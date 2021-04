Названы лауреаты премии «Оскар» 26 апреля 2021, 08:45 Текст: Евгения Шестак

Картина американки китайского происхождения Хлои Чжао «Земля кочевников» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм года», об этом было объявлено в ходе 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Фильм основан на одноименном документальном романе американской писательницы и журналистки Джессики Брудер. Лента повествует о немолодой американке, которая после потери работы решает начать свой путь по пустынному западу США, ведя кочевой образ жизни, передает РИА «Новости». В номинации «Лучший фильм года» также были представлены картины «Отец», «Минари», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла». Режиссер картины «Земля кочевников» завоевала «Оскар» в категории «Лучший режиссер». А сыгравшая главную роль в этой картине актриса Фрэнсис Макдорман получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». На статуэтку также претендовали Ванесса Кирби с фильмом «Фрагменты женщины», Кэри Маллиган за «Девушку, подающую надежды», Виола Дэвис за «Ма Рейни: мать блюза» и Андра Дэй за картину «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Актер Энтони Хопкинс удостоен «Оскара» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Отец». В этой категории также были представлены Гари Олдман («Манк»), Риз Ахмед («Звук металла»), Стивен Eн («Минари») и Чедвик Боузман, номинированный посмертно за фильм «Ма Рейни: мать блюза». Тем временем в категории «Лучшая оригинальная песня» награду получила песня Fight for You из фильма «Иуда и черный мессия». Награду в категории «Лучшая оригинальная музыка» получили создатели музыки к мультипликационному фильму «Душа». «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм» завоевала картина «Еще по одной» датского кинорежиссера Томаса Винтерберга. В этой категории также боролись «Лучшая пора» Цзен Госян, «Коллектив» Александра Нанэу, драма «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья и «Куда ты идешь, Аида? Ясмилы Жбанич. 93-ю церемонию «Оскар» отложили на два месяца из-за коронавируса. Изначально она должна была пройти в феврале. В этот раз основная церемония проходит в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station. Номинантов попросили присутствовать на церемонии лично. Для тех, кто не смог приехать в США, организовали площадки в Лондоне и Париже. Напомним, картина режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошла в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», однако не попала в список номинантов на кинопремию «Оскар».

Названы желающие присоединиться к России украинские города 25 апреля 2021, 15:47 Текст: Абдулла Шакиров

Присоединиться к России хотят не только жители самопровозглашенных республик Донбасса, но и ряда городов остальной Украины, заявил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» российский политолог Сергей Марков. «Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье также на голосовании за воссоединение будет абсолютное, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача», – цитирует Маркова «Политнавигатор». По словам политолога, проект «антироссийская Украина» запущен с целью ликвидации России. «Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе», – добавил эксперт. Напомним, в Киеве и странах Запада активно запугивали население «подготовкой российского вторжения на Украину», подтверждая это фотографиями перемещения военной техники, полученными из соцсетей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что значат масштабные перемещения российских войск у границ Украины. Ранее руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что сейчас обсуждения двусторонних отношений Москвы и Киева быть не может. По его словам, «искать любую точку и обсуждать украинско-российские отношения» можно будет только после того, как «агрессия прекратится» и «войны не будет». Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией, а также заявляет, что в Донбассе якобы действуют российские войска. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собчак задело сравнение Шнура с «телкой» и «шипящей сковородкой» 25 апреля 2021, 12:03

Фото: Сергей Ведяшкин/

Агентство «Москва»

