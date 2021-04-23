Большинство читателей газеты ВЗГЛЯД готовы отказаться от чешских брендов

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НОВОСТЬ ЧАСА

Россия пригласила Германию и Францию обсудить Минские соглашения в Донбассе

23 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
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Путин и Вооруженные силы России укрепили рубль

Позитивные новости укрепляют рубль Станислав Красильников/ТАСС
Российский рубль крепнет и уже к середине лета может вполне дойти до 70 за доллар. Любопытно, что российской валюте помогает не только послание президента и отвод российских войск от западных границ, но и американская валюта. Как именно?  Подробности...
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Яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов

Шакал лижет лапы тигру. Яркая метафора современной международной политики «Маугли», киностудия «Союзмультфильм»
Владимир Путин использовал в своем послании яркие литературные образы – и речь идет прежде всего об упоминании героев знаменитой «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена»? Подробности...
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Военные самолеты России получат крышу над головой

Так выглядят укрытия для российских бомбардировщиков в Сирии Телеканал Звезда/YouTube
Вооруженные силы России приступают к реформе, которая напрашивалась десятилетиями. Речь идет о массовом строительстве специальных укрытий для самолетов ВКС на военных аэродромах. Почему эти сооружения критически важны для успешного функционирования боевой авиации и что подтолкнуло Минобороны к началу этой масштабной программы? Подробности...
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Эстония протянула руку России с опозданием

Премьер Эстонии считает, что договор о границах нужен больше Таллину, чем Москве Madis Veltman/Reuters
Таллин активизировал свою деятельность, направленную на ратификацию российско-эстонского договора о границах. В частности, премьер-министр Кая Каллас призналась, что ратификация этого соглашения сейчас намного нужнее Таллину, нежели Москве. Почему в Эстонии изменили свою точку зрения в отношении договора и с чем связана возросшая дипломатическая активность Таллина?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Как администрация Байдена попала в тактический тупик

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона. Подробности...
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Пушкин против революции

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века. Подробности...
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Самолет за Навальным из Рио-де-Жанейро не прилетел

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Заборы – реальные и символические – быстро и технично загоняют революционных жуликов в тупик, когда они вынуждены эмигрировать, а из их клиентов на улицах остаются только самые юные, самые безумные, словом, те, у кого в голове особенно сильный ветер, а таких много не бывает. Подробности...
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Русофобия ведет к обнищанию

Главный враг России в Германии

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Послание Путина Федеральному собранию

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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Обсуждение: 9 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия пригласила Германию и Францию обсудить Минские соглашения в Донбассе
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    Большинство читателей газеты ВЗГЛЯД готовы отказаться от чешских брендов

       23 апреля 2021, 16:35
    Фото: Tom Mueller/Imagebroker/Global Look Press
    Текст: Игорь Кравченко

    Подавляющее большинство – почти 70% участников опроса, проведенного на сайте газеты ВЗГЛЯД, выразили готовность бойкотировать чешские бренды на фоне обострения отношения Москвы и Праги.

    Более 69,4% читателей газеты ВЗГЛЯД, принявших участие в опросе на редакционном портале, выразили готовность игнорировать товары, произведенные в Чехии.

    Около 7% заявили, что продолжат приобретать товары чешских марок. А 23,5% опрошенных сообщили, что и раньше не покупали чешские бренды.

    В опросе приняли участие более 21 тысячи пользователей интернета.

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    Обсуждение:  61 комментарий
    Напомним, чешско-российские отношения резко ухудшились после того, как Прага заявила о якобы причастности спецслужб России ко взрыву на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. Из страны выслали 18 сотрудников посольства России – по утверждению местных спецслужб, они якобы работают на российскую разведку. 

    Член Общественной палаты России, глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев призвал ввести эмбарго на продажу чешского пива. Если будет принято решение бойкотировать товары из Чехии, то российский рынок абсолютно не заметит отсутствие пива из этой страны на прилавках в магазинах, пояснил газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.

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    Захарова: Прага получила то, о чем не мечтала в страшном сне
       22 апреля 2021, 22:02
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне, «сама не понимала, во что себя втягивает», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

    «Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово «паритет». Ну, паритет так паритет. Мы никогда не нанимали, это не в практике российской дипломатической службы, на месте граждан той страны, где аккредитовано наше посольство, в качестве либо дипломатов, либо административно-технического персонала. Что касается Чехии, то значительная, я бы сказала, большая часть сотрудников их дипломатических миссий здесь, в России, составляли российские граждане», – пояснила Захарова, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, идя на недружественные шаги по отношению к Москве, Прага «сама не понимала, во что себя втягивает». 

