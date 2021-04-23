В Общественной палате объяснили решение Путина сделать дни между майскими праздниками нерабочими

На то, чтобы сделать дни между майскими праздниками нерабочими, подтолкнуло то, что весенние каникулы уже давно стали хорошей национальной традицией времяпровождения с семьей, а также повлиял аргумент закрепления эпидемиологической обстановки в стране, заявила газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что считает, что если сделать дни между майскими праздниками нерабочими, это благотворно скажется на снижении заболеваемости коронавирусом в России. Глава государства Владимир Путин согласился с данным предложением и заявил, что подпишет соответствующий указ.

«На самом деле в нашей стране уже стало хорошей традицией проводить зимние каникулы и весенние с семьей. И экономика это уже давно переварила, да и работодатели уже планировали свои циклы производственные. Кроме того, именно сейчас это вдобавок будет полезно, потому что те, кто в это время поедут на дачи, уже не будут решать, отправить ли ребенка в школу или пойти на работу – то есть подвергнуться третьей волне заражения коронавирусом», – считает Починок.

Соответственно, данные каникулы могут стать дополнительным национальным механизмом самоизоляции, полагает собеседник. То есть все десять дней россияне будут находиться в кругу семьи, что с различных позиций имеет только положительный эффект.

«Мое мнение, что все-таки нашим гражданам традицию весенних каникул нужно предоставлять. Возможно, следует даже поддержать законопроект в Государственной думе о признании этих каникул на постоянной основе, чтобы люди уже заранее могли планировать свои отпуска», – предлагает председатель комиссии ОП.

Она также отметила, что данное решение не было озвучено раньше потому, что не было принято. В правительстве, скорее всего, взвешивали все за и против, а также обращали немалое внимание на текущую обстановку в стране. Поэтому срок за неделю до майских праздников стал самым подходящим – в это время специалистам уже ясна текущая эпидемиологическая картина, собрано достаточное количество экспертных мнений, а также этот срок позволяет заранее уведомить работодателей и дать им достаточное количество времени для подготовки.

В апреле глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что ведомство рассматривает предложения об увеличении продолжительности майских праздников.