Текст: Ксения Панькова

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на интервью с музыкантом Сергеем Шнуровым, в котором он сравнил ее с «шипящей сковородкой» и «телкой». Шнуров дал интервью видеоблогеру Надежде Стрелец, в котором отметил, что особой дружбы у них с Собчак никогда не было. По его словам, она – удобный оппонент. «В Собчак, как в сковородку горячую, если плюнул — обязательно зашипит. Если пнул, то точно будет ответ», – отметил музыкант. В свою очередь ведущая в интервью указала на то, что Собчак сама рассказывала о дружбе с ним и в Сети было много фотографий, где они вместе. Музыкант ответил, что если речь идет о фотографиях со светских мероприятий, где он стоит в обнимку со звездой, то там помимо телеведущей, по его словам, было «еще порядка 20 телок». Собчак отреагировала на высказывания музыканта, отметив, что просмотров этого интервью мало и она «рада его поддержать своим постом». «Может ты и правда «любую телку» зовешь домой, сидишь болтаешь до утра, едешь с «телками» отдыхать на Бали и во Францию, но я действительно по наивности считала это дружбой. Дружбой с тобой и с твоей бывшей женой. И мне было больно, когда ты просто пропал», – написала она на своей странице в Instagram (авторская орфография здесь и далее сохранена – прим. ВЗГЛЯД). При этом телеведущая отметила, что гораздо больнее ей было, когда музыкант выложил «отвратительные стихи» про ее личные отношения. «Я спросила лично зачем ты это сделал. Ты не ответил. Мне пришлось отвечать публично. Оказывается, тебе просто было приятно, что «сковородка шипит», и подписка растет ну ок. Надеюсь моя спина не ранила твой нож?) Я справилась, и все ок, в меня этих ножей летит сотни в день. Но от бывших друзей – я их еще чувствую. Желаю твоим новым друзьям и новым близким всегда помнить о том, как ты поступил со старыми. Людям ведь всегда кажется, что именно с ними так не поступят», – добавила Собчак. Стоит отметить, что это не первый конфликт между телеведущей и музыкантом. Так, в 2020 году Шнуров отреагировал на критику Собчак сравнением лошадей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Земан заявил об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» во Врбетице 25 апреля 2021, 12:30

Фото: Vit Simanek/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки, заявил президент Чехии Милош Земан. «Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается – подчеркиваю, – что не существует доказательств и свидетельств [очевидцев], чтобы эти два агента (россияне, которым приписывается причастность к инциденту – прим. ВЗГЛЯД) находились [на территории складов боеприпасов] во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», – цитирует ТАСС Земана. Он также обратил внимание, что контрразведка Чехии даже в закрытой части докладов в течение шести лет ничего не говорила о неких «русских агентах», передает РИА «Новости». Президент Чехии сообщил, что неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб рассматриваются как причины взрывов во Врбетице. «Мы работаем с двумя версиями – что взрывы [во Врбетице] произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», – отметил Земан. Кроме того, президент Чехии призвал по телевидению дождаться итогов расследования инцидента. «Я, как главнокомандующий ВС Чехии, к которым относится и полиция, желаю, чтобы на расследование [произошедшего во Врбетице] были направлены максимальные силы и, чтобы, когда расследование завершится, чешские граждане были полностью информированы [об инциденте] и ничего [связанного с ним] не было засекречено», – сказал Земан. Президент Чехии не исключил, что происходящее вокруг истории со взрывами на складах во Врбетице – игра спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для страны. Он также рассказал, что чешские правоохранители установили связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице. По словам Земана, в деле о взрывах во Врбетице остается еще много белых пятен, над их устранением работают полиция и генпрокуратура, которые обладают его полным доверием. Ранее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину. Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. Украинцы высказались за визит Зеленского в Москву 25 апреля 2021, 17:38

Фото: Студия Квартал 95

Online/YouTube

Текст: Елена Мирошниченко

Украинское издание «Страна.ua» провело опрос среди киевлян и выяснило, что большинство жителей украинской столицы выступают за визит президента Украины Владимира Зеленского в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Я от политики далека, поэтому не знаю, – сразу оговорилась киевлянка. – Но, может быть, и стоит. Может, поговорить надо, и что-нибудь решат». На вопрос корреспондента о том, не будет ли такой визит предательством, женщина ответила отрицательно, так как «речь идет о том, чтобы не стреляли, не убивали», пишет «Страна.ua». Мысль о том, что поездка необходима для прекращения огня в Донбассе, поддержали и другие киевляне. «Путин имеет намного больше веса в мировой политике. Если вы спортсменка, скажем, первого разряда, вы прислушались бы к заслуженному мастеру спорта? Я не говорю, что он заслуженный человек. Но, я думаю, нужно пойти на уступки кому-то ради людей», – высказал свою позицию мужчина. Еще один киевлянин отметил, что «надо делать все, чтобы был мир, хоть на Марс полететь». «Я думаю, стоит. Чтобы был мир и люди не гибли. Очень у многих родственники в России, мои, например, живут в Петербурге. И брат мой двоюродный живет в Москве, мы видеться не можем», – говорит киевлянка. Тем, кто считает подобные визиты предательством, нужно, по мнению женщины, объяснять, что найти дипломатическое решение – это достойно. «Конечно, должен. Чтобы они договорились о мире в Донбассе и вообще улучшили отношения с Россией. Я за хорошие отношения с Россией. Мирно поговорить руководителям двух государств – какая же тут зрада (предательство – прим. ВЗГЛЯД)? Пусть едет», – считает еще одна девушка. Среди опрошенных были и те, кто относится к этой идее отрицательно, указывая на негативные качества Зеленского. «Наверное, нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это все шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место», – резко высказался мужчина. Другой молодой человек считает, что личная встреча Путина с Зеленским ничего не решит, поскольку Россия будет договариваться по-крупному лишь с Западом». При этом еще один мужчина и вовсе считает, что с Россией в принципе договориться нельзя, он убежден, что Москва хочет восстановить СССР в его прежних границах. Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Пушков отреагировал на заявление Земана по взрывам во Врбетице 25 апреля 2021, 13:12

Фото: flickr.com/photos/sf_press

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Чехии об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. «Неудивительно: доказательства не предъявляли, потому что их просто не было и нет. Нужна была пропагандистская атака – она состоялась. А по сути – нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма. Дезинформация в очередной раз определяет политику», – написал Пушков в Telegram. Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. В воскресенье американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину. Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. США попали в список недружественных России государств 25 апреля 2021, 15:30

Фото: ANTON VAGANOV/Reuters

Текст: Елена Мирошниченко

Список недружественных России государств формируется, но США уже фигурируют в нем, заявила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента, который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан России сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. <...> А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется. <...> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», – цитирует ее ТАСС. Также она назвала указ президента Владимира Путина, который запрещает нанимать россиян на работу в диппредставительства «недружественных стран», ответом на агрессивное поведение Запада. «Мы всегда подчеркивали миролюбивый характер нашей внешней политики... Подобный подход четко прописан и озвучен, в том числе во многих выступлениях, интервью и заявлениях руководства нашей страны. Но мы также всегда подчеркивали, что все действия, которые мы квалифицируем как недружественные и враждебные, они никогда не останутся без ответа. Ответы бывают разные. И тот пакет мер, который сейчас принимается – это, безусловно, также ответная мера», – цитирует Захарову РИА «Новости». Она отметила, что «это не агрессивные действия нашей страны, это ответ. Это защита нашей страны, нашего государства, от враждебных и недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя». Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ». Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств. Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной 25 апреля 2021, 19:14 Текст: Абдулла Шакиров

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» во время вакцинации в Венгрии продемонстрировала наибольшую эффективность среди всех препаратов, применяющихся в стране, сообщило правительство республики. Средняя смертность среди вакцинированных «Спутником V» в 20-32 раза меньше, чем при использовании других вакцин, число заболеваний коронавирусом – в 2-6 раз ниже, говорится в Twitter Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Согласно инфографике, представленной РФПИ, среднее количество заболеваний COVID-19 среди привитых российским препаратом составило 95 на 100 тыс. человек, средняя смертность – один случай на 100 тыс. вакцинированных. Средняя заболеваемость привитых препаратом AstraZeneca – 700 человек, смертность – семь. После вакцинации продуктом компании Pfizer/BioNTech заболевает в среднем 555 человек, умирает 32. Среди привитых вакциной Moderna на 100 тыс. человек заболевают 176 пациентов, умирает 20, среди вакцинированных препаратом SihoPharm инфицируются коронавирусом 356 человек, умирают 16 Отмечается, что доля смертей у вакцинированных препаратом Pfizer/BioNTech в 32 раза выше, чем у «Спутника V». При этом смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca. Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля. В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИДа Петер Сийярто по телефону обсудили поставки препарата в Венгрию. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Священники и паства подрались в Грузии в Вербное воскресенье 25 апреля 2021, 13:29 Текст: Дмитрий Александров