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    Ранее в четверг Москва в ответ на действия Праги потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.

    Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек

    Кроме того, палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

    Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

    Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

    Коментарии (106)
    МИД Чехии заявил о высылке 63 сотрудников российского посольства
       22 апреля 2021, 19:48
    Фото: Игорь Шамшин/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

    «Речь идет о 63 сотрудниках российского посольства, которые [покинут Чехию] с членами семей», – передает его слова ТАСС.

    Ранее новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. 

    Позже он заявил, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая. В МИД Чехии уточнили, что в посольстве России в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве – пять дипломатов и 19 техслужащих.

    Россия в свою очередь потребовала, чтобы Прага сократила количество сотрудников посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.

    В четверг премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи «с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии». Москва пообещала ответить на высылку из Словакии российских дипломатов.

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    На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?



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    Также палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

    Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

    Коментарии (73)
    Прага пообещала не менять число сотрудников генконсульства России в Чехии
       23 апреля 2021, 08:22
    Фото: REUTERS/David W Cerny
    Текст: Алина Назарова

    Количество сотрудников российских и чешских генеральных консульств не изменится на фоне происходящего между странами дипломатического конфликта, заявил глава МИД республики Якуб Кулганек в интервью газете «Блеск».

    «Пока это (взаимные меры по уравниванию численности штата посольств в Москве и Праге) не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность (сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии)», – отметил Кулганек, передает ТАСС.

    Он также уточнил, что Чехия и Россия будут располагать 32 сотрудниками в своих посольствах в Москве и Праге – по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.

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    Напомним, 21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.

    Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб». 

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    Словакия объявила о высылке трех российских дипломатов
       22 апреля 2021, 18:16
    Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи с ситуацией в Чехии, объявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

    «В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства России в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что Братислава предпримет резкие действия в поддержку Чехии.

    Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

    Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

    Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

    Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».

    Коментарии (129)
    Страны Прибалтики объявили о высылке российских дипломатов
       23 апреля 2021, 14:21
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

    «В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», – заявил глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс, передает ТАСС.

    В то же время глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что балтийская республика в знак солидарности с Чехией решила высылать из страны двоих российских дипломатов.

    МИД Эстонии также вышлет одного сотрудника российского посольства, передает РБК со ссылкой на Reuters.

    Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.

    21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.

    Коментарии (143)
    Эксперт: Доля чешского пива в России – капля в море
       22 апреля 2021, 18:00
    Фото: Libor Zavoral/Zuma/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Российский рынок абсолютно не заметит отсутствие на прилавках в магазине чешского пива, если будет принято решение бойкотировать товары из этой страны, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

    Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля, срок ультиматума истек. В России тем временем звучат предложения начать бойкот чешских товаров, в том числе запретить продажи чешского пива.

    «Рынок пивных напитков в России – 8 млрд литров в год. В это количество входят российское (95%) и импортное (5%). В прошлом году чешского пива привезли 40 млн литров, оно занимает всего 10% в импортном пиве. То есть это капля в море», – говорит Дробиз. При этом он подчеркивает, что чешское пиво достаточно дорогое, не рассчитанное на массового потребителя. Соответственно, данный алкогольный напиток направлен на средний класс. 

    «Никаких серьезных экономических последствий в случае, если запретят чешское пиво, не будет ни для Чехии, ни для России. Кроме того, я не думаю, что от этого могут пострадать производимые в России чешские бренды пива. Отсутствие чешского пива российский рынок абсолютно не заметит», – убежден собеседник.

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    На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?



    Обсуждение:  61 комментарий

    Напомним, из-за того, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, из страны выслали 18 сотрудников российского посольства, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

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    Экс-президент Чехии заявил о стыде из-за действий Праги в отношении России
       23 апреля 2021, 10:49
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что ему стыдно из-за действий нынешнего руководства страны в отношении России на фоне дипломатического скандала и обвинений в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

    «То, что мы [Чехия] лаем на одну из мировых держав, это то, за что мне стыдно и что меня удручает [и отталкивает от желаний] пытаться вообще еще что-то делать в этой стране [Чехии]. Для меня это свидетельство [о современном состоянии] нашей страны и о том, что мы вообще не способны иметь осмысленную внешнюю политику», – цитирует ТАСС Клауса. 

    По его мнению, заявления чешских властей по поводу взрывов боеприпасов на складах в Врбетице в 2014 году и их утверждений о причастности к этому инциденту российских спецслужб связаны со стремлением чешских властей заработать очки в Вашингтоне и НАТО.

