкой на The Insider.

Между тем, по информации Bellingcat и все того же The Insider, сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига якобы совершили взрыв на складе в чешском Врбетице, поскольку полагали, что хранящиеся на нем боеприпасы предназначаются для экспорта на Украину. По их данным, сотрудники ГРУ не знали, что чешский склад не участвовал в украинских поставках компании Гебрева EMCO, оружие которой хранилось в том числе во Врбетице.

Несмотря на то, что Гебрев отрицает масштабные поставки боеприпасов Украине, журналистам удалось выяснить, что его компания экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. EMCO поставила Украине в этот период три корабля с боеприпасами, пишет The Insider со ссылкой на источник, близкий к украинским военным закупкам.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.