Драка между священнослужителями и паствой произошла в Вербное воскресенье в мужском монастыре Салхино в Мартвильском районе на западе Грузии, МВД начало расследование инцидента, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Инцидент начался после того, как на воскресную службу в монастырь пришел местный бизнесмен, которого священнослужители обвиняют в присвоении земель и попытке внести раскол в ГПЦ. Священники говорят, что этот бизнесмен, в частности, хочет присвоить себе винный погреб, где хранится монастырское вино. На место прибыли усиленные наряды полиции, в том числе начальник краевого управления МВД. Виновникам грозит до одного года тюрьмы. Верующие собираются в монастырь, чтобы выразить поддержку патриарху Грузии Илие Второму и не допустить «целенаправленной дискредитации Церкви». ГПЦ по всем опросам – самый авторитетный институт в стране. Это не нравится радикальной оппозиции, особенно сторонникам экс-президента Михаила Саакашвили (ныне – главы украинского исполкома реформ). В грузинских СМИ и в экспертном сообществе отмечают, что за попыткой раскола Церкви стоят именно политические радикалы. Бортников рассказал о планировавшемся военном перевороте в Белоруссии 25 апреля 2021, 14:32 Текст: Елена Мирошниченко

Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» о том, что полученные объективные и достоверные материалы подтверждают, что в Белоруссии пытались совершить военный переворот. Бортников утвердительно ответил на вопрос ведущего Павла Зарубина о том, можно ли подтвердить, что в Белоруссии имела место попытка именно военного переворота. «Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц – вы знаете, о ком я говорю – в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по окончательным результатам расследований», – цитирует его РИА «Новости». На вопрос о том, насколько существенную роль в попытке переворота пытались играть США, Бортников ответил, что эта тема «исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии». Ранее Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии. Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии. Итальянский эксперт: Смерть Навального принесет пользу только Западу 25 апреля 2021, 13:00 Текст: Елена Мирошниченко

Преждевременная смерть блогера Алексея Навального сыграет на руку только Западу, который получит основу для продолжения политики сдерживания России, считает аналитик-международник, директор программы исследований евразийского энергетического рынка «ASRIE Analytica» Сильвия Болтук. «На данный момент, когда в СМИ искусственно поднята шумиха вокруг дела Навального, немыслимо, чтобы смерть оппозиционера каким-либо образом послужила на пользу действующему правительству России. Его преждевременная смерть в эпоху, когда социальные сети и средства массовой информации играют неоценимую роль в формировании и направлении мирового общественного мнения, принесет пользу только Западу, у которого будет еще более широкая основа для продолжения политики сдерживания в ущерб России», – говорится в статье Болтук, опубликованной на сайте Notizie Geopolitiche. Так, по словам автора, ухудшение физического состояния Навального связано не с тем, как к нему относились под стражей, а с его личным выбором демонстрации голодовки. Болтук упомянула и тот факт, что 20 апреля Навальный получил доступ к гражданскому медицинскому учреждению, где ему были даны рекомендации гражданских врачей прекратить голодовку в его собственных интересах. Затем результаты проведенных медицинских обследований были переданы врачам блогера. Это отметили и международные наблюдатели. Напомним, в пятницу блогер Алексей Навальный объявил о решении прекратить голодовку, которую ранее начал из-за якобы недопуска к нему врачей. Свое решение он пояснил тем, что его дважды обследовал консилиум гражданских медиков, которые проводили анализы и знакомили его с их результатами. «Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и – скажу откровенно – их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания», – сообщается в Instagram Навального. 19 апреля ФСИН сообщил, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Как указывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального 21 апреля, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В то же время оппозиционный политик, либертарианец Михаил Светов упрекнул организаторов митинга Ивана Жданова и Леонида Волкова в том, что те скрыли от своих сторонников тот факт, что еще накануне митинга блогера перевели в гражданскую больницу. По мнению Светова, это «манипулирование доверием». Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории 25 апреля 2021, 17:53 Текст: Елена Мирошниченко

