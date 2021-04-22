Песков рассказал, где проходит «красная линия» для России в отношениях с Украиной

«Красная линия» для Москвы в отношениях с Киевом проходит по рубежу российских национальных интересов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Красная линия» есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину. Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Ранее Песков заявил, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов.

Напомним, президент в своем обращении заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта.