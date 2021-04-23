МИД уточнил число высылаемых из Чехии российских дипломатов

Численность российского посольства в Праге к 31 мая всего сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, сообщили в пресс-службе российского МИД.

«Численность посольства Чехии в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, четырех административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника. Численный состав генконсульств обеих стран не претерпел изменений. У обеих сторон останется по семь дипломатов, 25 административно-технических и 19 на месте принятых», – сообщил МИД.

В ведомстве добавили, что «безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе», передает РИА «Новости».

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.

21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.