Washington Post и ABC News провели опрос, согласно которому рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые 100 дней президентства составил 52%, за последние 76 лет этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%). Опрос показал, что 52% американцев «однозначно» или «в некоторой степени» одобряют работу Байдена, среди них 90% демократов, 47% независимых респондентов и 13% республиканцев, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что 42% опрошенных высказались неодобрительно. 64%, одобряют политику Байдена в области борьбы с пандемией коронавируса, экономическую политику нынешнего президента одобряют 52% респондентов. Что касается действий Байдена в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой, их поддержали 37% опрошенных. Пакет мер по стимулированию экономики поддержали 65% американцев, 31% высказался против. План Байдена по инвестированию двух триллионов долларов в инфраструктурные проекты одобрили 52% респондентов, против выступили 35% опрошенных. Опрос проводился по телефону 18-21 апреля на английском и испанском языках, в нем приняли участие 1007 совершеннолетних респондентов. В марте состоялась публичная пресс-конференция Байдена, которая стала первым масштабным общением президента США с журналистами за два месяца с момента инаугурации – что также отметили в американской прессе. В ходе выступления президент рассказал о ситуации с COVID-19, состоянии экономики, миграции, а также о том, будет ли он баллотироваться на следующий срок. О России Джо Байден вспомнил лишь один раз, зато КНР критиковал много. В контексте разговора об этих странах он заключил: в XXI веке идет «битва между демократиями и автократиями» и США нужно будет показать, что «демократия работает», отметило издание «Коммерсант». Глава британской разведки призвал уважать роль России в мире 25 апреля 2021, 17:51 Текст: Абдулла Шакиров

Великобритании следует взаимодействовать с Россией и уважать ее роль в мире, но вместе с тем стараться сдерживать действия Москвы, заявил глава службы внешней разведки Соединенного Королевства Ричард Мур. «Необходимо максимально жестко противостоять, в то же время взаимодействуя с Москвой и уважая ее роль [в мире]», – передает ТАСС слова Мура, сказанные в интервью Sunday Times. Глава МИ-6 подчеркнул, что отношения двух стран не такие, которые хотела бы иметь Великобритания, однако «этот выбор сделан не нами». По словам Мура, он испытывает симпатию к российскому народу и не раз работал с русскими. Он также отметил, что в обострившихся между Россией и Западом отношениях Лондону важно избегать недопонимания. Ранее Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем. Путин наградил Жириновского орденом 25 апреля 2021, 09:27

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. «За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля. Жириновский, которому 25 апреля исполняется 75 лет, является основателем и председателем партии ЛДПР, депутатом Госдумы всех пяти созывов с 1993 года. В 2016 году Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении 25 апреля 2021, 10:14

Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов. «Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку», – сказал он в телеобращении, передает РИА «Новости». По его словам, парламент Армении два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона распустится и будут назначены внеочередные выборы, передает ТАСС. При этом Пашинян отметил, что, несмотря на статус исполняющего обязанности, будет в полном объеме осуществлять полномочия главы кабинета. «До проведения досрочных выборов я буду в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра, согласно конституции и законам», – сказал премьер Армении. Кроме того, он сообщил, что будет кандидатом на пост главы армянского кабмина от партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах. «Я буду кандидатом на пост премьера. Если народ решит, что я должен уйти с поста премьера, я исполню его волю, а если захочет, чтоб я продолжил работу на посту премьера, я также исполню волю народа», – добавил Пашинян. Напомним, что Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране, которые планируются 20 июня. При этом армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти. В Кремле заявили, что решение Пашиняна не требует незамедлительного разговора с президентом Владимиром Путиным, кроме того, в любом случае «контакты идут постоянно». Медсестра в Германии подменила вакцину от коронавируса физраствором 25 апреля 2021, 20:36 Текст: Абдулла Шакиров

Сотрудница прививочного центра в Германии вместо вакцины производства Pfizer/BioNTech влила в шприцы физраствор, прививку которым сделали шести пациентам, сообщило ведомство по вопросам здравоохранения федеральной земли Нижняя Саксония. Медсестра Германского общества Красного Креста случайно уронила и разбила ампулу с препаратом от COVID-19. Решив это скрыть, она влила в шприцы вместо вакцины физраствор, при этом сотрудница не вводила инъекции, а лишь готовила их, передает ТАСС. Об инциденте медсестра спустя три дня рассказала своей коллеге, которая в свою очередь проинформировала начальство. Как рассказали власти Нижней Саксонии, получившие физраствор пациенты чувствуют себя хорошо, угрозы их здоровью нет. Несмотря на это, всем 200 гражданам, которым могли сделать уколы физраствором, было назначено прохождение тестов на антитела. Медсестра подозревается в нанесении телесных повреждений, вероятнее всего, она будет уволена. Ранее в городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки вакциной Pfizer/BioNTech.