    «Чехия – это такая маленькая собачка, которая лает на большого пса», – отметил Клаус. Также он добавил, что ситуацию можно сравнить с тем, «когда маленький мальчик отважится бить немного большего мальчика только потому, что он, в отличие от [первого] мальчика, [находится там] вместе с папочкой и знает, что если эта [драка] будет заканчиваться для него плохо, то вмешается папочка и защитит его». 

    «Мы в данном случае маленькая собачка, лаем на Россию, так как думаем, что за нами стоят мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика», – полагает Клаус.

    Также бывший глава государства заявил, что в среду обсуждал инцидент в Врбетице с нынешнем президентом Чехии Милошем Земаном, который не сказал ему о своей поддержке действий правительства и МИД республики по отношению к России.

    Напомним, 21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.

    Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

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    Коментарии (27)
    В Германии посоветовали Чехии, Словакии и Польше «не капризничать»
       23 апреля 2021, 14:50
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Они пытаются угадать мысли Вашингтона, но не видят реальной картины происходящего», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии, Словакии и Польши на фоне дипломатического кризиса в Восточной Европе.

    «Я не считаю, что европейские страны выступают общим фронтом против России на фоне обострившегося скандала с Чехией. Напротив, большинство стран ЕС не поддерживают чехов в этом вопросе и не верят в причастность России к взрывам боеприпасов в 2014 году. Чехию поддерживают только союзники по Вишеградской четверке, пока кроме Венгрии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его мнению, Чехия, Словакия и Польша пытались устроить провокацию против России, но опоздали, потому что политическая обстановка поменялась. «К сожалению, политика этой группы стран зачастую недальновидна и очень эмоциональна. Вероятно, они совершают ту же ошибку, что и Украина в свое время – пытаются угадать мысли Вашингтона, но зачастую попадают впросак. Им возможно кажется, что Байден ударил в колокол и всех послал на бой с Россией. Но это не так», – убежден собеседник.

    Рар отмечает, что если бы горячие головы лидеров Чехии, Польши и Словакии более трезво посмотрели на мир в целом и на Европу в частности, то увидели бы совсем иное. Во-первых, Германия, Франция, Австрия, Италия и другие страны не поддерживают их в этой провокации против России. Во-вторых, сам Джо Байден на онлайн-саммит по климату лично пригласил Владимира Путина, что отчасти свидетельствует о некотором изменении политики США в отношении России. «Вероятно, сейчас им важно подготовить двустороннюю встречу лидеров, а не спотыкаться о лишние проблемы, которые создали на этом фронте представители чешской власти», – считает политолог.

    Рар предполагает, что Россия ничего не потеряет даже в случае закрытия посольства в этих государствах. «Ну закроют они российские посольства у себя, и что? Россия примет ответные меры. Даже настоящего скандала не будет», – убежден политолог. Он напомнил позицию России, которую высказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров: Россия будет сотрудничать только с теми странами Европы, которые готовы выстраивать деловые и конструктивные отношения с Россией.

    «А с теми, кто торгует русофобией на европейском политическом рынке, России общаться неинтересно. Я уверен, что такая истеричная политика со стороны Праги, Варшавы и Братиславы не только не будет способствовать солидарности других европейских стран с ними, но так или иначе приведет к попыткам истеблишмента Старой Европы их успокоить и вместе постараться приостановить конфликт на востоке Европы», – прогнозирует Рар.

    Собеседник также предположил, что истоки подобного поведения проистекают из общего прошлого с Советским Союзом, когда Прага, Братислава и Варшава были сателлитами Москвы. «Они себя видят в роли жертвы. Но я хочу пожелать им получше изучать историю и меньше капризничать. Своей истеричной повесткой они могут рано или поздно испортить отношения, по крайней мере, между российским и немецким народами, которые примирились после Второй мировой войны», – заключил Рар.

    Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.

    21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.

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    Коментарии (23)
    Россия потребовала у Чехии сократить число сотрудников посольства в Москве
       22 апреля 2021, 19:32
    Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Россия требует, чтобы Прага сократила количество сотрудников посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    «В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав Посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте», – передает ее заявление РИА «Новости».

    В четверг в министерство иностранных дел России был вызван посол Чехии.  «Послу сказано, что оставляем за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии», – сообщили в МИДе.

    «Ему [послу] был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми сегодня Прагой дополнительными ограничительными мерами в отношении сотрудников российского посольства в Праге», – добавили в министерстве.

    В МИД чешскому послу заявили, что власти Чехии продолжают раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами и своими действиями разрушает двусторонние отношения. «Подчеркнуто, что язык ультиматумов для нас неприемлем», – говорится в сообщении.

    Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. Он заявил, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая.

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    Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

    Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

    Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

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    Слуцкий призвал к быстрому и адекватному ответу на высылку дипломатов из Словакии

    22 апреля 2021, 19:05

    Текст: Вера Басилая

    Словакия, выслав трех российских дипломатов, вступила в вассалитет США, России придется ответить на провокации Братиславы быстро и адекватно, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Братислава добровольно вступает в вассалитет США. Решение о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с шизофреническими обвинениями Праги – не меньший бред», – цитирует ТАСС депутата.

    Слуцкий также выразил мнение, что «России придется ответить и на эти провокационные действия Словакии, причем, быстро и адекватно».

    Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи с ситуацией в Чехии.

    Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек

    Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

    Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

    Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

    Коментарии (70)
    Посол Чехии заявил о продолжении работы в Москве
       22 апреля 2021, 17:40
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Глава чешской дипмиссии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что пока продолжит работать в России.

    «Пока да», – сказал он, отвечая на вопрос о продолжении работы в Москве.

    «Мы получили официальный ответ МИД [России]», – сказал посол по итогам визита на Смоленскую площадь. Он заявил также, что ожидает дальнейших встреч с российской стороной для решения существующих проблем, передает РИА «Новости».

    «Работа дипломатов – есть решение таких проблем. Думаю, есть первая встреча, думаю, будут еще следующие встречи, чтобы мы эти вопросы решили», – сказал он, добавив, что решение существующих проблем делительным процессом, по его мнению.

    Сообщается также, что посол покинул российское внешнеполитическое ведомство, куда его вызвали в четверг в связи с обострением отношений России с Чехией.

    Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

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    На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?



    Обсуждение:  61 комментарий

    Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

    Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

    Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».

    Коментарии (20)
    Захарова: Прага встала на путь разрушения отношений
       22 апреля 2021, 17:20
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Москва даст ответ Праге на сокращение российского посольства в Чехии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

    «Меня просят прокомментировать их последнее решение. Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что российская сторона ответит на те действия, которые были применены к ней.

    «Мы ответим на те действия, которые будут в наш адрес. А призыв не к нам, и отвечать нам на этот призыв нечего: они (Запад) каждый день друг друга к чему-то призывают, дошли в этой абсурдной логике до предела, до неуважения к собственным гражданам... Они застряли в этой оголтелой русофобии», – добавила представитель ведомства.

    На ваш взгляд

     
    На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?



    Обсуждение:  61 комментарий

    Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

    Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

    Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

    Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».

    Коментарии (47)
    Премьер Чехии обвинил Россию в «уничтожении отношений»
       23 апреля 2021, 13:49
    Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия якобы уничтожила отношения с республикой, которые ныне заморожены.

    «Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые ныне находятся в замороженном состоянии. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией [как между] двумя суверенными государствами», – передает слова главы чешского правительства РИА «Новости» со ссылкой на издание denik.cz.

    Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.

    21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.

    Коментарии (38)
    Посольство России в Словакии назвало абсурдными обвинения в адрес сотрудников дипмиссии
       22 апреля 2021, 19:58
    Фото: facebook.com/ambasadarus/
    Текст: Вера Басилая

    Посольство России в Словакии считает безосновательными обвинения словацкой стороны в адрес объявленных персонами нон грата сотрудников. Российская сторона оставляет за собой право на соответствующую реакцию на действия словацких властей, заявил пресс-секретарь дипломатического представительства Владислав Куликов.

    «Посольство подтверждает получение ноты с объявлением словацкой стороной трех сотрудников персонами нон грата. Обвинения наших сотрудников в какой-либо противоправной деятельности, тем более которая направлена против Словакии, абсолютно безосновательны. Решение словацкого правительства трудно расценить иначе как шаг, противоречащий исторически добрым отношениям между народами наших стран. Российская сторона оставляет за собой право на соответствующую реакцию на действия словацких властей, о содержании которой они будут проинформированы в ближайшее время», – приводит ТАСС заявление Куликова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Словакии выслать трех российских дипломатов разочаровало Москву, ответ не заставит себя ждать.

    Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи с ситуацией в Чехии.

    Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек

    Кроме того, палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

    Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

    Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

    Коментарии (47)
    Москва пообещала ответить на высылку из Словакии российских дипломатов

    22 апреля 2021, 18:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Решение Словакии выслать трех российских дипломатов разочаровало Москву, ответ не заставит себя ждать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать», – передает ее слова РИА «Новости».

    В четверг премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи «с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии».

    Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. Он заявил, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая.

    Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

    Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

    Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».

    Коментарии (34)
     
     
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