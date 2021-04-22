Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России на конец 2021 года на уровне 4,3%, при этом меры правительства позволили сдержать рост цен примерно на 0,3 процентного пункта, сообщил источник в министерстве.

«Мы исходим из того, что давление на мировых рынках никуда не денется, с учетом всех этих факторов повысили (прогноз) до 4,3% год к году», – сказал РИА «Новости» источник, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития России.

В сентябрьском прогнозе в 2020 году министерство ожидало, что инфляция в 2021 году составит 3,7%, в 2022-2023 годах – 4%.

«Мы оцениваем эффект от принятых мер по сдерживанию роста цен в размере 0,3 п.п. Иными словами, если бы этих мер не было – по пшенице, в первую очередь, но и по подсолнечному маслу, по сахару – у нас бы инфляция была не 4,3%, а 4,6%», – добавил источник.

Прогноз по росту промышленного производства в 2021 году понижен с 2,6% до 2%. Согласно документу, в 2022 году промышленное производство в России вырастет на 3,4% (вместо 3,6%, которые прогнозировались в сентябре), в 2023 – на 2,9% (вместо 2,3%) , в 2024 – на 2,8%.

Добыча полезных ископаемых в РФ вырастет на 0,7% в 2021 году, на 5,7% в 2022 году, на 2,8% в 2023 году, на 1,4% в 2024 году, говорится в обновленном прогнозе.

Также МЭР прогнозирует курс рубля в 2021 году на уровне 73,3 рубля за доллар при среднегодовой цене на нефть марки Urals 60,3 долларов за баррель. В 2022 году ожидается курс рубля 71,8 рубль за доллар при цене на нефть 56,2 долларов за баррель, а в 2023 году курс прогнозируется на уровне 72,6 рубля за доллар при цене нефти 54,8 доллара за баррель.

«В начале этого года рубль, как мы видим, ослаб. Исходим из того, что это все психология. Фундаментальный валютный курс, мы ожидаем возвращения к концу этого года – 71-72 рубля [за доллар], среднегодовой курс – 73,3 рубля за доллар на этот год, 2022 год – 71,8 долларов за баррель, в среднесрочной перспективе – 72-74 рубля за доллар», – сообщил источник в Минэкономразвития.

Кроме того, МЭР повысило прогнозы по средней цене нефти марки Urals на 2021-2023 годы. Прогноз на 2021 год повышен до 60,3 доллара за баррель с 45,3 доллара за баррель.

«Повысили ожидания по ценам на нефть. Прогноз среднегодовой цены на нефть – плюс 15 долларов – до 60,3 доллара за баррель с учетом текущей конъюнктуры рынка нефти. Дальше ожидаем снижение – 56 следующий год, 54-55 – среднесрочная перспектива», – сказал источник.

Прогнозы по средней цене Urals на 2022 и 2023 годы повышены до 56,2 и 54,8 доллара за баррель с 46,6 и 47,5 доллара за баррель соответственно.

Вместе с тем МЭР ожидает роста реальных зарплат в России в 2021 г на 2%, реальных доходов на 3%. По итогам 2020 года реальные зарплаты в России выросли на 2,5%.

«Реальные заработные платы продолжат рост темпом 2%, чуть ниже, чем сентябрьский прогноз – там было 2,2%», – сказал источник.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году до 2,9%, в 2022 году ожидает ускорения до 3,2%. Американский эксперт по экономике Скотт Джонсон заявил, что восстановление российской экономики набирает ход после удивительно небольшого падения в 2020 году, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года.