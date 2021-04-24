Анкару призвали закрыть базу Инджирлик для США после заявления Байдена

Российским туристам разъяснили правила поведения в Турции во время локдауна

В Турции вводится локдаун на три дня. Несмотря на приостановку авиасообщения с Россией, в стране остаются российские туристы. Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин пояснил, что на россиян и других иностранцев действие комендантского часа не распространяется.

Россияне в Турции должны так же, как и остальные, соблюдать масочный режим, однако ограничений на их передвижение не накладывается. Путешественникам рекомендовано носить с собой ваучер отеля и электронный код, который они получают за 72 часа до вылета в Турцию, чтобы избежать проблем с законом.

«Российские туристы продолжают отдых. На них никогда комендантский час не распространялся и не будет распространяться. На территории отелей все работает в обычном режиме. Последние организованные туристы из России прилетели в Турцию 14 апреля. Они все примерно к майским праздникам на своих рейсах планово вернутся», – передает слова Горина «Ридус».

По словам эксперта, в Турции на данный момент находятся приблизительно 29 тыс. россиян, которые улетели по туристической путевке.

«По состоянию на 15 апреля 50 тыс. организованных туристов находились в Турции. 43% от этого количества отдыхающих вернулись в Россию 18 апреля. Соответственно, сейчас там остались туристы, у которых срок поездки заканчивается примерно 30 апреля. Также в Турции сейчас отдыхают самостоятельные туристы, которые полетели туда прямыми и транзитными рейсами. Их вывозом занимается Росавиация. Выполняется большое количество плановых и дополнительных рейсов», – уточнил глава транспортного комитета АТОР.

МВД Турции в четверг сообщило, что турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране.

Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.

На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.